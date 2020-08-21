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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом пересмотрит критерии госпитализации больных, - Голубовская

Минздрав в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом пересмотрит критерии госпитализации больных, - Голубовская

Министерство здравоохранения может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом в случае дальнейшего роста заболеваемости.

Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжести.

"Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала Голубовская.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что из-за роста заболеваемости в Украине уже нет больниц первой и второй волны.

"Мы очень быстро пробежали этот путь от одной тысячи больных в сутки до больше двух тысяч больных. У нас нет больниц первой волны и второй. Я дал задание, чтобы мы их все объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы", - добавил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+2
За решёткой на суде она будет вытирать платочком сопли и хныкаться что она "хотела как лучше".
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21.08.2020 10:33
+2
" У нас нет больниц первой волны и второй."Источник: https://censor.net/n3215093 оно и понятно, вместо того, чтобы построить, развернуть мобильные госпитали на собранные деньги из фонда, бубочка перенаправил их на стройку дорог.
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21.08.2020 10:49
+2
Короче ФФсё?! Бобик сдох? Вместе с медициной? Улянка таки клёвый агент и диверсант, блестяще справилась с заданием и с вербовкой держиморд.
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21.08.2020 10:51
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Минздрав в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом пересмотрит критерии госпитализации больных, - Голубовская - Цензор.НЕТ 4213
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21.08.2020 10:33 Ответить
За решёткой на суде она будет вытирать платочком сопли и хныкаться что она "хотела как лучше".
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21.08.2020 10:33 Ответить
А чем там лечат? Фуфломицинами? Все равно лекарств нет с доказанным действием, а на ИВЛ - 90% помирают
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21.08.2020 10:39 Ответить
Правильно ЗЕбобиков надо выбрасывать под забор пусть там подыхают. Место в больницах только для тех кто может заплатить! Ведь эпоха бедности закончилась!
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21.08.2020 10:49 Ответить
" У нас нет больниц первой волны и второй."Источник: https://censor.net/n3215093 оно и понятно, вместо того, чтобы построить, развернуть мобильные госпитали на собранные деньги из фонда, бубочка перенаправил их на стройку дорог.
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21.08.2020 10:49 Ответить
Под Москвой за месяц, после объявления карантина, построили и нафаршировали новую инфекционную больницу на 900 мест и продолжили строительство еще двух. А у нас уже полгода только стоны о нехватке мест.
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21.08.2020 14:05 Ответить
Короче ФФсё?! Бобик сдох? Вместе с медициной? Улянка таки клёвый агент и диверсант, блестяще справилась с заданием и с вербовкой держиморд.
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21.08.2020 10:51 Ответить
Ага глянь Супрун тебе и в штаны насрала! Хотели доктора смерть вы его и получили в лице Степанова!
Зробимо себе разом!
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21.08.2020 10:57 Ответить
те,що пані СУпрун"Доктор Смерть" запланувала припиненя фінансування державою інфекційних та психлікарень з 1 квітня 2020 року -НЕЗАПЕРЕЧНИЙ ФАКТ..

ЩЕ вона зробила :
МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2483
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21.08.2020 11:08 Ответить
Это как она запланировала если в когда принимали бюджет её не было?! Что-ты нам ты тут ЗЕбобик лапшу вешаешь!
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21.08.2020 11:33 Ответить
пОРОХОБОТИ,ЛОВІТЬ І ЗАТКНІТЬСЯ :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg МОЗ в разі подальшого зростання захворюваності на коронавірус перегляне критерії госпіталізації хворих, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9342 З вікі :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ulana_Suprun.jpg
Уляна Супрун
12 липня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко підтримав пропозицію Прем'єр-міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана про призначення Уляни Супрун заступницею Міністра охорони здоров'я України.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-18 [18]
1 серпня 2016 року доктор Супрун почала виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України....


На посаді міністра у 2019 році проводила активну кампанію за легалізацію використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 марихуани в медичних та наукових ціляхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-27 [27] . За її словами, блокування легалізації сталося через позицію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства внутрішніх справ України та особисто міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсена Авакова , які аргументували відмову в погодженні положеннями щодо марихуани в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінальному кодексі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-28 [28] .
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21.08.2020 12:18 Ответить
И что? Как этот высер пасуе до твоего попередного? А что плохого в использовании марихуаны в медицинских целях? Вот опиаты используются и ничего. Будет ещё один анаболик!
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21.08.2020 13:23 Ответить
Піздец подкрался нєзамєтно((( зато начебто дороги будуть, гроби не торохтітимуть.
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21.08.2020 14:56 Ответить
 
 