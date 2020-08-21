УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7342 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
2 585 8

Нардеп Рущишин став кандидатом від "Голосу" в мери Львова

Нардеп Рущишин став кандидатом від

Партія "Голос" висуватиме на посаду мера Львова Ярослава Рущишина, який зараз є народним депутатом, секретарем Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Про це повідомляє "Голос Львова" у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Ярослав Рущишин оголосив про намір кандидувати на посаду міського голови Львова. Про своє рішення народний депутат, лідер "Голосу" на Львівщині повідомив під час відкритої зустрічі з львів’янами", - йдеться в повідомленні.

Рущишин - громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання "Дзига" і Львівської бізнес-школи УКУ. Почесний сенатор Українського католицького університету. Засновник мережі швейних фабрик АТ "Троттола". На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Голос".

"Після довгих років навчання та праці у Львові і за його межами, я точно знаю, що наше місто недооцінене. Потенціал Львова прихований, мов би скутий, і всі процеси налаштовані на те, щоб якось протриматися, вижити, але не розвиватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Львів здатен на більше. Саме це мене спонукає кандидувати на посаду міського голови. Наша команда йде на місцеві вибори з наступальною стратегією, ми беремо відповідальність за її втілення іі знаємо як вивести наше місто на мапу світу", – заявив Рущишин.

Нардеп Рущишин став кандидатом від Голосу в мери Львова 01
Нардеп Рущишин став кандидатом від Голосу в мери Львова 02

Автор: 

Львів (3064) місцеві вибори (1366) мер (506) Голос партія (512) Рущишин Ярослав (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
метелик голосу своє віджив.
показати весь коментар
21.08.2020 11:34 Відповісти
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/23/koho-lviv-iany-bachat-novym-merom-rezultaty-sotsopytuvannia Рейтинги на сьогодні..
Рущишин.. Васюник..
До 4 відсотків.

А ,оскільки буде другий тур ,БЕЗ ШАНСІВ..

РОзглядати варто лише кандидатів.
Садовий -38 (поки що)
Кошулинський -18
Замісник Садового 10 років Синютка -14.
показати весь коментар
21.08.2020 11:50 Відповісти
Львів очікує протистояння ..

Другий тур .
Садовий,підтримуваний всією будівельною мафією і недоолігархами типу Дубневичів,Антонових проти Кошулинського(поважаю хоча б за те,що не "відмазувався" від АТО)

Можливе навіть замовне вбивство Кошулинського..Абсолютно не здивуюсь..
показати весь коментар
21.08.2020 11:53 Відповісти
https://zik.ua/blogs/budivelna_mafiia_sadovoho_976150
показати весь коментар
21.08.2020 11:54 Відповісти
Трохи не коректний заголовок. Не "став", а виявив бажання. Стане після того, як його зареєструє Львівська міська ТВК.
показати весь коментар
21.08.2020 12:04 Відповісти
Зверніть увагу..
на ШАЛЕНІ БАБКИ,котрі знову вкладаються у розкрутку у Львові "Української Галицької партії".
"Сміттєвий мер" знову хоче створити більшість "під себе " у Львівській міськраді..
Нардеп Рущишин став кандидатом від "Голосу" в мери Львова - Цензор.НЕТ 1
показати весь коментар
21.08.2020 12:42 Відповісти
омріяна "більшість " Садового з жовтня 2020 р.


"Самопоміч"
"Українська галицька партія"
"Бют"(Юлєчка вже продала свою "квоту",не лише у Львові)
"ЄС".
показати весь коментар
21.08.2020 12:45 Відповісти
Не пройде - не оберуть.
показати весь коментар
21.08.2020 15:01 Відповісти
 
 