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Украина усилила охрану границы с Беларусью, - Госпогранслужба
Для охраны участка украинской границы с Беларусью задействованы дополнительные ресурсы и силы.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
Он говорит, что для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.
"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.
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то на западе ему лязгает нато, то предупредите зеленского,