РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости
1 388 32

Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7%

Шмыгаль считает, что для

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что инфляция "оживляет" экономику, что сейчас очень необходимо Украине.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца года: Он вряд ли выйдет за пределы 29 гривен

Как сообщалось, в Национальном банке считают, что для успешного развития страны инфляция должна быть на однознаковом уровне. С 2015 года целью Национального банка является инфляция 5%. Также важно, чтобы инфляция не прыгала ежемесячно в одну или другую сторону, а находилась в районе целевого показателя.

Потребительские цены в июле 2020 года против июня 2020 года уменьшились на 0,6%; против декабря 2019 года они выросли на 1,4%, против июля 2019 года - на 2,4%. Всего за январь-июль 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

инфляция (828) экономика (3875) Шмыгаль Денис (2666)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 3994
показать весь комментарий
21.08.2020 11:37
+6
капец... и это говорит чел который на данное время будучи премьер министром не выполнил бюджет по доходам даже после секвестра бюджета !!!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:41
+6
и не смог составить даже программу своей работы
показать весь комментарий
21.08.2020 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 3994
показать весь комментарий
21.08.2020 11:37 Ответить
А щоб жити багатше, потрібно менше заробляти))
показать весь комментарий
21.08.2020 11:38 Ответить
Это как разогревать.
Может и подгореть.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
капец... и это говорит чел который на данное время будучи премьер министром не выполнил бюджет по доходам даже после секвестра бюджета !!!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:41 Ответить
и не смог составить даже программу своей работы
показать весь комментарий
21.08.2020 11:45 Ответить
а ви, 73/43%зебіли, так галасували, так галасували за бубочку і його слуг уродів... Тепер - "жрітє+срітє+ржітє"!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:50 Ответить
А что вас удивляет, как раз наоборот становится понятно, что он не понимает о чем вообще говорит и цифры про 6-7% взяты с потолка. Ему что 6-7%, что 60-70% они не понимает их смысла (просто чтобы меньше 10, а по факту можно и 200%)
показать весь комментарий
21.08.2020 12:11 Ответить
а чо не 60 и не 70%???))))
показать весь комментарий
21.08.2020 11:47 Ответить
А потому что много и пипл обидеться...психологическая отметка это около 10%, поэтому цифра взята меньше ее. Понятно что по факту будет и 10 и 20...(с учетом того что падение экономики составляет более 10%), но то будет потом и не сразу, а постепенно. Тут главное приучить пипла, что инфляция будет, а там по чуть чуть - он и не заметит...И если что опять можно будет валить на короновирус или еще на что то
показать весь комментарий
21.08.2020 12:15 Ответить
Ну а что еще может говорить человек экспортера Ахметова, которому надо сэкономить на зарплатах рабочим на фоне падения цен на его продукцию на внешних рынках?
показать весь комментарий
21.08.2020 11:48 Ответить
Шмигаль, як і його наставник Азіров усіма силами втримують показники інфляції та курсу; але ж колись-то воно все-одно рвоне. Тим більше, коли такими темпами падає ВВП. У Азірова хоч ВВП стояло...
показать весь комментарий
21.08.2020 11:48 Ответить
Правильно! А для разогрева двигателя его Мерса надо в бензин добавлять 6-7% гудрона для лучшего сцепления с дорогой!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:50 Ответить
гудрон лучше добавлять прямо в салон
показать весь комментарий
21.08.2020 12:16 Ответить
Чого вартують обіцянки влади: потерпілим від вибуху на Позняках і досі ніде жити ....

Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 8015
показать весь комментарий
21.08.2020 11:50 Ответить
Это всё частности. Что зеля вообще выполнил из того, что щедро обещал?
показать весь комментарий
21.08.2020 12:03 Ответить
Лучше для "разогрева" давайте сократим зарплаты и доп выплаты чиновникам, депутатам судьям и тд. И заставим олигархов платить налоги в Украине.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:54 Ответить
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 55
показать весь комментарий
21.08.2020 11:55 Ответить
https://censor.net/user/460845 - не зебіл, не на ту адресу ти запостив...
показать весь комментарий
21.08.2020 11:58 Ответить
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
21.08.2020 11:56 Ответить
Электорат должен чётко усвоить: у зе!ли есть только один вид реформ - это когда за всё платит его электорат
показать весь комментарий
21.08.2020 12:00 Ответить
Стратегічно він правий.
але НЕ БІЛЬШЕ..

Крім того,НЕОБХІДНО зменшити базову ставку НБУ ще на 1 відсоток...
показать весь комментарий
21.08.2020 12:02 Ответить
шмугаль-иканамист, прямо как еврей-оленевод...
показать весь комментарий
21.08.2020 12:03 Ответить
А чому не 60-70%?
показать весь комментарий
21.08.2020 12:29 Ответить
Для розігріву долоні олігархів потрібна інфляція 7 відсотків, яка є податком на всіх, як плата за дурість влади. Щасти зеленим компрадорам.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:30 Ответить
Что бы разогреть экономику нужно просто убрать базарного барыгу Шмыргаля из правительства!!
показать весь комментарий
21.08.2020 13:19 Ответить
А інфляція в 30% надасть економіці прискорення до першої космічної швидкості і тоді, за якийсь місяць або навіть тиждень, ми досягнемо росту економіки в 40%, про які говорив самокатчик, так?
показать весь комментарий
21.08.2020 13:21 Ответить
На каких кастингах зеленые слуги непонятно какого народа таких "деятелей" выбирают? По принципу - чем глупее и рукожопее, тем лучше? На радость кацапне подх уйловной и их шавкам подонкам из опзж...
показать весь комментарий
21.08.2020 13:31 Ответить
Конституція України
показать весь комментарий
21.08.2020 14:35 Ответить
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
показать весь комментарий
21.08.2020 14:35 Ответить
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України..
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням..
показать весь комментарий
21.08.2020 14:36 Ответить
А вполне приемлемо разогреть этого лысого мудака в очко?
показать весь комментарий
21.08.2020 16:05 Ответить
да уж, страной правят конченые геи , а как по народному они называются , вы знаете .
комментировать высеры правящих зеленых дегенератов нет смысла, ибо это никак не повлияет на ситуацию , а разговор на эту тему портит нервную сисему .
показать весь комментарий
21.08.2020 16:34 Ответить
 
 