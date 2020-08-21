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МВФ планує продовжити співпрацю з Україною, - Люнгман

МВФ планує продовжити співпрацю з Україною, - Люнгман

Міжнародний валютний фонд має намір продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Однак коли очікувати наступний візит нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, — досі невідомо. Саме від рішення місії МВФ залежатиме, чи отримає Україна другий транш кредиту та чи продовжиться співпраця з фондом загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському ТБ заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Дискусії стосовно виконання параметрів та показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено", — зазначив він

В МВФ кажуть, що дискутують з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної та фінансової політики держави. Серед них — завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

"Важливо, щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базується Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії", — додав Люнгман.

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Автор: 

кредит (3811) МВФ (3067) міжнародна співпраця (62) Люнгман Йоста (39)


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Топ коментарі
+3
Сразу видно - эксперт.
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21.08.2020 21:07
+2
Співробітництво (виплата відсотків по кредиту) буде, а нових траншів не чекайте.
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21.08.2020 21:03
+2
МВФ багато дає Бєларусі?
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21.08.2020 21:22
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Співробітництво (виплата відсотків по кредиту) буде, а нових траншів не чекайте.
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21.08.2020 21:03 Відповісти
Сразу видно - эксперт.
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21.08.2020 21:07 Відповісти
Люнгман чи хто Люгер?
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21.08.2020 21:09 Відповісти
Извини.
Ошибся.
Беру свои слова обратно.
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21.08.2020 21:14 Відповісти
Це добре, але нижче продовжуєте свою зелену блювоту.
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21.08.2020 21:18 Відповісти
Сразу видно - не эксперт.
Так правильно?
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21.08.2020 21:16 Відповісти
Хто? Твої друзі-зебіли? Так, у них мозку нема.
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21.08.2020 21:19 Відповісти
єто разносторонний єксперт, он может дискутировать на любую тему как Луначарский и Ломоносов вместе взятіе
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21.08.2020 21:09 Відповісти
Узкий специалист широкого профиля.
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21.08.2020 21:15 Відповісти
очень узкий очень широкого
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21.08.2020 21:18 Відповісти
Не такий, як ти широкий спеціаліст вузького профілю.
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22.08.2020 05:23 Відповісти
причем глобальный
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21.08.2020 21:15 Відповісти
Ти рідкісний флудер і тільки брешеш та не аргументуєш свої тупі висловлювання.
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22.08.2020 05:22 Відповісти
Правда что ли? А куда ж вы на хер денитесь?
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21.08.2020 21:06 Відповісти
Мацковский компроматодром.
Чекисткая копроматовикипедия.
Судя по уровню предательства ермака(чк-имя косырь) и зебила нужно допустить что на этих 2 пиЪаров кроме мешков кокса с личным присутствием этих 2 придурков имеется и сексуальный компромат. Вполне возможно что кто то из них или/и лгбт-пиъарас, то есть в общем опущенные петухи или еще какой-то буйнофантазер. И заказывали такую хрень в чекистком москомроматфильме, где чекисты имеют такой компроматодром по исполнению желаний всяких с буйными фантазиями все что сми-замечаемое. Задача такого компроматодрома
собирать компроматы и складывать их на полку пока кто-то из сми-замечаемых не полезет в политику.
Чекисткое иго не может не жить без максимизации получения контроля над политикой любого вида.
Огромные деньги вкладываются на максимальное получение контроля над всеми.Ну чтобы никто не мешал вовровать триллионы.
В этой компроматовикипедии и любителя посцать и подрочить на других как трампа. А иначе ему тяжело кончать своей огромной на коротком держаке в 5-7см ******. Пол дня дрочить будет и все насмарку, а сцание на проституток ускоряет этот процесс в мозгу жертвы. И мацковский компроматодром с удовольствием исполнит все желалки в обмен на видос.
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21.08.2020 21:32 Відповісти
нові транші будуть обовязково якщо в них буде суттєва потреба
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21.08.2020 21:07 Відповісти
При зеленском умном человеке украина платит по 1 млрд в месяц на отдачу долгов,которых уже 85млрд.
Не так. 1 Е АНЫЙ МИЛЛИАРД В МЕСЯЦ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВ. Тоесть это не отдача, это ЕъАНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
1 миллиард в месяц как сжигать в печи - они уходят в черную дыру. Изза того что уже накопилось 85мдрд долгов, которые добирает зебил. Плюс продает земли, плюс продает предприятия. ПИъъЕЦ ИДЕТ ЛЮТЫЙ ПОСЛЕ ПРИДУРКА. Украина немецкая порноактриса самая нищая, с самым большим процентом долга.
ЗЕБИЛ.Предатель и все черное которое можно выърать оно воплощение всего зла украины в одном сраном черепе.
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21.08.2020 21:45 Відповісти
А предыдущие презики красавы? Все они на одну харю рожу морду
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21.08.2020 22:07 Відповісти
Ну так т МВФ проще дать немного бабок , чем допустить голод в 40-ка миллионной страны в центре Европы , такое количество беженцев они физически не потянут.
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21.08.2020 21:21 Відповісти
МВФ багато дає Бєларусі?
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21.08.2020 21:22 Відповісти
Там в виде кормильцев Китай и Мордор.
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21.08.2020 21:26 Відповісти
Але не МВФ!
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21.08.2020 21:27 Відповісти
і що?
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21.08.2020 21:31 Відповісти
Так Лука хрен когда их требования выполнять будет , а они в основном политические .
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21.08.2020 21:33 Відповісти
Лука довго там не протримається, тому дійсно нічого не буде виконувати.
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21.08.2020 21:34 Відповісти
https://censor.net/user/392976 Українські заробітчани привозили десятки мільярдів доларів кешу.Без цих грошей дійсно буде крах.
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21.08.2020 22:01 Відповісти
Ну не десятки миллиардов , а миллиарды , а в остальном спорить не буду , заробитчане приносили в Украину больше , чем сталь или химия.
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22.08.2020 03:45 Відповісти
чому "приносили"? - и зараз копийка капае...
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22.08.2020 05:33 Відповісти
https://censor.net/user/98109 Так менше зараз,ніж раніше.
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22.08.2020 10:13 Відповісти
МИНОБОРОНЫ - ЭТО ОАЗИС ОТКАТОВ.
ОНИ ПРЕВРАЩАЮТ АРМИЮ В ТРУХУ, дыравое решето при первом хлопке.
Прокладки для минобороны никогда не будут делать уровень локализации больше 10%, просто так устроен мозг свинарчук-воров - какое нахер локальное произвосдвто, если нужно украсть и сегодня. Это свинарчук со своим богданом, либидь с моторолами. Увеличить срок наказания за завышения лжи о локализации.
Минобороны это ТОТАЛ ОТКАТ сброд прогнивших коррупционеров. Они бтр-4 3 года через 85ю приемку недопускали в всу, потому что госкомпания с коррупцией не очень дружит как частные компании, у которых откаты это есстественная среда. И потому вместо дозоров в армию идет полицейское барахло типа ватр и козаков. Вместо производства мт-лб, закупаются в польше, вместо производства своих бмп-у, древние бмп-1. Вместо украинских раций, импортные. Вместо кразов, мазы и китайские богданы.
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21.08.2020 21:50 Відповісти
Ці кредити все одно потрібно буде віддавати.
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21.08.2020 21:59 Відповісти
А может хватит уже? С такими друзьями и врагов не надо
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21.08.2020 22:05 Відповісти
 
 