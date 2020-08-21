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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі

Лукашенко пообіцяв

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що ситуація в країні політизована, але її не варто розглядати як катастрофічну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

Він розповів, що в одному з цехів до нього підійшла працівниця агрокомбінату і висловила слова підтримки, побажавши "вистояти в цій ситуації". Однак, за словами Лукашенка, обстановка не така складна, що треба "вистоювати".

"У Мінську, ще десь комусь не подобається. Це природно. Але це не має вас хвилювати, це моя проблема, яку я маю вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - заявив Лукашенко, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський".

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Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+26
Главное, чтобы белорусы решили проблему Лукашенки в ближайшее время.
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21.08.2020 14:32
+13
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 181Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2402
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21.08.2020 14:32
+11
Дзякуй за слова от души,но надо смотреть реально на вещи.Загоняем в угол,обращается к лаптям за помощью по асадовскому варианту.Все по сценарию лаптей пока просматривается.У нас две лопаты,одна с рюсским гавном,вторая с собственным навозом.
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21.08.2020 14:42
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 181Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" решить "проблему" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2402
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Зразумела, што ужо нават не 3%, але 2,5% - гэта замнога.

Трэба 1,5% пісаць, каб не ўводзіць у зман.
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21.08.2020 15:14 Відповісти
Усатый картофельник совсем с ума сходит.
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Главное, чтобы белорусы решили проблему Лукашенки в ближайшее время.
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21.08.2020 14:32 Відповісти
Дзякуй за слова от души,но надо смотреть реально на вещи.Загоняем в угол,обращается к лаптям за помощью по асадовскому варианту.Все по сценарию лаптей пока просматривается.У нас две лопаты,одна с рюсским гавном,вторая с собственным навозом.
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21.08.2020 14:42 Відповісти
В белом костюмчике реаолюцию не свершить. Придется гавно с обеих лопат хлебнуть, пока к свободе путь проторите. Удачи вам, братья! Жыве Беларусь!
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21.08.2020 14:53 Відповісти
Все здравые это понимают.Ну Украине поможем,за нас уже теперь санкциями будут грузить горб русской кобылы.За вас санкции на Порохе то закончились.
Слава Украине!!!
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21.08.2020 14:58 Відповісти
у нас тоже бывали такие моменты, что казалось не вытянем, все будет хорошо, Жыве Беларусь!
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21.08.2020 15:20 Відповісти
И получите нищету как на украине. Удачи дебилы.
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23.09.2020 15:51 Відповісти
В ближайшее время проблема не решаема. Лукашенко устоит. Сколько лет он ещё для себя выкроил- хз. Но к вооруженному сопротивлению белорусы не готовы. А иначе эту коросту не сковырнуть. Скорее всего режим Лукашенко падёт только одновременно с путинским.
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21.08.2020 15:01 Відповісти
Кто сказал, что не готовы? Если наглый Лука Мудищев сегодня, сейчас даст понять, что мирный ход дел невозможен, получит другой ответ - к нему надо только подготовиться, оружия в Беларуси и в Украине достаточно. Да и в армии по призыву служат не ордынцы, а беларусы.
События в орде - отравление Навального и арест Фургала - говорят о том, что Путин готовится покинуть пост и зачищает поле от опасных для его заменителей конкурентов.
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21.08.2020 15:13 Відповісти
Протесты не только не радикализируются, но и понемногу стихают. Да и любая радикализация будет подавлена с помощью "старшего брата". Поэтому повторюсь- Лука падёт только вместе с путеном.
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21.08.2020 15:19 Відповісти
Стихание протестов не означает перемены настроения людей, а может быть хорошим сигналом к смене тактики и перегруппировке.
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21.08.2020 15:28 Відповісти
Невже гигне?!
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21.08.2020 14:33 Відповісти
Главная проблема - лука
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21.08.2020 14:33 Відповісти
zastrelitsa na konec?
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21.08.2020 14:33 Відповісти
Для цього достатньо вивести 80 відсотків своєї підтримки на вулиці і американці втічуть.
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21.08.2020 14:34 Відповісти
Работница комбината подошла ж@пу полизать? Тогда вопрос легитимности этого чмыря безусловно решён.
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21.08.2020 14:35 Відповісти
Он думает что он в конце волнений, но это только начало
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21.08.2020 14:36 Відповісти
автомобили будут разшены только с механической кпп. все которые с автоматом, причисляются к личным врагам луки, а их водители будут считаться вооружёнными террористами. белые и красные автомобили тоже запрещаются. )
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21.08.2020 14:36 Відповісти
Автомобили без звукового сигнала - главное
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21.08.2020 14:50 Відповісти
Проблемма - это ты!!!!! И Твои палачи!!!! Немцов давно про вас с путиным сказал!!!! Убийцы!
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21.08.2020 14:37 Відповісти
закусила удила уссатая м*дила.
Чаушеску передаст, но привет передал)))
Пацька, беги, Глупец.

