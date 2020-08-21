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Новости Революция в Беларуси
2 031 30

Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь

Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что со стороны властей Российской Федерации не было попыток связаться с ней.

Об этом сказала Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Попыток связаться (со стороны Москвы. - Ред) со мной не было", - сказала Тихановская.

"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку", - отметила она.

Тихановская призвала все страны уважать суверенитет Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии не стала отвечать на большинство вопросов, например, опасается ли она вмешательства Москвы, какие санкции против действующего главы Беларуси могли бы быть наиболее эффективными. Она также не ответила будет, ли она баллотироваться в президенты в случае назначения перевыборов.

"Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача добиться этих новых выборов", - сказала Тихановская.

Она также заявила, что стремится вернуться на родину и сделает это, как только почувствует себя в безопасности.

"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, как только буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала Тихановская.

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Автор: 

Беларусь (7886) москва (3072) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+6
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 9654
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21.08.2020 13:30
+5
А яке у Тихановської фсбешне звання?
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21.08.2020 13:34
+4
Это у них как с Навальным- всё через одно место:
Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок - Цензор.НЕТ 82
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21.08.2020 13:44
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Навіть чаю не запроронували?
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21.08.2020 13:27 Ответить
Москва твій ворог, пані Світлано!
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21.08.2020 13:28 Ответить
По этому она сама вышла с ними на связь
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21.08.2020 13:28 Ответить
розкажіть їй нарешті, що фсб це теж масква..
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21.08.2020 13:29 Ответить
Штирлиц ещё ни когда не был так близко к провалу )))
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21.08.2020 13:29 Ответить
Патамушта маас ква знає в який бік ти дивишся.
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21.08.2020 13:29 Ответить
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 9654
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21.08.2020 13:30 Ответить
Это у них как с Навальным- всё через одно место:
Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок - Цензор.НЕТ 82
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21.08.2020 13:44 Ответить
Зато еврейское лобби было замечено.
Кстати, вчера ФБР выставило в свободный доступ "Протоколы сионских мудрецов".
К чему бы это?
Неужели, к погромам?
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21.08.2020 13:32 Ответить
Ты бояры перепил? Читал я эти протоколы бред полный. И всего эти протоколы 24 страницы. У меня на фирме инструкция по ТБ для уборщицы и то толще!
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21.08.2020 13:36 Ответить
Это ты употребляеш бояру и тормозную жидкость.
По этой причине даже не в состоянии проверить.
Если я сказал, что выставило, значит выставило.
Вчера был большой переполох по этому поводу и всемирный срач.
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21.08.2020 13:41 Ответить
Ну дай ссылку на то что выставил. Те которые я читал Нилуса. Полный бред и писался или шизофреником или двумя но тоже не совсем психически здоровыми людми!
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21.08.2020 13:46 Ответить
Так їх вже є десяток, може щось нове виклали, але один хрін, їм вже понад 100 років і все пішло не так.
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21.08.2020 13:51 Ответить
А яке у Тихановської фсбешне звання?
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21.08.2020 13:34 Ответить
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 2765
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21.08.2020 13:35 Ответить
В Беларусь обычно отправляют не ниже полковника.
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21.08.2020 13:43 Ответить
Мужу пообещали дать позже,когда он в Крым через рф задание ездил получать.А ей за роль в выборах сыграть мужа пообещал хиропоп выпустить.Слабая женщина согласилась.Обманет как всегда.
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21.08.2020 13:50 Ответить
"Стихийный" )) автопробег ЗА Луку.
Колонна легковушек с одинаковыми флагами выезжает из воинской части. Некоторые авто без номеров. К чему бояться ГАИ, там уже всё согласовано!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=o8bc5-dw-KY&feature=emb_logo
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21.08.2020 13:38 Ответить
Проблема в том, что у беларуской оппозиции, возникшей отчасти стихийно, нет не то, что плана действий, но даже идей, как действовать. Вербальное давление на сашу лукашенко бесполезно, более того, он начал перехватывать инициативу, консолидировав сторонников и активизировав противодействие противникам, в первую очередь - лидерам стачкомов. Причём тут ресурсов и возможностей у госмашины явно больше.
Бесцельные митинги, при всей их массовости, вряд ли вынудят тирана уйти добровольно, а народ весьма скоро разочаруется в мероприятиях, не достигающих никакой внятной цели (во многом из-за отсутствия оной). Индивидуальной работы с окружением диктатора тоже не видно, более того, и с чиновниками рангом помельче её что-то не заметно.
Складывается впечатление, что протестное движение теряет темп и упускает инициативу. А тут ещё кремлядь, похоже, определилась с поддержкой своего мерзавца…

И при таких раскладах разве лукашенко побежит?

https://a-nalgin.livejournal.com/1911438.html
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21.08.2020 13:40 Ответить
А вам хочеться связи с москвой? У них сязь короткая - чаю выпила и нет тебя!!!!
Нечем занятся?
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21.08.2020 13:45 Ответить
Потому что как запасной вариант " если не лукашенко" у них ( РФ) есть для этой цели Бабарико и Цепкало.. что до Тихановской то пока ее "номер шестой" в планах Кремля.
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21.08.2020 13:47 Ответить
Если усатый "захвативший власть" то почему эта мадам экс кандидат а не "законно избранный? Че то цензор как то не последовательно
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21.08.2020 13:48 Ответить
зачем пытаться, они всегда на связи
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21.08.2020 13:48 Ответить
а так хотела..так хотела.... мацква слезам не верит!, даже белорусским!)))
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21.08.2020 13:49 Ответить
Тихановская заявила ...
Обиделась?
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21.08.2020 13:55 Ответить
Дійсно, навіщо Москві виходить з Тіхановською на зв"язок? В черговий раз "спалиться"?!... Москва виходить на зв"язок з своїм резидентом, тим "ляльководом", що ТІхановську за ниточки смикає...
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21.08.2020 14:00 Ответить
как всегда
кто заварир кашу сбежали
оттдуваются простые люди
пусть комиссия соврала на 10% или даже20%

все равно Лукашенко впереди
свой выбор уважайте
что дали Украине перевыборы
и жизнь улучшилась в три раза
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21.08.2020 14:26 Ответить
Люди схамениться, Лука не ангел, но откуда эту выковыряли, почитайте о ней почти нет информации, и это претендент на такую должность.
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21.08.2020 14:38 Ответить
Ага.Тут недавно Єрмак відповідально заявив,що не шпіон. Колєги.
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21.08.2020 14:48 Ответить
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь по причине отсуствия необходимой техники.
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21.08.2020 15:18 Ответить
 
 