Нардеп Рущишин став кандидатом від "Голосу" в мери Львова

Партія "Голос" висуватиме на посаду мера Львова Ярослава Рущишина, який зараз є народним депутатом, секретарем Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Про це повідомляє "Голос Львова" у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Ярослав Рущишин оголосив про намір кандидувати на посаду міського голови Львова. Про своє рішення народний депутат, лідер "Голосу" на Львівщині повідомив під час відкритої зустрічі з львів’янами", - йдеться в повідомленні.

Рущишин - громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзига" і Львівської бізнес-школи УКУ. Почесний сенатор Українського католицького університету. Засновник мережі швейних фабрик АТ "Троттола". На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Голос".

"Після довгих років навчання та праці у Львові і за його межами, я точно знаю, що наше місто недооцінене. Потенціал Львова прихований, мов би скутий, і всі процеси налаштовані на те, щоб якось протриматися, вижити, але не розвиватися.

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Львів здатен на більше. Саме це мене спонукає кандидувати на посаду міського голови. Наша команда йде на місцеві вибори з наступальною стратегією, ми беремо відповідальність за її втілення іі знаємо як вивести наше місто на мапу світу", – заявив Рущишин.



