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Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину

Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво".

Також Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

Крім того, президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Також читайте: Екснардеп Левченко про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": СБУ має відкрити справу про держзраду

Автор: 

Зеленський (23642) Миколаївська область (2254) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
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Достащиком піци сьогодні буде працювати?
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21.08.2020 10:37
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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 856
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21.08.2020 10:45
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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8148
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21.08.2020 10:41
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Достащиком піци сьогодні буде працювати?
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21.08.2020 10:37 Відповісти
Пачтальйон Печкин
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21.08.2020 10:41 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5946
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21.08.2020 10:52 Відповісти
Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: - Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам».(с)
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21.08.2020 10:54 Відповісти
Та поштарем чи доставщиком піци то фігня ще. А раптом його у бордель заведуть?
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21.08.2020 10:45 Відповісти
А там Ківа!
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21.08.2020 10:49 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5078
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21.08.2020 10:51 Відповісти
- Куме, а Ви не знаєте, чого це наш «найвеличніший придурок» виступає за трибуною, прикрашеною не державним символом - жовтоблакитним прапором і «тризубом», а символікою «Слуги народу»?...
- А чорт його знає!!!... «ЗЕ-ідіоти» думають, що це Зеленський так державні гроші економить, користуючись старою трибуною, реалісти - що він проводить політичну партійну агітацію, а лікарі-наркологи вважають, що «нанюханий» не тільки він сам, але і «супроводжуючі особи», які вважають - «какая разница?...».
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21.08.2020 12:04 Відповісти
Ну, держитесь николаевцы. К вам горевестник прискакал.
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21.08.2020 10:37 Відповісти
он тут в пуп нам не уперся
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21.08.2020 10:41 Відповісти
Начувайтесь , зелена пліснява насувається !!!))
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21.08.2020 10:48 Відповісти
Баба да, баба да, доставайте ему корабельную сосну
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21.08.2020 10:38 Відповісти
Може він оце їзде Україною свою Лєнку шукає?
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Ну якось це не по людськи. Лэнка Зэлэнка ото захворіла на коронавірус: і ні слуху, і ні духу. Якось лячно за першу лєді...
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21.08.2020 10:48 Відповісти
Та яка баба, він закладки шукає
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309599290288742&id=100037160205931&extid=A21sbTdCdR712awD&d=null&vh=i
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21.08.2020 10:45 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 6138
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21.08.2020 10:38 Відповісти
Судя по фото с региональных поездок президента, Зеленский де-факто выступает в роли агитатора партии «Слуга народа»
Все практически так, как и год назад перед парламентскими выборами. Тогда Зеленский просил избирателей проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в парламенте. Теперь президент просит проголосовать за нужных ему людей, потому что ему нужна опора в регионах
Классика жанра - выступление Владимира Зеленского в Запорожье и Херсоне на фоне банеров с логотипом «Слуга народа» и надписью «Зе! местные».
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21.08.2020 10:40 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8148
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21.08.2020 10:41 Відповісти
А Бубочка буде перерізати лєнточку на відкритті навого туалету, як то робив Свиночолий?
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21.08.2020 10:41 Відповісти
Только если ты будешь потом нырять в этот туалет, так же, как ты делал это при "свиночолом"
