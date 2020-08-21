Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину

Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво".

Також Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

Крім того, президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

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