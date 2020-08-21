РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5580 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 136 11

Латвия и Эстония заявили о введении санкций против белорусских чиновников

Латвия и Эстония заявили о введении санкций против белорусских чиновников

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии заявили, что подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов президента Беларуси и применению чрезмерной силы к протестующим.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое разместил МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции будут включать запрет на въезд в эти страны.

Министерства Латвии и Эстонии выразили серьезную обеспокоенность президентскими выборами в Беларуси, результаты которых не были признаны белорусской общественностью, а также призвали к мирному и законному разрешению кризиса в стране.

"Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают одно из важнейших наставлений демократии - право граждан изъявлять свою политическую волю на свободных и честных выборах", - заявили в ведомствах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской Ковалькову, - член Координационного совета

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) Латвия (1328) санкции (11247)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
a vedj kak turist mog sjehatj do Latviji, kstati, tuta recj o sotrudnikah -falsifikatorah, tak shto mnogije projezjdjajusjcjije v tranzit mogut lishitsia vizi i nahren obratno v stoilo.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:33
+1
vse ruckije tak schoki naduvali, no teperj uzhe nojett ne po detski, s zarplatoi po 8-9 kuskov derevjanih srublei.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:35
+1
нащи зебилы молчат, как рыба об лед
показать весь комментарий
21.08.2020 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот, а Лукашенко мечтал побывать осенью в Латвии.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:16 Ответить
a vedj kak turist mog sjehatj do Latviji, kstati, tuta recj o sotrudnikah -falsifikatorah, tak shto mnogije projezjdjajusjcjije v tranzit mogut lishitsia vizi i nahren obratno v stoilo.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:33 Ответить
А че мы молчим??
Украина должна первой сказать Таракану, что он гомик карманный и место его в петушьем углу.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:16 Ответить
Это не санкции а смех просто.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:24 Ответить
vse ruckije tak schoki naduvali, no teperj uzhe nojett ne po detski, s zarplatoi po 8-9 kuskov derevjanih srublei.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:35 Ответить
Лукашенко запрошивает маленький контингент сделователей нато с запад. журналистами для МАЛЕНЬКОГО расследования вместе с кгб следов кацапского следа - бензина и их пути и способы заливания.И нет ли под видом протестов "устали,уходзи"нету ли попыток аншлюза парашкой белорусии. И возможно расследование на усмотрения луки, кто из омона убил протестующих, нет ли там чекистов с пережиманием.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.
показать весь комментарий
21.08.2020 21:40 Ответить
terpi terpila i ne noi chto ne boljno.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:47 Ответить
нащи зебилы молчат, как рыба об лед
показать весь комментарий
21.08.2020 17:46 Ответить
Чому Україна нічого не заявляє????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
21.08.2020 22:59 Ответить
 
 