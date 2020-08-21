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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину

Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Левченко о "сливе" спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев": СБУ должна открыть дело о госизмене

Автор: 

Зеленский (20185) Николаевская область (2105) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+23
Достащиком піци сьогодні буде працювати?
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21.08.2020 10:37
+22
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 856
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21.08.2020 10:45
+21
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8148
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21.08.2020 10:41
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Правила форума Совет форумчан
Достащиком піци сьогодні буде працювати?
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21.08.2020 10:37 Ответить
Пачтальйон Печкин
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21.08.2020 10:41 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5946
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21.08.2020 10:52 Ответить
Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: - Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам».(с)
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21.08.2020 10:54 Ответить
Та поштарем чи доставщиком піци то фігня ще. А раптом його у бордель заведуть?
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21.08.2020 10:45 Ответить
А там Ківа!
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21.08.2020 10:49 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5078
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21.08.2020 10:51 Ответить
- Куме, а Ви не знаєте, чого це наш «найвеличніший придурок» виступає за трибуною, прикрашеною не державним символом - жовтоблакитним прапором і «тризубом», а символікою «Слуги народу»?...
- А чорт його знає!!!... «ЗЕ-ідіоти» думають, що це Зеленський так державні гроші економить, користуючись старою трибуною, реалісти - що він проводить політичну партійну агітацію, а лікарі-наркологи вважають, що «нанюханий» не тільки він сам, але і «супроводжуючі особи», які вважають - «какая разница?...».
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21.08.2020 12:04 Ответить
Ну, держитесь николаевцы. К вам горевестник прискакал.
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21.08.2020 10:37 Ответить
он тут в пуп нам не уперся
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21.08.2020 10:41 Ответить
Начувайтесь , зелена пліснява насувається !!!))
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21.08.2020 10:48 Ответить
Баба да, баба да, доставайте ему корабельную сосну
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21.08.2020 10:38 Ответить
Може він оце їзде Україною свою Лєнку шукає?
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21.08.2020 10:44 Ответить
Ну якось це не по людськи. Лэнка Зэлэнка ото захворіла на коронавірус: і ні слуху, і ні духу. Якось лячно за першу лєді...
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21.08.2020 10:48 Ответить
Та яка баба, він закладки шукає
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309599290288742&id=100037160205931&extid=A21sbTdCdR712awD&d=null&vh=i
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21.08.2020 10:45 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 6138
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21.08.2020 10:38 Ответить
Судя по фото с региональных поездок президента, Зеленский де-факто выступает в роли агитатора партии «Слуга народа»
Все практически так, как и год назад перед парламентскими выборами. Тогда Зеленский просил избирателей проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в парламенте. Теперь президент просит проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в регионах
Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
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21.08.2020 10:40 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8148
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21.08.2020 10:41 Ответить
А Бубочка буде перерізати лєнточку на відкритті навого туалету, як то робив Свиночолий?
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21.08.2020 10:41 Ответить
Только если ты будешь потом нырять в этот туалет, так же, как ты делал это при "свиночолом"
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21.08.2020 10:44 Ответить
Та ладно, ты что обиделся, и нырять поэтому не будешь?
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21.08.2020 10:59 Ответить
