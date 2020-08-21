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Оккупанты разблокировали пропуск через КПВВ "Новотроицкое", а "Марьинка" по-прежнему остается закрытой, - Госпогранслужба

Оккупанты разблокировали пропуск через КПВВ

КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме. Ежедневно осуществляется пропуск лиц с 7.00 до 20.00. Сегодня, по состоянию на 12:00, КПВВ пересекли 1540 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что также сегодня оккупанты разблокировали движение через КПВВ "Новотроицкое", по состоянию на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущены 2 автомобиля и 14 человек.

Заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты блокируют пересечение линии разграничения в КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба

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Госпогранслужба (6364) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Ездят к фашистам за выплатами, а скоко гонору было:
Оккупанты разблокировали пропуск через КПВВ "Новотроицкое", а "Марьинка" по-прежнему остается закрытой, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8955
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21.08.2020 15:14 Ответить
Ничего, скоро Кравчук с Фокиным с хлебом-солью и в вышиванках будут встречать садистов и убийц украинцев с "той стороны".
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21.08.2020 15:29 Ответить
дают- бери, бьют- тикай
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21.08.2020 15:29 Ответить
На самом деле с карантином и закрытыми блок постами ситуация не здоровая.
За 500 баксов пропускают даже без местной прописки. Все кто не хочет напрямую давать взятку - едут с ЛДНР в Украину через Россию.

Опять таки пенсионные выплаты. Сейчас они просто идут на карту, но живой ли человек или нет? кто получает эти выплаты непонятно.

Я как и многие кто вынужден был остаться в ОРДЛО, не имею возможности получить свободный въезд и выезд. Не по делам, не к родственникам, да вообще никуда. Но за взятку хоть два раза на дню езди.

Вся эта вакханалия прикрывается карантином и отчасти это правильно. Толпы народу на блокпостах ни кому не нужны.
Что бы открыть блокпосты, но снизить количество людей проходящих через них в день и тем самым уменьшить возможность массовых заражений предлагаю решение.
Пенсионерам которые получают выплаты в Украине выплаты на карту производить без всяких отметок и идентификаций в банке. Но счет банковский должен быть заблокирован и произвести снятие можно только лично в банке.
Это решит главную проблему толп пенсионеров на постах, которые вынужденны раз в два месяца пересекать границу и отмечаться в банке. Пенсионеры смогут реже ездить через блокпосты, что и снизить нагрузку на последних и не допустит эпидемию.
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Многие против соц выплат для ОРДЛО. Я частично тоже против. Не хотите платить соцвыплаты, тогда компенсируйте людям потерянное жилью либо предоставлять аналогичное в Украине.
Да я в курсе. что мол агрессия из вне и надо винить России, на нее в суд подавать. Так для этого есть правительство вот пусть за меня и подает в суд и решает остальные вопросы.
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21.08.2020 15:41 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет !
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21.08.2020 16:10 Ответить
Оккупанты разблокировали ...
Молодцы оккупанты, больше разблокировать было некому.
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21.08.2020 17:37 Ответить
надо закрыть телеканалы 112,наш,Рабинович,ньюсван,бо эти ****** похоронят Украину
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21.08.2020 17:57 Ответить
и интер
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21.08.2020 17:58 Ответить
эти мрази доконают наш народ своими высерами
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21.08.2020 17:59 Ответить
 
 