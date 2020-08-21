Нардеп Рущишин стал кандидатом от "Голоса" в мэры Львова

Партия "Голос" будет выдвигать на должность мэра Львова Ярослава Рущишина, который сейчас является народным депутатом, секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Об этом сообщает "Голос Львова" в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ярослав Рущишин объявил о намерении баллотироваться на должность городского головы Львова. О своем решении народный депутат, лидер "Голоса" на Львовщине сообщил во время открытой встречи с львовянами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО

Рущишин - общественный деятель, меценат, предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзига" и Львовской бизнес-школы УКУ. Почетный сенатор Украинского католического университета. Основатель сети швейных фабрик АО "Троттола". На парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом от партии "Голос".

"После долгих лет учебы и работы во Львове и за его пределами я точно знаю, что наш город недооценен. Потенциал Львова скрытый, как бы скован, и все процессы настроены на то, чтобы как-то продержаться, выжить, но не развиваться. Львов способен на большее. Именно это меня побуждает стать кандидатом на должность мэра. Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией, мы берем ответственность за ее воплощение и знаем, как вывести наш город на карту мира", - заявил Рущишин.