скорее твое зечмо будет вокзальный трактир чистить на бис, чем Порох туалет открывать ,дегенерат
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21.08.2020 10:48 Ответить
Тобто він буде робити те, що робиш ти нині?
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21.08.2020 10:51 Ответить
Скажу более того, он перерезает ленточки "відкритті навого туалету, який ЗРОБИВ Свиночолий"!!!
Строительство этой дороги, началось в апреле 2019 года, на нее тогда был выделен 1 ярд грн. (причем выделили еще в 2018 когда утверждали бюджет и заключали контракты с подрядчиками).
Буббочка к этой дороге не имеет ни малейшего отношения!!!
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21.08.2020 10:49 Ответить
утопите его там...
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21.08.2020 10:41 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 5103
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21.08.2020 10:42 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 9887
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21.08.2020 10:47 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6200
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21.08.2020 10:58 Ответить
а мендель выйдет?
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21.08.2020 10:42 Ответить
она усы бреет
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21.08.2020 10:44 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8079
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21.08.2020 10:46 Ответить
Те - чмо поехало нарушать закон (использует символику партии)
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21.08.2020 10:42 Ответить
Причем на объекте построенным ненавистным Порошенко (строительство этой дороги началось весной 2019, а деньги на нее выделили и заключили контракты еще в 2018)
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21.08.2020 10:52 Ответить
И на что бубочка надеется?
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21.08.2020 10:42 Ответить
на мудрий нарид
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21.08.2020 10:47 Ответить
73%-овий лохторат жив !!)))
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21.08.2020 10:50 Ответить
И тут "свиночолий" зюзику в штаны насрал.
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21.08.2020 10:43 Ответить
Может уже хватит болтаться по стране.Для этого его выбирали(курьером работать)Где внятное заявление по событиям в РБ?
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21.08.2020 10:43 Ответить
Бродячий артист.
Проводить передвиборну агітацію партії Коломойського та Медведчука ;Слуґа народа; за державні кошти.
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21.08.2020 10:44 Ответить
Это называется Цирк шапито
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21.08.2020 10:47 Ответить
Спасайся хто може. Або щось згорить, або обвалиться.
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21.08.2020 10:44 Ответить
Папєрєднік, виявляється піарився на безвізі, армії, мові, вірі, асоіцації з ЄС, збудованих дорогах, тунелях, лоукостерах, міжнародній підтримці... а Зєля, просто так, від щирого серця, як простий парєнь с народа носить по селах пошту.
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21.08.2020 10:44 Ответить
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 856
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21.08.2020 10:45 Ответить
я бы и сам "уверовал", тока бы побыстрей "відкараскатись".
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21.08.2020 11:07 Ответить
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21.08.2020 11:33 Ответить
Божественно!
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21.08.2020 11:47 Ответить
За що...?
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21.08.2020 10:46 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 9122
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21.08.2020 10:51 Ответить
основна частина електорату Зеленського - це ті 54% що голосили у 2014 за Порошенку
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21.08.2020 10:55 Ответить
Ні. Основна частина лохторату Зеленського- недобиті риги, сєпари та колаборанти.
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21.08.2020 11:00 Ответить
якби ти не був такий тупий, то провів простий аналіз
Йулька, Бойко, Ляшко та ін кандидати набрали і в 2014 і в 2019 приблизно однакові проценти, у них свій стійкий електорат
а ось 54% кудрявого свина кудись зникли. Куди, як ти гадаєш?
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21.08.2020 11:05 Ответить
Піддалися на зомбування Г+Г Бєні- Медведчука.
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21.08.2020 11:11 Ответить
Здається вони почали це забувати.

