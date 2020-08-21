В Україні розробили електромобіль для людей з інвалідністю
Українські розробники створили електромобіль для людей з інвалідністю, які переміщаються на кріслі з колесами.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення справді інноваційного та технологічного проєкту, який одночасно прибирає бар'єри і турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян могли дозволити собі такі продукти", - зазначив міністр.
Український електромобіль для людей з інвалідністю було розроблено на базі Smart-авто. Водій може заїхати на кріслі всередину авто, як в капсулу, і зручно пересуватися містом.
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памя"ятаете як колись давно, в сссрі, були спеціальні автівки для неповносправних людей?
чомусь пригадався оцей кадр ))))
...
Про гроші інвалідів??? Але вони різні за категоріями.
Відрізніть будь ласка "огірка" Афганьця.... від того ж з "іловайська"... від того ж з Широкіно.
Ну ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
А хто кого "об'їде" на цій галіці????
Баба Юля на лабутенах.... або Мама Ріма на ЗеЦугаликах????
идешь - тут головне гарный пидголовник...
у чому іноваційність?