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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси

Лукашенко пообещал

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав "выстоять в этой ситуации". Однако, по словам Лукашенко, обстановка не такая сложная, что надо "выстаивать".

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси

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Беларусь (7886) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+26
Главное, чтобы белорусы решили проблему Лукашенки в ближайшее время.
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21.08.2020 14:32
+13
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 181Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2402
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21.08.2020 14:32
+11
Дзякуй за слова от души,но надо смотреть реально на вещи.Загоняем в угол,обращается к лаптям за помощью по асадовскому варианту.Все по сценарию лаптей пока просматривается.У нас две лопаты,одна с рюсским гавном,вторая с собственным навозом.
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21.08.2020 14:42
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21.08.2020 14:32 Ответить
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 181Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2402
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21.08.2020 14:32 Ответить
Зразумела, што ужо нават не 3%, але 2,5% - гэта замнога.

Трэба 1,5% пісаць, каб не ўводзіць у зман.
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21.08.2020 15:14 Ответить
Усатый картофельник совсем с ума сходит.
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21.08.2020 14:32 Ответить
Главное, чтобы белорусы решили проблему Лукашенки в ближайшее время.
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21.08.2020 14:32 Ответить
Дзякуй за слова от души,но надо смотреть реально на вещи.Загоняем в угол,обращается к лаптям за помощью по асадовскому варианту.Все по сценарию лаптей пока просматривается.У нас две лопаты,одна с рюсским гавном,вторая с собственным навозом.
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21.08.2020 14:42 Ответить
В белом костюмчике реаолюцию не свершить. Придется гавно с обеих лопат хлебнуть, пока к свободе путь проторите. Удачи вам, братья! Жыве Беларусь!
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21.08.2020 14:53 Ответить
Все здравые это понимают.Ну Украине поможем,за нас уже теперь санкциями будут грузить горб русской кобылы.За вас санкции на Порохе то закончились.
Слава Украине!!!
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21.08.2020 14:58 Ответить
у нас тоже бывали такие моменты, что казалось не вытянем, все будет хорошо, Жыве Беларусь!
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21.08.2020 15:20 Ответить
И получите нищету как на украине. Удачи дебилы.
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23.09.2020 15:51 Ответить
В ближайшее время проблема не решаема. Лукашенко устоит. Сколько лет он ещё для себя выкроил- хз. Но к вооруженному сопротивлению белорусы не готовы. А иначе эту коросту не сковырнуть. Скорее всего режим Лукашенко падёт только одновременно с путинским.
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21.08.2020 15:01 Ответить
Кто сказал, что не готовы? Если наглый Лука Мудищев сегодня, сейчас даст понять, что мирный ход дел невозможен, получит другой ответ - к нему надо только подготовиться, оружия в Беларуси и в Украине достаточно. Да и в армии по призыву служат не ордынцы, а беларусы.
События в орде - отравление Навального и арест Фургала - говорят о том, что Путин готовится покинуть пост и зачищает поле от опасных для его заменителей конкурентов.
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21.08.2020 15:13 Ответить
Протесты не только не радикализируются, но и понемногу стихают. Да и любая радикализация будет подавлена с помощью "старшего брата". Поэтому повторюсь- Лука падёт только вместе с путеном.
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21.08.2020 15:19 Ответить
Стихание протестов не означает перемены настроения людей, а может быть хорошим сигналом к смене тактики и перегруппировке.
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21.08.2020 15:28 Ответить
Невже гигне?!
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21.08.2020 14:33 Ответить
Главная проблема - лука
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21.08.2020 14:33 Ответить
zastrelitsa na konec?
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21.08.2020 14:33 Ответить
Для цього достатньо вивести 80 відсотків своєї підтримки на вулиці і американці втічуть.
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21.08.2020 14:34 Ответить
Работница комбината подошла ж@пу полизать? Тогда вопрос легитимности этого чмыря безусловно решён.
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21.08.2020 14:35 Ответить
Он думает что он в конце волнений, но это только начало
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21.08.2020 14:36 Ответить
автомобили будут разшены только с механической кпп. все которые с автоматом, причисляются к личным врагам луки, а их водители будут считаться вооружёнными террористами. белые и красные автомобили тоже запрещаются. )
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21.08.2020 14:36 Ответить
Автомобили без звукового сигнала - главное
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21.08.2020 14:50 Ответить
Проблемма - это ты!!!!! И Твои палачи!!!! Немцов давно про вас с путиным сказал!!!! Убийцы!
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21.08.2020 14:37 Ответить
закусила удила уссатая м*дила.
Чаушеску передаст, но привет передал)))
Пацька, беги, Глупец.

