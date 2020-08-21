Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, - Держприкордонслужба

Для охорони ділянки українського кордону з Білоруссю задіяні додаткові ресурси і сили.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він каже, що для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили.

"На цей момент кордон із Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, оскільки ситуація в цій країні досить неспокійна ... Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми і перейшли на посилений режим", - сказав Демченко.

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