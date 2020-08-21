Оккупанты разблокировали пропуск через КПВВ "Новотроицкое", а "Марьинка" по-прежнему остается закрытой, - Госпогранслужба
КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме. Ежедневно осуществляется пропуск лиц с 7.00 до 20.00. Сегодня, по состоянию на 12:00, КПВВ пересекли 1540 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Отмечается, что также сегодня оккупанты разблокировали движение через КПВВ "Новотроицкое", по состоянию на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущены 2 автомобиля и 14 человек.
Заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".
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За 500 баксов пропускают даже без местной прописки. Все кто не хочет напрямую давать взятку - едут с ЛДНР в Украину через Россию.
Опять таки пенсионные выплаты. Сейчас они просто идут на карту, но живой ли человек или нет? кто получает эти выплаты непонятно.
Я как и многие кто вынужден был остаться в ОРДЛО, не имею возможности получить свободный въезд и выезд. Не по делам, не к родственникам, да вообще никуда. Но за взятку хоть два раза на дню езди.
Вся эта вакханалия прикрывается карантином и отчасти это правильно. Толпы народу на блокпостах ни кому не нужны.
Что бы открыть блокпосты, но снизить количество людей проходящих через них в день и тем самым уменьшить возможность массовых заражений предлагаю решение.
Пенсионерам которые получают выплаты в Украине выплаты на карту производить без всяких отметок и идентификаций в банке. Но счет банковский должен быть заблокирован и произвести снятие можно только лично в банке.
Это решит главную проблему толп пенсионеров на постах, которые вынужденны раз в два месяца пересекать границу и отмечаться в банке. Пенсионеры смогут реже ездить через блокпосты, что и снизить нагрузку на последних и не допустит эпидемию.
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Многие против соц выплат для ОРДЛО. Я частично тоже против. Не хотите платить соцвыплаты, тогда компенсируйте людям потерянное жилью либо предоставлять аналогичное в Украине.
Да я в курсе. что мол агрессия из вне и надо винить России, на нее в суд подавать. Так для этого есть правительство вот пусть за меня и подает в суд и решает остальные вопросы.
Молодцы оккупанты, больше разблокировать было некому.