МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной, - Люнгман
Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно. Именно от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится сотрудничество с фондом в целом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определили", - отметил он.
В МВФ говорят, что дискутируют с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.
"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.
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Ошибся.
Беру свои слова обратно.
Так правильно?
Чекисткая копроматовикипедия.
Судя по уровню предательства ермака(чк-имя косырь) и зебила нужно допустить что на этих 2 пиЪаров кроме мешков кокса с личным присутствием этих 2 придурков имеется и сексуальный компромат. Вполне возможно что кто то из них или/и лгбт-пиъарас, то есть в общем опущенные петухи или еще какой-то буйнофантазер. И заказывали такую хрень в чекистком москомроматфильме, где чекисты имеют такой компроматодром по исполнению желаний всяких с буйными фантазиями все что сми-замечаемое. Задача такого компроматодрома
собирать компроматы и складывать их на полку пока кто-то из сми-замечаемых не полезет в политику.
Чекисткое иго не может не жить без максимизации получения контроля над политикой любого вида.
Огромные деньги вкладываются на максимальное получение контроля над всеми.Ну чтобы никто не мешал вовровать триллионы.
В этой компроматовикипедии и любителя посцать и подрочить на других как трампа. А иначе ему тяжело кончать своей огромной на коротком держаке в 5-7см ******. Пол дня дрочить будет и все насмарку, а сцание на проституток ускоряет этот процесс в мозгу жертвы. И мацковский компроматодром с удовольствием исполнит все желалки в обмен на видос.
Не так. 1 Е АНЫЙ МИЛЛИАРД В МЕСЯЦ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВ. Тоесть это не отдача, это ЕъАНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
1 миллиард в месяц как сжигать в печи - они уходят в черную дыру. Изза того что уже накопилось 85мдрд долгов, которые добирает зебил. Плюс продает земли, плюс продает предприятия. ПИъъЕЦ ИДЕТ ЛЮТЫЙ ПОСЛЕ ПРИДУРКА. Украина немецкая порноактриса самая нищая, с самым большим процентом долга.
ЗЕБИЛ.Предатель и все черное которое можно выърать оно воплощение всего зла украины в одном сраном черепе.
ОНИ ПРЕВРАЩАЮТ АРМИЮ В ТРУХУ, дыравое решето при первом хлопке.
Прокладки для минобороны никогда не будут делать уровень локализации больше 10%, просто так устроен мозг свинарчук-воров - какое нахер локальное произвосдвто, если нужно украсть и сегодня. Это свинарчук со своим богданом, либидь с моторолами. Увеличить срок наказания за завышения лжи о локализации.
Минобороны это ТОТАЛ ОТКАТ сброд прогнивших коррупционеров. Они бтр-4 3 года через 85ю приемку недопускали в всу, потому что госкомпания с коррупцией не очень дружит как частные компании, у которых откаты это есстественная среда. И потому вместо дозоров в армию идет полицейское барахло типа ватр и козаков. Вместо производства мт-лб, закупаются в польше, вместо производства своих бмп-у, древние бмп-1. Вместо украинских раций, импортные. Вместо кразов, мазы и китайские богданы.