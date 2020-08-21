Оккупанты разблокировали пропуск через КПВВ "Новотроицкое", а "Марьинка" по-прежнему остается закрытой, - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме. Ежедневно осуществляется пропуск лиц с 7.00 до 20.00. Сегодня, по состоянию на 12:00, КПВВ пересекли 1540 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что также сегодня оккупанты разблокировали движение через КПВВ "Новотроицкое", по состоянию на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущены 2 автомобиля и 14 человек.

Заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты блокируют пересечение линии разграничения в КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба