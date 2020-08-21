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Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав "выстоять в этой ситуации". Однако, по словам Лукашенко, обстановка не такая сложная, что надо "выстаивать".
"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский".
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+26 Rhodesian
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+13 Анатолик
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+11 майкл бом #440722
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Слава Украине!!!
События в орде - отравление Навального и арест Фургала - говорят о том, что Путин готовится покинуть пост и зачищает поле от опасных для его заменителей конкурентов.
Чаушеску передаст, но привет передал)))
Пацька, беги, Глупец.
Но стоит отдать должное - он хоть сам верит в свой бред шо Европе надо отжать свинарник в Гомеле шоп зохватить секретную технологию слива жидкостей в выгребуху.
и младой принц - наследник Коля уже половозрелый и готов принять знамя Бати..