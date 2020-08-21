Шмигаль вважає, що для "розігріву" економіки прийнятна інфляція в 6-7%
За нинішньої економічної ситуації для підтримки українських експортерів і економіки прийнятним є показник інфляції в межах 6-7%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу.
"Ми розуміємо, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде за фактичними результатами року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та "розігріву" економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7%", - сказав Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що інфляція "пожвавлює" економіку, що зараз дуже потрібно Україні.
"Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало. Усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, в Національному банку вважають, що для успішного розвитку країни інфляція має бути на однозначному рівні. З 2015 року ціллю Національного банку є інфляція 5%. Також важливо, щоб інфляція не стрибала щомісяця в один або інший бік, а перебувала в межах цільового показника.
Споживчі ціни в липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; порівняно з груднем 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року - на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Может и подгореть.
але НЕ БІЛЬШЕ..
Крім того,НЕОБХІДНО зменшити базову ставку НБУ ще на 1 відсоток...
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням..
комментировать высеры правящих зеленых дегенератов нет смысла, ибо это никак не повлияет на ситуацию , а разговор на эту тему портит нервную сисему .