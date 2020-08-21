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Новости Местные выборы-2020
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Нардеп Рущишин стал кандидатом от "Голоса" в мэры Львова

Нардеп Рущишин стал кандидатом от

Партия "Голос" будет выдвигать на должность мэра Львова Ярослава Рущишина, который сейчас является народным депутатом, секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Об этом сообщает "Голос Львова" в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ярослав Рущишин объявил о намерении баллотироваться на должность городского головы Львова. О своем решении народный депутат, лидер "Голоса" на Львовщине сообщил во время открытой встречи с львовянами", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Садовый решил снова баллотироваться на должность мэра Львова. ВИДЕО

Рущишин - общественный деятель, меценат, предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзига" и Львовской бизнес-школы УКУ. Почетный сенатор Украинского католического университета. Основатель сети швейных фабрик АО "Троттола". На парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом от партии "Голос".

"После долгих лет учебы и работы во Львове и за его пределами я точно знаю, что наш город недооценен. Потенциал Львова скрытый, как бы скован, и все процессы настроены на то, чтобы как-то продержаться, выжить, но не развиваться. Львов способен на большее. Именно это меня побуждает стать кандидатом на должность мэра. Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией, мы берем ответственность за ее воплощение и знаем, как вывести наш город на карту мира", - заявил Рущишин.

Нардеп Рущишин стал кандидатом от Голоса в мэры Львова 01
Нардеп Рущишин стал кандидатом от Голоса в мэры Львова 02

Автор: 

Львов (4578) местные выборы (2752) мэр (1648) Голос партия (499) Рущишин Ярослав (2)


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метелик голосу своє віджив.
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21.08.2020 11:34 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/23/koho-lviv-iany-bachat-novym-merom-rezultaty-sotsopytuvannia Рейтинги на сьогодні..
Рущишин.. Васюник..
До 4 відсотків.

А ,оскільки буде другий тур ,БЕЗ ШАНСІВ..

РОзглядати варто лише кандидатів.
Садовий -38 (поки що)
Кошулинський -18
Замісник Садового 10 років Синютка -14.
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21.08.2020 11:50 Ответить
Львів очікує протистояння ..

Другий тур .
Садовий,підтримуваний всією будівельною мафією і недоолігархами типу Дубневичів,Антонових проти Кошулинського(поважаю хоча б за те,що не "відмазувався" від АТО)

Можливе навіть замовне вбивство Кошулинського..Абсолютно не здивуюсь..
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21.08.2020 11:53 Ответить
https://zik.ua/blogs/budivelna_mafiia_sadovoho_976150
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21.08.2020 11:54 Ответить
Трохи не коректний заголовок. Не "став", а виявив бажання. Стане після того, як його зареєструє Львівська міська ТВК.
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21.08.2020 12:04 Ответить
Зверніть увагу..
на ШАЛЕНІ БАБКИ,котрі знову вкладаються у розкрутку у Львові "Української Галицької партії".
"Сміттєвий мер" знову хоче створити більшість "під себе " у Львівській міськраді..
Нардеп Рущишин став кандидатом від "Голосу" в мери Львова - Цензор.НЕТ 1
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21.08.2020 12:42 Ответить
омріяна "більшість " Садового з жовтня 2020 р.


"Самопоміч"
"Українська галицька партія"
"Бют"(Юлєчка вже продала свою "квоту",не лише у Львові)
"ЄС".
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21.08.2020 12:45 Ответить
Не пройде - не оберуть.
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21.08.2020 15:01 Ответить
 
 