В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью

Украинские разработчики создали электромобиль для людей с инвалидностью, которые передвигаются на кресле с колесами.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", - отметил министр.

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Украинский электромобиль для людей с инвалидностью был разработан на базе Smart-авто. Водитель может заехать на кресле внутрь авто, как в капсулу, и удобно передвигаться по городу.