Но стоит отдать должное - он хоть сам верит в свой бред шо Европе надо отжать свинарник в Гомеле шоп зохватить секретную технологию слива жидкостей в выгребуху.
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21.08.2020 14:38 Ответить
никому оно не верит.даже самому себе
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21.08.2020 20:53 Ответить
Ну,дело обстоит так-или белмайдан подавят белорусские силовики,или поможет Мордор с ихтамнетами,со всеми вытекающими .Та же ситуация была в 1981 у Ярузельского в Польше.Собственно уже протесты идут на спад-я живу в Минске,военов с бчб флагами возле дома не наблюдается,машины не сигналят.Да и забастовка госпредприятий сдулась.
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21.08.2020 14:38 Ответить
ну значит у вас опять следующие 26 лет стабильности...
и младой принц - наследник Коля уже половозрелый и готов принять знамя Бати..
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21.08.2020 14:52 Ответить
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 1803
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21.08.2020 15:00 Ответить
Это его последний срок.Потом,начнется мирный транзит власти,как в Казахстане.Лука,дофига что сделал стране-уровень жизни местных аборигенов выше,чем позволяют ресурсы государства.Даже Украина богаче РБ по ресурсам раз в 10.А раздербанить эту территорию для удовольствия соседей никто не даст.Условный Запад-ничем не лучше РФии,хотя действует более тонко.Но цивилизация для него заканчивается на Польше)И Беларусь,и Украина для них варвары,хотя и белые.
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21.08.2020 15:01 Ответить
Белорусы будут жить хорошо, но не долго.
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21.08.2020 14:44 Ответить
А ордынцы? Недолго и нехорошо.
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21.08.2020 15:19 Ответить
26 років президентом - це оксюморон, малоросе
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21.08.2020 15:26 Ответить
Жалкая группа отщепненцев в количестве 10-ти миллионов человек мешают Лукашенко править страной.А как хорошо начиналось,-Дзынь и Пынь поздравили,первую партию недовольных перебил.И казалось-бы правь себе и правь.Так нет эти затеяли побег из "Лукошенко",по аналогии фильма "Побег из Шоушенко"
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21.08.2020 14:56 Ответить
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 1096
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21.08.2020 14:58 Ответить
Шо, сбежать попробует, а может, как Гитлер - кулю в лоб?
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21.08.2020 14:59 Ответить
"...Где хошь, сказал, вас всех найду и... ПОРЕШАЮ!!!"
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21.08.2020 14:59 Ответить
А чего он там контролирует? Свою берлогу, которую охраняют хорошо оплачиваемые псы? Настроения и мысли людей, которые и определяют их действия и поступки?
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21.08.2020 15:17 Ответить
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 8156
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21.08.2020 15:18 Ответить
Неужто "Бацько устал, бацько уходит" ?
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21.08.2020 15:37 Ответить
Нам должно быть пофиг что там в Белоруси Там любой кандидат будет прокацапский
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21.08.2020 15:38 Ответить
Сцарь сказал решит, значит загинайтесь сябры раком как вы это 30 лет привыкли выполнять.
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21.08.2020 15:42 Ответить
Прокуратура возбудила уголовное дело о захвате власти в Беларусии. Прошу всех кто что знает об участии в этом Лукашенка сообщить об этом в прокуратуру.
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21.08.2020 16:14 Ответить
Не трудно догадаться, как комуняка-уголовник решит проблему, решит так, как он умеет - в расход, а лохи оппозиционеры помогают ему, отдают инициативу, и уголовнику ничего не останется, как защитить белорусов от черной сотни.
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21.08.2020 16:45 Ответить
Та брешет: у него то патроны отсыреют то верёвка лопнет, а отраву уже не тому дали и больше нет.
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21.08.2020 16:56 Ответить
окуенный проблематор
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21.08.2020 18:01 Ответить
Так хочеться,щоб "захватівший власть Лукашенко" дав просратися усій тій опозиціі з їх західними кураторами і хоч трохи відомстив за нас...За наші довірливість і тупість...
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21.08.2020 18:21 Ответить
ты даже не зебил. Ты дебил.
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21.08.2020 20:50 Ответить
Гандон штопаный , как зае....ал этот Совок
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21.08.2020 18:42 Ответить
 
 