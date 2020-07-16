Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ

У МВФ очікують, що за нового голови НБУ збереже незалежність і високий рівень професіоналізму.

Про це заявив представник МВФ Йоста Люнгман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено Головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху біля керма Нацбанку у цих складних економічних умовах. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були збережені і під керівництвом нового Голови", - сказано у заяві.

Нагадуємо, 16 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.