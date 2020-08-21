Лукашенко пообіцяв "найближчими днями" вирішити "проблему" в Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що ситуація в країні політизована, але її не варто розглядати як катастрофічну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

Він розповів, що в одному з цехів до нього підійшла працівниця агрокомбінату і висловила слова підтримки, побажавши "вистояти в цій ситуації". Однак, за словами Лукашенка, обстановка не така складна, що треба "вистоювати".

"У Мінську, ще десь комусь не подобається. Це природно. Але це не має вас хвилювати, це моя проблема, яку я маю вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - заявив Лукашенко, відвідуючи агрокомбінат "Дзержинський".

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