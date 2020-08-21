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Новини Революція в Білорусі
2 031 30

Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок

Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що з боку влади Російської Федерації не було спроб зв'язатися з нею.

Про це вона сказала в п'ятницю на пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Спроб зв'язатися (з боку Москви. - Ред) зі мною не було", - сказала Тіхановська.

"Я хочу подякувати всім країнам, які виявляють підтримку", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська просить білоруських робочих продовжити страйки: Ми змусимо владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала. ВIДЕО

Тіхановська закликала всі країни поважати суверенітет Білорусі.

Екскандидатка в президенти Білорусі не стала відповідати на більшість питань, наприклад, чи побоюється вона втручання Москви, які санкції проти чинного глави Білорусі могли би бути найбільш ефективними. Вона також не відповіла, чи буде вона балотуватися в президенти в разі призначення перевиборів.

"Ви знаєте, зараз це питання навіть не варте обговорення, тому що наше головне завдання - домогтися цих нових виборів", - сказала Тіхановська.

Вона також заявила, що прагне повернутися на батьківщину і зробить це, як тільки відчує себе в безпеці.

"Я шалено люблю свою батьківщину, і я дуже хочу туди повернутися. І я повернуся туди обов'язково, як тільки буду там почуватися в безпеці", - сказала Тіхановська.

Читайте: Цепкало про вступ Білорусі до Євросоюзу: "Ми втратимо половину населення, якщо поставимо таку мету"

Автор: 

Білорусь (7922) москва (1244) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+6
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 9654
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21.08.2020 13:30
+5
А яке у Тихановської фсбешне звання?
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21.08.2020 13:34
+4
Это у них как с Навальным- всё через одно место:
Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок - Цензор.НЕТ 82
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21.08.2020 13:44
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Навіть чаю не запроронували?
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21.08.2020 13:27 Відповісти
Москва твій ворог, пані Світлано!
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21.08.2020 13:28 Відповісти
По этому она сама вышла с ними на связь
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21.08.2020 13:28 Відповісти
розкажіть їй нарешті, що фсб це теж масква..
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21.08.2020 13:29 Відповісти
Штирлиц ещё ни когда не был так близко к провалу )))
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21.08.2020 13:29 Відповісти
Патамушта маас ква знає в який бік ти дивишся.
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21.08.2020 13:29 Відповісти
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 9654
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21.08.2020 13:30 Відповісти
Это у них как с Навальным- всё через одно место:
Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок - Цензор.НЕТ 82
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21.08.2020 13:44 Відповісти
Зато еврейское лобби было замечено.
Кстати, вчера ФБР выставило в свободный доступ "Протоколы сионских мудрецов".
К чему бы это?
Неужели, к погромам?
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21.08.2020 13:32 Відповісти
Ты бояры перепил? Читал я эти протоколы бред полный. И всего эти протоколы 24 страницы. У меня на фирме инструкция по ТБ для уборщицы и то толще!
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21.08.2020 13:36 Відповісти
Это ты употребляеш бояру и тормозную жидкость.
По этой причине даже не в состоянии проверить.
Если я сказал, что выставило, значит выставило.
Вчера был большой переполох по этому поводу и всемирный срач.
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21.08.2020 13:41 Відповісти
Ну дай ссылку на то что выставил. Те которые я читал Нилуса. Полный бред и писался или шизофреником или двумя но тоже не совсем психически здоровыми людми!
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21.08.2020 13:46 Відповісти
Так їх вже є десяток, може щось нове виклали, але один хрін, їм вже понад 100 років і все пішло не так.
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21.08.2020 13:51 Відповісти
А яке у Тихановської фсбешне звання?
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21.08.2020 13:34 Відповісти
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь - Цензор.НЕТ 2765
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21.08.2020 13:35 Відповісти
В Беларусь обычно отправляют не ниже полковника.
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21.08.2020 13:43 Відповісти
Мужу пообещали дать позже,когда он в Крым через рф задание ездил получать.А ей за роль в выборах сыграть мужа пообещал хиропоп выпустить.Слабая женщина согласилась.Обманет как всегда.
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21.08.2020 13:50 Відповісти
"Стихийный" )) автопробег ЗА Луку.
Колонна легковушек с одинаковыми флагами выезжает из воинской части. Некоторые авто без номеров. К чему бояться ГАИ, там уже всё согласовано!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=o8bc5-dw-KY&feature=emb_logo
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21.08.2020 13:38 Відповісти
Проблема в том, что у беларуской оппозиции, возникшей отчасти стихийно, нет не то, что плана действий, но даже идей, как действовать. Вербальное давление на сашу лукашенко бесполезно, более того, он начал перехватывать инициативу, консолидировав сторонников и активизировав противодействие противникам, в первую очередь - лидерам стачкомов. Причём тут ресурсов и возможностей у госмашины явно больше.
Бесцельные митинги, при всей их массовости, вряд ли вынудят тирана уйти добровольно, а народ весьма скоро разочаруется в мероприятиях, не достигающих никакой внятной цели (во многом из-за отсутствия оной). Индивидуальной работы с окружением диктатора тоже не видно, более того, и с чиновниками рангом помельче её что-то не заметно.
Складывается впечатление, что протестное движение теряет темп и упускает инициативу. А тут ещё кремлядь, похоже, определилась с поддержкой своего мерзавца…

И при таких раскладах разве лукашенко побежит?

https://a-nalgin.livejournal.com/1911438.html
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21.08.2020 13:40 Відповісти
А вам хочеться связи с москвой? У них сязь короткая - чаю выпила и нет тебя!!!!
Нечем занятся?
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21.08.2020 13:45 Відповісти
Потому что как запасной вариант " если не лукашенко" у них ( РФ) есть для этой цели Бабарико и Цепкало.. что до Тихановской то пока ее "номер шестой" в планах Кремля.
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21.08.2020 13:47 Відповісти
Если усатый "захвативший власть" то почему эта мадам экс кандидат а не "законно избранный? Че то цензор как то не последовательно
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21.08.2020 13:48 Відповісти
зачем пытаться, они всегда на связи
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21.08.2020 13:48 Відповісти
а так хотела..так хотела.... мацква слезам не верит!, даже белорусским!)))
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21.08.2020 13:49 Відповісти
Тихановская заявила ...
Обиделась?
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21.08.2020 13:55 Відповісти
Дійсно, навіщо Москві виходить з Тіхановською на зв"язок? В черговий раз "спалиться"?!... Москва виходить на зв"язок з своїм резидентом, тим "ляльководом", що ТІхановську за ниточки смикає...
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21.08.2020 14:00 Відповісти
как всегда
кто заварир кашу сбежали
оттдуваются простые люди
пусть комиссия соврала на 10% или даже20%

все равно Лукашенко впереди
свой выбор уважайте
что дали Украине перевыборы
и жизнь улучшилась в три раза
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21.08.2020 14:26 Відповісти
Люди схамениться, Лука не ангел, но откуда эту выковыряли, почитайте о ней почти нет информации, и это претендент на такую должность.
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21.08.2020 14:38 Відповісти
Ага.Тут недавно Єрмак відповідально заявив,що не шпіон. Колєги.
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21.08.2020 14:48 Відповісти
Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь по причине отсуствия необходимой техники.
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21.08.2020 15:18 Відповісти
 
 