Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что со стороны властей Российской Федерации не было попыток связаться с ней.
Об этом сказала Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Попыток связаться (со стороны Москвы. - Ред) со мной не было", - сказала Тихановская.
"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку", - отметила она.
Тихановская призвала все страны уважать суверенитет Беларуси.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии не стала отвечать на большинство вопросов, например, опасается ли она вмешательства Москвы, какие санкции против действующего главы Беларуси могли бы быть наиболее эффективными. Она также не ответила будет, ли она баллотироваться в президенты в случае назначения перевыборов.
"Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача добиться этих новых выборов", - сказала Тихановская.
Она также заявила, что стремится вернуться на родину и сделает это, как только почувствует себя в безопасности.
"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, как только буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала Тихановская.
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Кстати, вчера ФБР выставило в свободный доступ "Протоколы сионских мудрецов".
К чему бы это?
Неужели, к погромам?
По этой причине даже не в состоянии проверить.
Если я сказал, что выставило, значит выставило.
Вчера был большой переполох по этому поводу и всемирный срач.
Колонна легковушек с одинаковыми флагами выезжает из воинской части. Некоторые авто без номеров. К чему бояться ГАИ, там уже всё согласовано!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=o8bc5-dw-KY&feature=emb_logo
Бесцельные митинги, при всей их массовости, вряд ли вынудят тирана уйти добровольно, а народ весьма скоро разочаруется в мероприятиях, не достигающих никакой внятной цели (во многом из-за отсутствия оной). Индивидуальной работы с окружением диктатора тоже не видно, более того, и с чиновниками рангом помельче её что-то не заметно.
Складывается впечатление, что протестное движение теряет темп и упускает инициативу. А тут ещё кремлядь, похоже, определилась с поддержкой своего мерзавца…
И при таких раскладах разве лукашенко побежит?
https://a-nalgin.livejournal.com/1911438.html
Нечем занятся?
Обиделась?
кто заварир кашу сбежали
оттдуваются простые люди
пусть комиссия соврала на 10% или даже20%
все равно Лукашенко впереди
свой выбор уважайте
что дали Украине перевыборы
и жизнь улучшилась в три раза