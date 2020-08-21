Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину
Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства осмотрит завершение работ на автодороге, которую ремонтировали в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Также Зеленский примет участие в презентации Стратегии развития области до 2027 года.
Кроме того, президент встретится с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевщины.
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+23 саша паламарчук
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+22 Валерия Ларченко #413106
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- А чорт його знає!!!... «ЗЕ-ідіоти» думають, що це Зеленський так державні гроші економить, користуючись старою трибуною, реалісти - що він проводить політичну партійну агітацію, а лікарі-наркологи вважають, що «нанюханий» не тільки він сам, але і «супроводжуючі особи», які вважають - «какая разница?...».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309599290288742&id=100037160205931&extid=A21sbTdCdR712awD&d=null&vh=i
Все практически так, как и год назад перед парламентскими выборами. Тогда Зеленский просил избирателей проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в парламенте. Теперь президент просит проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в регионах
Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
Строительство этой дороги, началось в апреле 2019 года, на нее тогда был выделен 1 ярд грн. (причем выделили еще в 2018 когда утверждали бюджет и заключали контракты с подрядчиками).
Буббочка к этой дороге не имеет ни малейшего отношения!!!
Проводить передвиборну агітацію партії Коломойського та Медведчука ;Слуґа народа; за державні кошти.
Йулька, Бойко, Ляшко та ін кандидати набрали і в 2014 і в 2019 приблизно однакові проценти, у них свій стійкий електорат
а ось 54% кудрявого свина кудись зникли. Куди, як ти гадаєш?
https://www.youtube.com/watch?v=iX9I2rVfI2I&app=desktop
Шаурмы пожрать, под фонтанами побегать.
Каблучки ему повыше сделайте, а то шибздика будет похож.
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
просто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19
тому твої придуркуваті репліки не мають ніякого сенсу
- Давайте…
- Якийсь придурок на «Цензорі» написав, що «на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксівпросто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19…».
- А цьому телепню хіба не кажуть постійно на «Цензорі», що Зеленський, в житті, чесно, може виграть тільки одне - перше місце на конкурсі політичних ідіотів?...
- Шо?
- Пийте хорошо, какжу шо до нас Зєля їде.
- о б*же, поняв, заколочую вікна бо шось буде.
- так і я про тото, ой бл....вфхлрхзелрзеклїолкїол0шг6лоцлоф
але практично у соєвих нема ні сорому ні дна
Исходя из исторических поездок этого наркоослика жди катаклизм...
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
хочешь поговорить об этом?
Но что-то начало уже смердит лукашизмом
Ему могут устроить приём как Луке на МЗКТ заводчане
ЖДИТЕ.
по СВЕЖЕ-ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ лороге
только с кортежем
не факт, что вернется