В Україні розробили електромобіль для людей з інвалідністю

Українські розробники створили електромобіль для людей з інвалідністю, які переміщаються на кріслі з колесами.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення справді інноваційного та технологічного проєкту, який одночасно прибирає бар'єри і турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян могли дозволити собі такі продукти", - зазначив міністр.

Український електромобіль для людей з інвалідністю було розроблено на базі Smart-авто. Водій може заїхати на кріслі всередину авто, як в капсулу, і зручно пересуватися містом.

Читайте також: Близько 500 тис. українців з інвалідністю отримали одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн, - Лазебна