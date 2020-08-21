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Шмигаль вважає, що для "розігріву" економіки прийнятна інфляція в 6-7%

Шмигаль вважає, що для

За нинішньої економічної ситуації для підтримки українських експортерів і економіки прийнятним є показник інфляції в межах 6-7%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми розуміємо, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде за фактичними результатами року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та "розігріву" економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7%", - сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що інфляція "пожвавлює" економіку, що зараз дуже потрібно Україні.

"Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало. Усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес", - додав Шмигаль.

Також читайте: Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року: Він навряд чи вийде за межі 29 гривень

Як повідомлялося, в Національному банку вважають, що для успішного розвитку країни інфляція має бути на однозначному рівні. З 2015 року ціллю Національного банку є інфляція 5%. Також важливо, щоб інфляція не стрибала щомісяця в один або інший бік, а перебувала в межах цільового показника.

Споживчі ціни в липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; порівняно з груднем 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року - на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор: 

інфляція (848) економіка (924) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+8
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 3994
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21.08.2020 11:37
+6
капец... и это говорит чел который на данное время будучи премьер министром не выполнил бюджет по доходам даже после секвестра бюджета !!!
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21.08.2020 11:41
+6
и не смог составить даже программу своей работы
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21.08.2020 11:45
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Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 3994
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21.08.2020 11:37 Відповісти
А щоб жити багатше, потрібно менше заробляти))
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Это как разогревать.
Может и подгореть.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
капец... и это говорит чел который на данное время будучи премьер министром не выполнил бюджет по доходам даже после секвестра бюджета !!!
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21.08.2020 11:41 Відповісти
и не смог составить даже программу своей работы
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21.08.2020 11:45 Відповісти
а ви, 73/43%зебіли, так галасували, так галасували за бубочку і його слуг уродів... Тепер - "жрітє+срітє+ржітє"!
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21.08.2020 11:50 Відповісти
А что вас удивляет, как раз наоборот становится понятно, что он не понимает о чем вообще говорит и цифры про 6-7% взяты с потолка. Ему что 6-7%, что 60-70% они не понимает их смысла (просто чтобы меньше 10, а по факту можно и 200%)
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21.08.2020 12:11 Відповісти
а чо не 60 и не 70%???))))
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21.08.2020 11:47 Відповісти
А потому что много и пипл обидеться...психологическая отметка это около 10%, поэтому цифра взята меньше ее. Понятно что по факту будет и 10 и 20...(с учетом того что падение экономики составляет более 10%), но то будет потом и не сразу, а постепенно. Тут главное приучить пипла, что инфляция будет, а там по чуть чуть - он и не заметит...И если что опять можно будет валить на короновирус или еще на что то
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21.08.2020 12:15 Відповісти
Ну а что еще может говорить человек экспортера Ахметова, которому надо сэкономить на зарплатах рабочим на фоне падения цен на его продукцию на внешних рынках?
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21.08.2020 11:48 Відповісти
Шмигаль, як і його наставник Азіров усіма силами втримують показники інфляції та курсу; але ж колись-то воно все-одно рвоне. Тим більше, коли такими темпами падає ВВП. У Азірова хоч ВВП стояло...
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21.08.2020 11:48 Відповісти
Правильно! А для разогрева двигателя его Мерса надо в бензин добавлять 6-7% гудрона для лучшего сцепления с дорогой!
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21.08.2020 11:50 Відповісти
гудрон лучше добавлять прямо в салон
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21.08.2020 12:16 Відповісти
Чого вартують обіцянки влади: потерпілим від вибуху на Позняках і досі ніде жити ....

Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 8015
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21.08.2020 11:50 Відповісти
Это всё частности. Что зеля вообще выполнил из того, что щедро обещал?
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21.08.2020 12:03 Відповісти
Лучше для "разогрева" давайте сократим зарплаты и доп выплаты чиновникам, депутатам судьям и тд. И заставим олигархов платить налоги в Украине.
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21.08.2020 11:54 Відповісти
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 55
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21.08.2020 11:55 Відповісти
https://censor.net/user/460845 - не зебіл, не на ту адресу ти запостив...
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21.08.2020 11:58 Відповісти
Шмыгаль считает, что для "разогрева" экономики приемлема инфляция в 6-7% - Цензор.НЕТ 2672
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21.08.2020 11:56 Відповісти
Электорат должен чётко усвоить: у зе!ли есть только один вид реформ - это когда за всё платит его электорат
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21.08.2020 12:00 Відповісти
Стратегічно він правий.
але НЕ БІЛЬШЕ..

Крім того,НЕОБХІДНО зменшити базову ставку НБУ ще на 1 відсоток...
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21.08.2020 12:02 Відповісти
шмугаль-иканамист, прямо как еврей-оленевод...
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21.08.2020 12:03 Відповісти
А чому не 60-70%?
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21.08.2020 12:29 Відповісти
Для розігріву долоні олігархів потрібна інфляція 7 відсотків, яка є податком на всіх, як плата за дурість влади. Щасти зеленим компрадорам.
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21.08.2020 12:30 Відповісти
Что бы разогреть экономику нужно просто убрать базарного барыгу Шмыргаля из правительства!!
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21.08.2020 13:19 Відповісти
А інфляція в 30% надасть економіці прискорення до першої космічної швидкості і тоді, за якийсь місяць або навіть тиждень, ми досягнемо росту економіки в 40%, про які говорив самокатчик, так?
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21.08.2020 13:21 Відповісти
На каких кастингах зеленые слуги непонятно какого народа таких "деятелей" выбирают? По принципу - чем глупее и рукожопее, тем лучше? На радость кацапне подх уйловной и их шавкам подонкам из опзж...
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21.08.2020 13:31 Відповісти
Конституція України
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України..
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням..
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21.08.2020 14:36 Відповісти
А вполне приемлемо разогреть этого лысого мудака в очко?
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21.08.2020 16:05 Відповісти
да уж, страной правят конченые геи , а как по народному они называются , вы знаете .
комментировать высеры правящих зеленых дегенератов нет смысла, ибо это никак не повлияет на ситуацию , а разговор на эту тему портит нервную сисему .
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21.08.2020 16:34 Відповісти
 
 