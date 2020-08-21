МВФ планує продовжити співпрацю з Україною, - Люнгман

Міжнародний валютний фонд має намір продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Однак коли очікувати наступний візит нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, — досі невідомо. Саме від рішення місії МВФ залежатиме, чи отримає Україна другий транш кредиту та чи продовжиться співпраця з фондом загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському ТБ заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Дискусії стосовно виконання параметрів та показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено", — зазначив він

В МВФ кажуть, що дискутують з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної та фінансової політики держави. Серед них — завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

"Важливо, щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базується Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії", — додав Люнгман.

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