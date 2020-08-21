В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью
Украинские разработчики создали электромобиль для людей с инвалидностью, которые передвигаются на кресле с колесами.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", - отметил министр.
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Украинский электромобиль для людей с инвалидностью был разработан на базе Smart-авто. Водитель может заехать на кресле внутрь авто, как в капсулу, и удобно передвигаться по городу.
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памя"ятаете як колись давно, в сссрі, були спеціальні автівки для неповносправних людей?
чомусь пригадався оцей кадр ))))
...
Про гроші інвалідів??? Але вони різні за категоріями.
Відрізніть будь ласка "огірка" Афганьця.... від того ж з "іловайська"... від того ж з Широкіно.
Ну ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
А хто кого "об'їде" на цій галіці????
Баба Юля на лабутенах.... або Мама Ріма на ЗеЦугаликах????
идешь - тут головне гарный пидголовник...
у чому іноваційність?