Но стоит отдать должное - он хоть сам верит в свой бред шо Европе надо отжать свинарник в Гомеле шоп зохватить секретную технологию слива жидкостей в выгребуху.
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21.08.2020 14:38 Відповісти
никому оно не верит.даже самому себе
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21.08.2020 20:53 Відповісти
Ну,дело обстоит так-или белмайдан подавят белорусские силовики,или поможет Мордор с ихтамнетами,со всеми вытекающими .Та же ситуация была в 1981 у Ярузельского в Польше.Собственно уже протесты идут на спад-я живу в Минске,военов с бчб флагами возле дома не наблюдается,машины не сигналят.Да и забастовка госпредприятий сдулась.
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21.08.2020 14:38 Відповісти
ну значит у вас опять следующие 26 лет стабильности...
и младой принц - наследник Коля уже половозрелый и готов принять знамя Бати..
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21.08.2020 14:52 Відповісти
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 1803
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21.08.2020 15:00 Відповісти
Это его последний срок.Потом,начнется мирный транзит власти,как в Казахстане.Лука,дофига что сделал стране-уровень жизни местных аборигенов выше,чем позволяют ресурсы государства.Даже Украина богаче РБ по ресурсам раз в 10.А раздербанить эту территорию для удовольствия соседей никто не даст.Условный Запад-ничем не лучше РФии,хотя действует более тонко.Но цивилизация для него заканчивается на Польше)И Беларусь,и Украина для них варвары,хотя и белые.
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21.08.2020 15:01 Відповісти
Белорусы будут жить хорошо, но не долго.
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21.08.2020 14:44 Відповісти
А ордынцы? Недолго и нехорошо.
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21.08.2020 15:19 Відповісти
26 років президентом - це оксюморон, малоросе
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21.08.2020 15:26 Відповісти
Жалкая группа отщепненцев в количестве 10-ти миллионов человек мешают Лукашенко править страной.А как хорошо начиналось,-Дзынь и Пынь поздравили,первую партию недовольных перебил.И казалось-бы правь себе и правь.Так нет эти затеяли побег из "Лукошенко",по аналогии фильма "Побег из Шоушенко"
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21.08.2020 14:56 Відповісти
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 1096
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21.08.2020 14:58 Відповісти
Шо, сбежать попробует, а может, как Гитлер - кулю в лоб?
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21.08.2020 14:59 Відповісти
"...Где хошь, сказал, вас всех найду и... ПОРЕШАЮ!!!"
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21.08.2020 14:59 Відповісти
А чего он там контролирует? Свою берлогу, которую охраняют хорошо оплачиваемые псы? Настроения и мысли людей, которые и определяют их действия и поступки?
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21.08.2020 15:17 Відповісти
Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі - Цензор.НЕТ 8156
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21.08.2020 15:18 Відповісти
Неужто "Бацько устал, бацько уходит" ?
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21.08.2020 15:37 Відповісти
Нам должно быть пофиг что там в Белоруси Там любой кандидат будет прокацапский
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21.08.2020 15:38 Відповісти
Сцарь сказал решит, значит загинайтесь сябры раком как вы это 30 лет привыкли выполнять.
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21.08.2020 15:42 Відповісти
Прокуратура возбудила уголовное дело о захвате власти в Беларусии. Прошу всех кто что знает об участии в этом Лукашенка сообщить об этом в прокуратуру.
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21.08.2020 16:14 Відповісти
Не трудно догадаться, как комуняка-уголовник решит проблему, решит так, как он умеет - в расход, а лохи оппозиционеры помогают ему, отдают инициативу, и уголовнику ничего не останется, как защитить белорусов от черной сотни.
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Та брешет: у него то патроны отсыреют то верёвка лопнет, а отраву уже не тому дали и больше нет.
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21.08.2020 16:56 Відповісти
окуенный проблематор
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21.08.2020 18:01 Відповісти
Так хочеться,щоб "захватівший власть Лукашенко" дав просратися усій тій опозиціі з їх західними кураторами і хоч трохи відомстив за нас...За наші довірливість і тупість...
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21.08.2020 18:21 Відповісти
ты даже не зебил. Ты дебил.
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21.08.2020 20:50 Відповісти
Гандон штопаный , как зае....ал этот Совок
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21.08.2020 18:42 Відповісти
 
 