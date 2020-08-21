Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав "выстоять в этой ситуации". Однако, по словам Лукашенко, обстановка не такая сложная, что надо "выстаивать".

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский".

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