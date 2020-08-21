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В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью

В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью

Украинские разработчики создали электромобиль для людей с инвалидностью, которые передвигаются на кресле с колесами.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", - отметил министр.

Также на Цензор.НЕТ: Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная

Украинский электромобиль для людей с инвалидностью был разработан на базе Smart-авто. Водитель может заехать на кресле внутрь авто, как в капсулу, и удобно передвигаться по городу.

Автор: 

авто (4196) инвалидность (170) Криклий (323)


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Топ комментарии
+8
Боюся, в Україні у людей з інвалідністю немає на ту автівку грошей.
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21.08.2020 20:39
+7
Вся допомога від влади для інвалідів це як правило мінімальна пенсія.
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21.08.2020 20:38
+7
В нашій країні інваліди працюють краще, ніж лодирі начеб-то неінваліди! Тому зароблять гроші без проблем, головне, що вони не мають обмежень в розумових здібностях🤗
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21.08.2020 20:48
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совком слегка того... пованивает
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21.08.2020 20:37 Ответить
А хто заплатить за цю автівку?
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21.08.2020 20:37 Ответить
Только те кто ходит ногами т.е. не инвалиды.
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21.08.2020 20:40 Ответить
Сумнівно, бо моєму другу-інваліду першої групи такого не дають.
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21.08.2020 20:44 Ответить
Зае-ли с этими подачками за счет бюджета.
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21.08.2020 20:47 Ответить
Так нема подачок для них.
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21.08.2020 20:50 Ответить
Та не только они... а все. Детям бесплатно пожрать в школе перестали давать, зато куча в очереди ... дайте не минайте!
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21.08.2020 21:02 Ответить
Куча у фракції кловунів слуг народу. Себе в 95 квартал зарплатами вони не образили.
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21.08.2020 21:05 Ответить
Мне похер, я за них не голосовал. Мое состояние не уменьшается, другой вопрос что и не особо увеличиваться стало. Но я перетерплю, а уе-ки которые за него голосовали пусть идут и майданят если что то не устраивает! Хватит на чужом ую в рай ехать!!!
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21.08.2020 21:09 Ответить
Это ответ на твой вопрос, кто заплатит. Вот мы лохи и заплатим! По результатам это авто выйдет по цене "теслы". ПОтому что там очередь прехлибателей. Вон со Шмыгалем вернулась банда януковича, шмара которую Рева выгнал с треском. Теперь получить по очереди инвалидную коляску которая стоит 60т грн, стоит 25тгрн или нихера не получиш вообще!
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21.08.2020 21:05 Ответить
може її будуть (колись) надавати безкоштовно?
памя"ятаете як колись давно, в сссрі, були спеціальні автівки для неповносправних людей?
чомусь пригадався оцей кадр ))))
В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4753

...
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21.08.2020 20:43 Ответить
Було, але тепер їм дають лише 2000 грн. Мій друг-інвалід змушений працювати без однієї ноги.
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21.08.2020 20:45 Ответить
впевнений, що при порошенці йому давали по 20.000 щомісяця а зараз все помінялось
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21.08.2020 21:15 Ответить
АлІ... а про які гроші Ви взагалі маєте розмову????
Про гроші інвалідів??? Але вони різні за категоріями.
Відрізніть будь ласка "огірка" Афганьця.... від того ж з "іловайська"... від того ж з Широкіно.
Ну ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
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21.08.2020 21:20 Ответить
Для чого їх відрізняти? Допомога повинна бути у всіх випадках.
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21.08.2020 21:25 Ответить
Та Ви що??? Ну вибачте за сленг... Ви пацефіст???? Ой вей....
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21.08.2020 21:45 Ответить
А ты не хныкай, не при социализме всё-таки живём, рассчитывай только теперь на себя, а не на нищее государство. Кстати скоро пенсию перестанут платить, заранее предупреждают, что не с чего.
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21.08.2020 22:43 Ответить
Вся допомога від влади для інвалідів це як правило мінімальна пенсія.
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21.08.2020 20:38 Ответить
Боюся, в Україні у людей з інвалідністю немає на ту автівку грошей.
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21.08.2020 20:39 Ответить
А може людина з інвалідністю її купити?
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21.08.2020 20:41 Ответить
это у малоросов просто комплекс такой, со временем пройдет.
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21.08.2020 20:49 Ответить
іди вакцини від коронавірусу рюзьгой випий на останок ізобрєтатєль набутилочний
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21.08.2020 20:56 Ответить
В нашій країні інваліди працюють краще, ніж лодирі начеб-то неінваліди! Тому зароблять гроші без проблем, головне, що вони не мають обмежень в розумових здібностях🤗
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21.08.2020 20:48 Ответить
И зачем сразу угрожать инвалидам отечественной разработкой?
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21.08.2020 20:53 Ответить
Может быть не разработали а адаптировали Smart ED?
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21.08.2020 20:54 Ответить
А от Інтересант????
А хто кого "об'їде" на цій галіці????
Баба Юля на лабутенах.... або Мама Ріма на ЗеЦугаликах????
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21.08.2020 20:54 Ответить
В Київі на виставці 19 числа бачив китайський електромобіль(уродство повне) із запасом хода до 120 км, ціною всього на всього 5000 долярів.
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21.08.2020 20:58 Ответить
хто хоч раз на кари издив дуже бистро звикне до елекромобиля - рывок на старти и ты
идешь - тут головне гарный пидголовник...
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21.08.2020 21:05 Ответить
на такому ще ногами потрібно попихатись щоб рушити

