Латвия и Эстония заявили о введении санкций против белорусских чиновников

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии заявили, что подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов президента Беларуси и применению чрезмерной силы к протестующим.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое разместил МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции будут включать запрет на въезд в эти страны.

Министерства Латвии и Эстонии выразили серьезную обеспокоенность президентскими выборами в Беларуси, результаты которых не были признаны белорусской общественностью, а также призвали к мирному и законному разрешению кризиса в стране.

"Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают одно из важнейших наставлений демократии - право граждан изъявлять свою политическую волю на свободных и честных выборах", - заявили в ведомствах.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.