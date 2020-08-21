Тіхановська заявила, що Москва не намагалася вийти з нею на зв'язок

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що з боку влади Російської Федерації не було спроб зв'язатися з нею.

Про це вона сказала в п'ятницю на пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Спроб зв'язатися (з боку Москви. - Ред) зі мною не було", - сказала Тіхановська.

"Я хочу подякувати всім країнам, які виявляють підтримку", - зазначила вона.

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Тіхановська закликала всі країни поважати суверенітет Білорусі.

Екскандидатка в президенти Білорусі не стала відповідати на більшість питань, наприклад, чи побоюється вона втручання Москви, які санкції проти чинного глави Білорусі могли би бути найбільш ефективними. Вона також не відповіла, чи буде вона балотуватися в президенти в разі призначення перевиборів.

"Ви знаєте, зараз це питання навіть не варте обговорення, тому що наше головне завдання - домогтися цих нових виборів", - сказала Тіхановська.

Вона також заявила, що прагне повернутися на батьківщину і зробить це, як тільки відчує себе в безпеці.

"Я шалено люблю свою батьківщину, і я дуже хочу туди повернутися. І я повернуся туди обов'язково, як тільки буду там почуватися в безпеці", - сказала Тіхановська.

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