На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский. ФОТО
Оккупационные службы РФ постоянно проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей в ОРЛО.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.
"15 августа состоялись так называемые военно-патриотические сборы детей и молодежи Свердловска и Свердловского района. Организаторами выступили оккупационная администрация РФ в г.Свердловске (оккупированная часть Луганской области). В мероприятии приняли участие ученики "Свердловской средней школы №9" и курсанты так называемого десантно-патриотического клуба "Барс". Соревнования проходили в трех категориях: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет", – написал Лисянский.
В представительстве Офиса омбудсмена Украины установили, что так называемый десантно-патриотический клуб "Барс" осуществляет военное воспитание детей в возрасте от 5 до 20 лет на временно оккупированной территории Луганской области. Отмечается, что подразделение оккупационных администраций РФ осуществляет подготовку детей по направлениям: рукопашный бой, начальная военная подготовка, стрельба из оружия.
"Несмотря на большое количество нарушений трудовых прав жителей ОРДЛО, невыплату заработных плат в ОРДЛО, закрытие предприятий и др., оккупационные службы РФ в ОРДЛО системно финансируют образовательные мероприятия для усиления милитаризации и интеграции детей ОРДЛО в РФ", - добавил Лисянский.
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