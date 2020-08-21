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Новини Революція в Білорусі
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Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба

Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба

Для охорони ділянки українського кордону з Білоруссю задіяні додаткові ресурси і сили.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він каже, що для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили.

"На цей момент кордон із Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, оскільки ситуація в цій країні досить неспокійна ... Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми і перейшли на посилений режим", - сказав Демченко.

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Автор: 

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5917) кордон (4748) Демченко Андрій (341)


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Для Лукашенко это выглядит как агрессия
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21.08.2020 10:02 Відповісти
ну и зря, там и без этого луку накручивают
то на западе ему лязгает нато, то предупредите зеленского,
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21.08.2020 10:18 Відповісти
війська ***** вже в Білорусі розготаються по межі з Україною і це не шутки...
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21.08.2020 10:37 Відповісти
их минировать пора, а не усилять охрану
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21.08.2020 10:43 Відповісти
Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7737
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21.08.2020 11:10 Відповісти
 
 