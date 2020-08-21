Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что со стороны властей Российской Федерации не было попыток связаться с ней.

Об этом сказала Тихановская в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Попыток связаться (со стороны Москвы. - Ред) со мной не было", - сказала Тихановская.

"Я хочу поблагодарить все страны, которые выказывают поддержку", - отметила она.

Тихановская призвала все страны уважать суверенитет Беларуси.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии не стала отвечать на большинство вопросов, например, опасается ли она вмешательства Москвы, какие санкции против действующего главы Беларуси могли бы быть наиболее эффективными. Она также не ответила будет, ли она баллотироваться в президенты в случае назначения перевыборов.

"Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача добиться этих новых выборов", - сказала Тихановская.

Она также заявила, что стремится вернуться на родину и сделает это, как только почувствует себя в безопасности.

"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, как только буду чувствовать там себя в безопасности", - сказала Тихановская.

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