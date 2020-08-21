Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що з боку влади Російської Федерації не було спроб зв'язатися з нею.
Про це вона сказала в п'ятницю на пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Спроб зв'язатися (з боку Москви. - Ред) зі мною не було", - сказала Тіхановська.
"Я хочу подякувати всім країнам, які виявляють підтримку", - зазначила вона.
Тіхановська закликала всі країни поважати суверенітет Білорусі.
Екскандидатка в президенти Білорусі не стала відповідати на більшість питань, наприклад, чи побоюється вона втручання Москви, які санкції проти чинного глави Білорусі могли би бути найбільш ефективними. Вона також не відповіла, чи буде вона балотуватися в президенти в разі призначення перевиборів.
"Ви знаєте, зараз це питання навіть не варте обговорення, тому що наше головне завдання - домогтися цих нових виборів", - сказала Тіхановська.
Вона також заявила, що прагне повернутися на батьківщину і зробить це, як тільки відчує себе в безпеці.
"Я шалено люблю свою батьківщину, і я дуже хочу туди повернутися. І я повернуся туди обов'язково, як тільки буду там почуватися в безпеці", - сказала Тіхановська.
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Кстати, вчера ФБР выставило в свободный доступ "Протоколы сионских мудрецов".
К чему бы это?
Неужели, к погромам?
По этой причине даже не в состоянии проверить.
Если я сказал, что выставило, значит выставило.
Вчера был большой переполох по этому поводу и всемирный срач.
Колонна легковушек с одинаковыми флагами выезжает из воинской части. Некоторые авто без номеров. К чему бояться ГАИ, там уже всё согласовано!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=o8bc5-dw-KY&feature=emb_logo
Бесцельные митинги, при всей их массовости, вряд ли вынудят тирана уйти добровольно, а народ весьма скоро разочаруется в мероприятиях, не достигающих никакой внятной цели (во многом из-за отсутствия оной). Индивидуальной работы с окружением диктатора тоже не видно, более того, и с чиновниками рангом помельче её что-то не заметно.
Складывается впечатление, что протестное движение теряет темп и упускает инициативу. А тут ещё кремлядь, похоже, определилась с поддержкой своего мерзавца…
И при таких раскладах разве лукашенко побежит?
https://a-nalgin.livejournal.com/1911438.html
Нечем занятся?
Обиделась?
кто заварир кашу сбежали
оттдуваются простые люди
пусть комиссия соврала на 10% или даже20%
все равно Лукашенко впереди
свой выбор уважайте
что дали Украине перевыборы
и жизнь улучшилась в три раза