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Та ладно, ты что обиделся, и нырять поэтому не будешь?
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21.08.2020 10:59 Відповісти
скорее твое зечмо будет вокзальный трактир чистить на бис, чем Порох туалет открывать ,дегенерат
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21.08.2020 10:48 Відповісти
Тобто він буде робити те, що робиш ти нині?
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21.08.2020 10:51 Відповісти
Скажу более того, он перерезает ленточки "відкритті навого туалету, який ЗРОБИВ Свиночолий"!!!
Строительство этой дороги, началось в апреле 2019 года, на нее тогда был выделен 1 ярд грн. (причем выделили еще в 2018 когда утверждали бюджет и заключали контракты с подрядчиками).
Буббочка к этой дороге не имеет ни малейшего отношения!!!
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21.08.2020 10:49 Відповісти
утопите его там...
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21.08.2020 10:41 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 5103
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21.08.2020 10:42 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 9887
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21.08.2020 10:47 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6200
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21.08.2020 10:58 Відповісти
а мендель выйдет?
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21.08.2020 10:42 Відповісти
она усы бреет
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 8079
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21.08.2020 10:46 Відповісти
Те - чмо поехало нарушать закон (использует символику партии)
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21.08.2020 10:42 Відповісти
Причем на объекте построенным ненавистным Порошенко (строительство этой дороги началось весной 2019, а деньги на нее выделили и заключили контракты еще в 2018)
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21.08.2020 10:52 Відповісти
И на что бубочка надеется?
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21.08.2020 10:42 Відповісти
на мудрий нарид
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21.08.2020 10:47 Відповісти
73%-овий лохторат жив !!)))
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21.08.2020 10:50 Відповісти
И тут "свиночолий" зюзику в штаны насрал.
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21.08.2020 10:43 Відповісти
Может уже хватит болтаться по стране.Для этого его выбирали(курьером работать)Где внятное заявление по событиям в РБ?
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21.08.2020 10:43 Відповісти
Бродячий артист.
Проводить передвиборну агітацію партії Коломойського та Медведчука ;Слуґа народа; за державні кошти.
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Это называется Цирк шапито
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21.08.2020 10:47 Відповісти
Спасайся хто може. Або щось згорить, або обвалиться.
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Папєрєднік, виявляється піарився на безвізі, армії, мові, вірі, асоіцації з ЄС, збудованих дорогах, тунелях, лоукостерах, міжнародній підтримці... а Зєля, просто так, від щирого серця, як простий парєнь с народа носить по селах пошту.
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевщину - Цензор.НЕТ 856
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21.08.2020 10:45 Відповісти
я бы и сам "уверовал", тока бы побыстрей "відкараскатись".
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21.08.2020 11:07 Відповісти
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21.08.2020 11:33 Відповісти
Божественно!
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21.08.2020 11:47 Відповісти
За що...?
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21.08.2020 10:46 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 9122
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21.08.2020 10:51 Відповісти
основна частина електорату Зеленського - це ті 54% що голосили у 2014 за Порошенку
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21.08.2020 10:55 Відповісти
Ні. Основна частина лохторату Зеленського- недобиті риги, сєпари та колаборанти.
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21.08.2020 11:00 Відповісти
якби ти не був такий тупий, то провів простий аналіз
Йулька, Бойко, Ляшко та ін кандидати набрали і в 2014 і в 2019 приблизно однакові проценти, у них свій стійкий електорат
а ось 54% кудрявого свина кудись зникли. Куди, як ти гадаєш?
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21.08.2020 11:05 Відповісти
Піддалися на зомбування Г+Г Бєні- Медведчука.
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21.08.2020 11:11 Відповісти
Здається вони почали це забувати.

