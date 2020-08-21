Минздрав в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом пересмотрит критерии госпитализации больных, - Голубовская
Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом в случае дальнейшего роста заболеваемости.
Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжести.
"Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала Голубовская.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что из-за роста заболеваемости в Украине уже нет больниц первой и второй волны.
"Мы очень быстро пробежали этот путь от одной тысячи больных в сутки до больше двух тысяч больных. У нас нет больниц первой волны и второй. Я дал задание, чтобы мы их все объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зробимо себе разом!
ЩЕ вона зробила :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg З вікі :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg
Уляна Супрун
12 липня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко підтримав пропозицію Прем'єр-міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана про призначення Уляни Супрун заступницею Міністра охорони здоров'я України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-18 [18]
1 серпня 2016 року доктор Супрун почала виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України....
На посаді міністра у 2019 році проводила активну кампанію за легалізацію використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуани в медичних та наукових ціляхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-27 [27] . За її словами, блокування легалізації сталося через позицію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства внутрішніх справ України та особисто міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсена Авакова , які аргументували відмову в погодженні положеннями щодо марихуани в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінальному кодексі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-28 [28] .