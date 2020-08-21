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Новости Революция в Беларуси
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Украина усилила охрану границы с Беларусью, - Госпогранслужба

Украина усилила охрану границы с Беларусью, - Госпогранслужба

Для охраны участка украинской границы с Беларусью задействованы дополнительные ресурсы и силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Он говорит, что для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.

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"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.

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Беларусь (7886) Госпогранслужба (6364) граница (5256) Демченко Андрей (278)


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Для Лукашенко это выглядит как агрессия
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21.08.2020 10:02 Ответить
ну и зря, там и без этого луку накручивают
то на западе ему лязгает нато, то предупредите зеленского,
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21.08.2020 10:18 Ответить
війська ***** вже в Білорусі розготаються по межі з Україною і це не шутки...
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21.08.2020 10:37 Ответить
их минировать пора, а не усилять охрану
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21.08.2020 10:43 Ответить
Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7737
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21.08.2020 11:10 Ответить
 
 