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На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский. ФОТО

Оккупационные службы РФ постоянно проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей в ОРЛО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский 01

"15 августа состоялись так называемые военно-патриотические сборы детей и молодежи Свердловска и Свердловского района. Организаторами выступили оккупационная администрация РФ в г.Свердловске (оккупированная часть Луганской области). В мероприятии приняли участие ученики "Свердловской средней школы №9" и курсанты так называемого десантно-патриотического клуба "Барс". Соревнования проходили в трех категориях: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет", – написал Лисянский.

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский 02

Читайте: В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

В представительстве Офиса омбудсмена Украины установили, что так называемый десантно-патриотический клуб "Барс" осуществляет военное воспитание детей в возрасте от 5 до 20 лет на временно оккупированной территории Луганской области. Отмечается, что подразделение оккупационных администраций РФ осуществляет подготовку детей по направлениям: рукопашный бой, начальная военная подготовка, стрельба из оружия.

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский 03

"Несмотря на большое количество нарушений трудовых прав жителей ОРДЛО, невыплату заработных плат в ОРДЛО, закрытие предприятий и др., оккупационные службы РФ в ОРДЛО системно финансируют образовательные мероприятия для усиления милитаризации и интеграции детей ОРДЛО в РФ", - добавил Лисянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 5 тысяч детей в ОРДЛО прошли обучение в "патриотических" лагерях, где их учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине, - Лисянский

Автор: 

дети (6463) Лисянский Павел (96) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+7
это родители добровольно своих детей записывают на такие вато-уроки или это принудительно? почему-то верится, что эти дети понимают, что все это полная фигня, но осадочек останется.
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21.08.2020 20:37
+3
Старые грабли. Югент не прокатил.
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21.08.2020 20:36
+3
рассеянцы завсегда воспитывают анти-фошиЗдов и добрых людей...

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6414
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21.08.2020 22:55
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Старые грабли. Югент не прокатил.
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21.08.2020 20:36 Ответить
Готовят пушечное сепаратистское мясо. А родители радуются этому?
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21.08.2020 20:41 Ответить
все как в совке
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21.08.2020 21:56 Ответить
это родители добровольно своих детей записывают на такие вато-уроки или это принудительно? почему-то верится, что эти дети понимают, что все это полная фигня, но осадочек останется.
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21.08.2020 20:37 Ответить
рассеянцы завсегда воспитывают анти-фошиЗдов и добрых людей...

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 6414
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21.08.2020 22:55 Ответить
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21.08.2020 23:02 Ответить
Правая верхня конечность левого галифастого на фото...
Что было (есть, будет) за рамками фото?..
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21.08.2020 23:18 Ответить
вОнюшка-асвабадітєль лізе за своєю цюцюркою, дуже сподобалась молода німкеня.
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22.08.2020 00:03 Ответить
И после этого дырявые будут опять втирать про "аллею ангелов".. Ангелочки, блин, с вывернутыми мозгами..
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21.08.2020 20:38 Ответить
Ну і форма позорна в дітей. Американська пікселька виглядає набагато краще.
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21.08.2020 20:38 Ответить
А на першій фотці в червоних футболках стоять, ідіоти. Це щоб їх легше було на приціл взяти? Як французів в першу світову?
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21.08.2020 20:40 Ответить
Не може бути. Вони хочуть міру. Старі пукани- перемовники самі бачили.
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21.08.2020 20:53 Ответить
Кому-то тоже бы следовало. Глядишь перестали бы косить от армии.
Израильские школьники с деревянными автоматами.

На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 7371
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21.08.2020 20:57 Ответить
на первом фото - одни хорошо сформированные юнноармейки )))
что их там миллитаризировать? их предохранятся надо учить (пардон)
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21.08.2020 20:58 Ответить
Можна сміятися з москалів, але це і є справжнє "націонал-патріотичне виховання", а не ідіотські заходи під співанки Вакарчука, основна мета яких - розкрадання бюджетних коштів.
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21.08.2020 21:06 Ответить
Вот это реально плохо. И страшно. Для цивилизованных...
Из граждан Украины делают российскоговорящее мясо...
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21.08.2020 21:24 Ответить
Так ..а далі тим *колорадським вишкребкам * позаконкурсний вступ та стипендію у вишах !
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21.08.2020 21:26 Ответить
Вы тоже российскоговорящее мясо...
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22.08.2020 05:40 Ответить
Потому что знаю язык оккупанта?
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22.08.2020 11:09 Ответить
А потом эти выродки едут в Украину и поступают вне конкурса на бюджет в ВУЗы. Гениально задумано....
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21.08.2020 22:20 Ответить
Діти не винуваті,коли дорослі їх зрадили. Але тепер цей сегмент....задарма з цього року ...будуть навчатись в ВИШах України,і як ті з Харкова,отримують європейські дипломи і....насруть на Україну,як ті з того ж Харковського юридичного. Спасибітобі,пан чи гаспадін Зеленський за державний та конституційний підхід до вражин та колоборантів😦! Навіть в сересер,в Артек відбирали кращих дітей комуняк,а тут хоча б патріотику визначив би,а не усіх підряд. До речі, зараз іде перевірка (не СБУ- шна,а народна), дітей кого ми наприймаємо на шию українського народу та рідних загиблих за Україну воїнів!?
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22.08.2020 07:55 Ответить
Піпець ,а не президент!
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22.08.2020 07:57 Ответить
 
 