В Україні розробили електромобіль для людей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 6536
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21.08.2020 21:22 Ответить
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21.08.2020 21:32 Ответить
Всього? 5т зелени за повне уродство это всего???
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21.08.2020 21:07 Ответить
Вообще, как только в статье появляются фамилии "дарований" из молодой команды, то все становится ясным...
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21.08.2020 21:06 Ответить
новый украинский електромобиль для инвалидов на кислотных акумуляторах от комбайна, здохни от зависти илон маск

В Україні розробили електромобіль для людей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 8404
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21.08.2020 21:21 Ответить
Классный аппарат, только надо движ от спортбайка туда поставить.
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21.08.2020 22:46 Ответить
Слава Богу! За много лет, хоть одна тема о создании чего то. О развитии, о промышленности, о производстве, вообще никогда на цензоре разговор ни заходил.
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21.08.2020 21:22 Ответить
однако громко сказано "ИЗОБРЕЛИ" кресла выкинуть много фантазии не нужно! И на кой инвалиду электромобиль или их тоже бесплатно будут раздавать? У нас как то странно получается, (сори конечно, может грубо скажу, не в обиду) но за людей с ограниченными способностями, отклонениями, врожденными проблемами и т.д. беспокоятся больше чем за здоровых, неправильно это однако, таким образом идет планомерное уничтожение здоровой нации, будущего Украины! Тут нужно создавать условия для рождаемости, а они электромобили "изобретают"! Как в Спарте отсеивали нворожденных... а сейчас чуть ли не с 5 месяцев выхаживают детей.. а потом косяки в генах всякие и мучения на всю жизнь.. неравильно это однако!
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21.08.2020 21:31 Ответить
Про інвалідів і про здорових треба піклуватись. Зразок Спарти вважаю недоречним, діти з вадами теж виростають і мають шанс стати нормальними людьми які чогось досягають. Не обов'язково в спорті чи у військовій справі. А от https://hevcars.com.ua/ питання електромобілю цікаве тільки хто буде фінансувати, хто з інвалидів зможе придбати собі такий електомобільчик.
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12.10.2020 12:49 Ответить
т.е в вашем понимании страна состоящая из людей с ограниченными возможностями это лучший выбор для будущего? мне так не кажется.. с каждым поколением мы сами ослабляем свой генофонд.. я приверженец образца спарты... жестоко , но на мой взгляд это лучший вариант.. а то сейчас уже женщины молодые не могут толком выносить, вытаскивают чуть ли не с 5 месячного возраста... мы сами себя этим уничтожаем, конечно не только этим , но это одно из самых важных..
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12.10.2020 12:54 Ответить
Специально для ЗЕли ? )
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21.08.2020 22:35 Ответить
Я ТАК І НЕ ЗРОЗУМІВ.
у чому іноваційність?
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22.08.2020 00:02 Ответить
https://megazakaz.com/de/ebay/category/75068?sort=PricePlusShippingHighest&page=2 Электромобили для инвалидов - [Техника и средства передвижения для инвалидов] (Германия) | В Україні розробили електромобіль для людей з інвалідністю - Цензор.НЕТ 9769Lithium Akku 72V / 70 Ah Reichweite ca. 90 km
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22.08.2020 00:09 Ответить
 
 