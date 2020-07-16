УКР
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ

У МВФ очікують, що за нового голови НБУ збереже незалежність і високий рівень професіоналізму.

Про це заявив представник МВФ Йоста Люнгман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні пана Кирила Шевченка було затверджено Головою Національного Банку України. Ми бажаємо йому успіху біля керма Нацбанку у цих складних економічних умовах. Упродовж останніх років ефективне проведення Національним Банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Національного Банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були збережені і під керівництвом нового Голови", - сказано у заяві.

Нагадуємо, 16 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Автор: 

МВФ (3097) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226) Люнгман Йоста (39)
Топ коментарі
+6
Вже й МВФ підколює.
16.07.2020 22:54 Відповісти
+6
Очінь і очінь крєпкій хозяйствєннік ! https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 6748
16.07.2020 23:09 Відповісти
+4
Тобто МВФ сумнівається в новому незалежному курсі НБУ.
16.07.2020 22:55 Відповісти
Я почувствовал, курс вырос на гривну за пару дней!
16.07.2020 22:52 Відповісти
Вже й МВФ підколює.
16.07.2020 22:54 Відповісти
Тобто МВФ сумнівається в новому незалежному курсі НБУ.
16.07.2020 22:55 Відповісти
ага...уже сохраняют

Новый глава НБУ Шевченко согласовал с Зеленский проект изменений в руководстве НБУ.
16.07.2020 23:02 Відповісти
Ага. Для того ж и выжимали Смолия с должности, чтобы сохранить независимость НБУ.
16.07.2020 23:04 Відповісти
Очінь і очінь крєпкій хозяйствєннік ! https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 6748
16.07.2020 23:09 Відповісти
Нацбанк повинен мати незалежність від МВФ і професіоналізм на користь українській економіці, а не МВФ - вони це хотіли сказати?
16.07.2020 23:37 Відповісти
Одна граматична помилка спотворює справжню суть сказаного. Насправді йдеться про те,як важливо сохранить независимость и профессионализм НБУ под руководством нового председателя МВФ.
17.07.2020 01:26 Відповісти
осторожное такое - "а ну отойдите"...
бо бес вас знает - в другой раз можете и дрессированую обезьяну выбрать.
а...? - уже она?
тем более отойдите....
17.07.2020 02:21 Відповісти
Сдается мне грабеж украинского населения продолжится.
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 9872
17.07.2020 05:55 Відповісти
 
 