https://www.youtube.com/watch?v=iX9I2rVfI2I&app=desktop

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 4163
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21.08.2020 11:23 Відповісти
Вован решил в круиз по Украине смотаться.
Шаурмы пожрать, под фонтанами побегать.
Каблучки ему повыше сделайте, а то шибздика будет похож.
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21.08.2020 10:51 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6549
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21.08.2020 10:53 Відповісти
складається стійке враження, що на Цензорі під любою новиною про Зеленського пишуть або престарілі маразматики або приход спеццеркви

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6011
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21.08.2020 10:53 Відповісти
😂тимурівці
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21.08.2020 11:02 Відповісти
Спросите у 73 %ных. Оне знают
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21.08.2020 10:55 Відповісти
Похоже, що Клоун на питанні будівництва доріг поїхав головою остаточно.
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21.08.2020 10:55 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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21.08.2020 11:06 Відповісти
на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксів
просто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19
тому твої придуркуваті репліки не мають ніякого сенсу
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21.08.2020 11:11 Відповісти
То пусте, якщо репліки на сайті придуркуваті, біда коли дії влади навіть не придуркуваті, а шкідливі.
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21.08.2020 11:18 Відповісти
- Куме, хочете свіжий «живий» анекдот?
- Давайте…
- Якийсь придурок на «Цензорі» написав, що «на ремонт доріг направлені кошти, які Зеленський виграв у гаспрому, майже три лярди баксівпросто чисто формально ці незаплановані надходження провели через ковід-19…».
- А цьому телепню хіба не кажуть постійно на «Цензорі», що Зеленський, в житті, чесно, може виграть тільки одне - перше місце на конкурсі політичних ідіотів?...
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21.08.2020 11:24 Відповісти
О! на Цензоре появился еще один **************** кремлевуский задрот https://censor.net/user/73230. Узбагойся, болезный, твоим высеры здесь никому, кроме таких как ты манкуртов, не интересны. Полизал шмаркле зад? Вкусно? Ну и иди с богом на хрен отсюда, генетический мусор.
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21.08.2020 11:26 Відповісти
У слуг народа шаровый пиар
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21.08.2020 10:56 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 4205
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21.08.2020 10:58 Відповісти
- Куме, я не зайду до вас, а горівку передам поштою.
- Шо?
- Пийте хорошо, какжу шо до нас Зєля їде.
- о б*же, поняв, заколочую вікна бо шось буде.
- так і я про тото, ой бл....вфхлрхзелрзеклїолкїол0шг6лоцлоф
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21.08.2020 10:59 Відповісти
соромно за Україну, дивитися на агітаційний вояж цього чморика...
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21.08.2020 11:00 Відповісти
теоретично вам таки повинно дійсно бути дуже соромно
але практично у соєвих нема ні сорому ні дна
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21.08.2020 11:02 Відповісти
Ну , знаешь, с тобой тут тоже как в анекдоте, теоретически - ты должен быть миллионером за свою писанину, а фактически - обычный пи#арас
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21.08.2020 11:10 Відповісти
может в кино сходим, мой сладкий?

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 7125
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21.08.2020 11:14 Відповісти
Так ты , оказывается, еще и одинокий пи##рас, к тому же
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Что то боязно мне за Николаев....
Исходя из исторических поездок этого наркоослика жди катаклизм...
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21.08.2020 11:02 Відповісти
С Николаева (Врадиевка) начитаются Майданы.))
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21.08.2020 11:16 Відповісти
Президент України В. Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу».
Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента. Серед іншого В. Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону.
Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії «Слуга Народу». В. Зеленський проводив виступ на фоні банерів із логотипом «Слуги Народу» та написом «Зе! місцеві».
від політичної партії «Слуга Народу» на виборах Запорізького міського голови.
За оцінкою КВУ такі дії президента та членів Кабінету міністрів є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків.
За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
ЦІВ УКРАЇНИКРАЇНИ
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21.08.2020 11:03 Відповісти
Зюзя пилюйот на закони
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21.08.2020 11:06 Відповісти
Из -за дороги приехал, сделать селфи?На корабельную сосну посмотреть? Что он будет делать в Николаеве ,?
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21.08.2020 11:06 Відповісти
тебя действительно волнует, что Президент Украины будет делать в Николаеве?
хочешь поговорить об этом?
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21.08.2020 11:08 Відповісти
Когда это делается за деньги налогоплательщиков, не грех и поинтересоваться
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21.08.2020 11:10 Відповісти
дідуся, краще попий теплого молочка та приляж відпочинь
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21.08.2020 11:16 Відповісти
ты ошибся,**********
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21.08.2020 11:56 Відповісти
Агітбригада партіі СН їздить Україною , за державний рахунок !!))
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы 25 октября, - Аваков

Но что-то начало уже смердит лукашизмом
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21.08.2020 11:09 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 8973
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21.08.2020 11:11 Відповісти
Так підписуйте петицію №22/102210-еп на сайті Електронних петицій https://petition.president.gov.ua
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21.08.2020 11:17 Відповісти
Зеля спёкся.
Ему могут устроить приём как Луке на МЗКТ заводчане
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 5776
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21.08.2020 11:20 Відповісти
БЕДАносец на николаевщине?
ЖДИТЕ.
Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 6581
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21.08.2020 11:29 Відповісти
ещё только *********** со свитой у нас не хватало
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21.08.2020 11:57 Відповісти
свозите его в сторону Ольвии,
по СВЕЖЕ-ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ лороге
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21.08.2020 11:58 Відповісти
нет, пусть с рабочим визитом на Воссиятское поедет
только с кортежем
не факт, что вернется
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21.08.2020 13:36 Відповісти
 
 