https://www.youtube.com/watch?v=iX9I2rVfI2I&app=desktop

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 4163
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21.08.2020 11:23 Ответить
Вован решил в круиз по Украине смотаться.
Шаурмы пожрать, под фонтанами побегать.
Каблучки ему повыше сделайте, а то шибздика будет похож.
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21.08.2020 10:51 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6549
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21.08.2020 10:53 Ответить
складається стійке враження, що на Цензорі під любою новиною про Зеленського пишуть або престарілі маразматики або приход спеццеркви

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6011
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21.08.2020 10:53 Ответить
😂тимурівці
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21.08.2020 11:02 Ответить
Спросите у 73 %ных. Оне знают
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21.08.2020 10:55 Ответить
Похоже, що Клоун на питанні будівництва доріг поїхав головою остаточно.
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21.08.2020 10:55 Ответить
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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21.08.2020 11:06 Ответить
на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксів
просто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19
тому твої придуркуваті репліки не мають ніякого сенсу
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21.08.2020 11:11 Ответить
То пусте, якщо репліки на сайті придуркуваті, біда коли дії влади навіть не придуркуваті, а шкідливі.
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21.08.2020 11:18 Ответить
- Куме, хочете свіжий «живий» анекдот?
- Давайте…
- Якийсь придурок на «Цензорі» написав, що «на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксівпросто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19…».
- А цьому телепню хіба не кажуть постійно на «Цензорі», що Зеленський, в житті, чесно, може виграть тільки одне - перше місце на конкурсі політичних ідіотів?...
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21.08.2020 11:24 Ответить
О! на Цензоре появился еще один **************** кремлевуский задрот https://censor.net/user/73230. Узбагойся, болезный, твоим высеры здесь никому, кроме таких как ты манкуртов, не интересны. Полизал шмаркле зад? Вкусно? Ну и иди с богом на хрен отсюда, генетический мусор.
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21.08.2020 11:26 Ответить
У слуг народа шаровый пиар
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21.08.2020 10:56 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 4205
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21.08.2020 10:58 Ответить
- Куме, я не зайду до вас, а горівку передам поштою.
- Шо?
- Пийте хорошо, какжу шо до нас Зєля їде.
- о б*же, поняв, заколочую вікна бо шось буде.
- так і я про тото, ой бл....вфхлрхзелрзеклїолкїол0шг6лоцлоф
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21.08.2020 10:59 Ответить
соромно за Україну, дивитися на агітаційний вояж цього чморика...
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21.08.2020 11:00 Ответить
теоретично вам таки повинно дійсно бути дуже соромно
але практично у соєвих нема ні сорому ні дна
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21.08.2020 11:02 Ответить
Ну , знаешь, с тобой тут тоже как в анекдоте, теоретически - ты должен быть миллионером за свою писанину, а фактически - обычный пи#арас
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21.08.2020 11:10 Ответить
может в кино сходим, мой сладкий?

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 7125
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21.08.2020 11:14 Ответить
Так ты , оказывается, еще и одинокий пи##рас, к тому же
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21.08.2020 11:20 Ответить
Что то боязно мне за Николаев....
Исходя из исторических поездок этого наркоослика жди катаклизм...
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21.08.2020 11:02 Ответить
С Николаева (Врадиевка) начитаются Майданы.))
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21.08.2020 11:16 Ответить
Президент України В. Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу».
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
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21.08.2020 11:03 Ответить
Зюзя пилюйот на закони
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21.08.2020 11:06 Ответить
Из -за дороги приехал, сделать селфи?На корабельную сосну посмотреть? Что он будет делать в Николаеве ,?
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21.08.2020 11:06 Ответить
тебя действительно волнует, что Президент Украины будет делать в Николаеве?
хочешь поговорить об этом?
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21.08.2020 11:08 Ответить
Когда это делается за деньги налогоплательщиков, не грех и поинтересоваться
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21.08.2020 11:10 Ответить
дідуся, краще попий теплого молочка та приляж відпочинь
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21.08.2020 11:16 Ответить
ты ошибся,**********
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21.08.2020 11:56 Ответить
Агітбригада партіі СН їздить Україною , за державний рахунок !!))
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21.08.2020 11:12 Ответить
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Но что-то начало уже смердит лукашизмом
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21.08.2020 11:09 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 8973
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21.08.2020 11:11 Ответить
Так підписуйте петицію №22/102210-еп на сайті Електронних петицій https://petition.president.gov.ua
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21.08.2020 11:17 Ответить
Зеля спёкся.
Ему могут устроить приём как Луке на МЗКТ заводчане
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21.08.2020 11:18 Ответить
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5776
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21.08.2020 11:20 Ответить
БЕДАносец на николаевщине?
ЖДИТЕ.
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6581
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21.08.2020 11:29 Ответить
ещё только *********** со свитой у нас не хватало
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21.08.2020 11:57 Ответить
свозите его в сторону Ольвии,
по СВЕЖЕ-ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ лороге
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21.08.2020 11:58 Ответить
нет, пусть с рабочим визитом на Воссиятское поедет
только с кортежем
не факт, что вернется
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21.08.2020 13:36 Ответить
 
 