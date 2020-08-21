Украина усилила охрану границы с Беларусью, - Госпогранслужба

Для охраны участка украинской границы с Беларусью задействованы дополнительные ресурсы и силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Он говорит, что для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. ВИДЕО

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.