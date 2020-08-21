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Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що ситуація в країні політизована, але її не варто розглядати як катастрофічну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.
Він розповів, що в одному з цехів до нього підійшла працівниця агрокомбінату і висловила слова підтримки, побажавши "вистояти в цій ситуації". Однак, за словами Лукашенка, обстановка не така складна, що треба "вистоювати".
"У Мінську, ще десь комусь не подобається. Це природно. Але це не має вас хвилювати, це моя проблема, яку я маю вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - заявив Лукашенко, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський".
Топ коментарі
+26 Rhodesian
показати весь коментар21.08.2020 14:32
+13 Анатолик
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+11 майкл бом #440722
показати весь коментар21.08.2020 14:42
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Трэба 1,5% пісаць, каб не ўводзіць у зман.
Слава Украине!!!
События в орде - отравление Навального и арест Фургала - говорят о том, что Путин готовится покинуть пост и зачищает поле от опасных для его заменителей конкурентов.
Чаушеску передаст, но привет передал)))
Пацька, беги, Глупец.
Но стоит отдать должное - он хоть сам верит в свой бред шо Европе надо отжать свинарник в Гомеле шоп зохватить секретную технологию слива жидкостей в выгребуху.
и младой принц - наследник Коля уже половозрелый и готов принять знамя Бати..