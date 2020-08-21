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Новини Революція в Білорусі
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Латвія і Естонія заявили про введення санкцій проти білоруських чиновників

Латвія і Естонія заявили про введення санкцій проти білоруських чиновників

Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії заявили, що підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої ​​фальсифікації виборів президента Білорусі і застосування надмірної сили до протестувальників.

Про це йдеться в спільній заяві відомств, яку розмістив МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції включатимуть заборону на в'їзд до цих країн.

Міністерства Латвії та Естонії висловили серйозне занепокоєння президентськими виборами в Білорусі, результати яких не були визнані білоруською громадськістю, а також закликали до мирного і законного вирішення кризи в країні.

"Латвія й Естонія високо цінують основні принципи демократії, які включають одне з найважливіших настанов демократії - право громадян виявляти свою політичну волю на вільних і чесних виборах", - заявили у відомствах.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) Латвія (1342) санкції (11744)


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Топ коментарі
+1
a vedj kak turist mog sjehatj do Latviji, kstati, tuta recj o sotrudnikah -falsifikatorah, tak shto mnogije projezjdjajusjcjije v tranzit mogut lishitsia vizi i nahren obratno v stoilo.
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21.08.2020 17:33
+1
vse ruckije tak schoki naduvali, no teperj uzhe nojett ne po detski, s zarplatoi po 8-9 kuskov derevjanih srublei.
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21.08.2020 17:35
+1
нащи зебилы молчат, как рыба об лед
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21.08.2020 17:46
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Ну вот, а Лукашенко мечтал побывать осенью в Латвии.
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21.08.2020 17:16 Відповісти
a vedj kak turist mog sjehatj do Latviji, kstati, tuta recj o sotrudnikah -falsifikatorah, tak shto mnogije projezjdjajusjcjije v tranzit mogut lishitsia vizi i nahren obratno v stoilo.
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21.08.2020 17:33 Відповісти
А че мы молчим??
Украина должна первой сказать Таракану, что он гомик карманный и место его в петушьем углу.
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21.08.2020 17:16 Відповісти
Это не санкции а смех просто.
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21.08.2020 17:24 Відповісти
vse ruckije tak schoki naduvali, no teperj uzhe nojett ne po detski, s zarplatoi po 8-9 kuskov derevjanih srublei.
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21.08.2020 17:35 Відповісти
Лукашенко запрошивает маленький контингент сделователей нато с запад. журналистами для МАЛЕНЬКОГО расследования вместе с кгб следов кацапского следа - бензина и их пути и способы заливания.И нет ли под видом протестов "устали,уходзи"нету ли попыток аншлюза парашкой белорусии. И возможно расследование на усмотрения луки, кто из омона убил протестующих, нет ли там чекистов с пережиманием.
Показывает по зомбоящику что нато это не враг, а враг это кацапы. И кацапов СДУЕТ как ничего и не было.Ну кроме там обратных реакций их лжи - у кацапов это на высшем уровне реагируется - БЕГОМ И СРАЗУ.
По обратной связи изучайте как кацап *********.
Нато исследователи должны быть как консультанты нато.
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21.08.2020 21:40 Відповісти
terpi terpila i ne noi chto ne boljno.
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21.08.2020 17:47 Відповісти
нащи зебилы молчат, как рыба об лед
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21.08.2020 17:46 Відповісти
Чому Україна нічого не заявляє????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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21.08.2020 22:59 Відповісти
 
 