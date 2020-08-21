Латвія і Естонія заявили про введення санкцій проти білоруських чиновників
Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії заявили, що підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів президента Білорусі і застосування надмірної сили до протестувальників.
Про це йдеться в спільній заяві відомств, яку розмістив МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн.
Міністерства Латвії та Естонії висловили серйозне занепокоєння президентськими виборами в Білорусі, результати яких не були визнані білоруською громадськістю, а також закликали до мирного і законного вирішення кризи в країні.
"Латвія й Естонія високо цінують основні принципи демократії, які включають одне з найважливіших настанов демократії - право громадян виявляти свою політичну волю на вільних і чесних виборах", - заявили у відомствах.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Украина должна первой сказать Таракану, что он гомик карманный и место его в петушьем углу.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.