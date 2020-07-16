РУС
Важно сохранить независимость и профессионализм НБУ под руководством нового председателя, - МВФ

Важно сохранить независимость и профессионализм НБУ под руководством нового председателя, - МВФ

В МВФ ожидают, что при новом главе НБУ сохранит независимость и высокий уровень профессионализма.

Об заявил представитель МВФ Йоста Люнгман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Кирилл Шевченко был утвержден Председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа"

Напоминаем, 16 июля 2020 г. Верховная Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Топ комментарии
+6
Вже й МВФ підколює.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
+6
Очінь і очінь крєпкій хозяйствєннік ! https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
16.07.2020 23:09 Ответить
+4
Тобто МВФ сумнівається в новому незалежному курсі НБУ.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:55 Ответить
Я почувствовал, курс вырос на гривну за пару дней!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:52 Ответить
Вже й МВФ підколює.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
Тобто МВФ сумнівається в новому незалежному курсі НБУ.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:55 Ответить
ага...уже сохраняют

Новый глава НБУ Шевченко согласовал с Зеленский проект изменений в руководстве НБУ.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:02 Ответить
Ага. Для того ж и выжимали Смолия с должности, чтобы сохранить независимость НБУ.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:04 Ответить
Очінь і очінь крєпкій хозяйствєннік ! https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 6748
показать весь комментарий
16.07.2020 23:09 Ответить
Нацбанк повинен мати незалежність від МВФ і професіоналізм на користь українській економіці, а не МВФ - вони це хотіли сказати?
показать весь комментарий
16.07.2020 23:37 Ответить
Одна граматична помилка спотворює справжню суть сказаного. Насправді йдеться про те,як важливо сохранить независимость и профессионализм НБУ под руководством нового председателя МВФ.
показать весь комментарий
17.07.2020 01:26 Ответить
осторожное такое - "а ну отойдите"...
бо бес вас знает - в другой раз можете и дрессированую обезьяну выбрать.
а...? - уже она?
тем более отойдите....
показать весь комментарий
17.07.2020 02:21 Ответить
Сдается мне грабеж украинского населения продолжится.
Важливо зберегти незалежність і професіоналізм НБУ під керівництвом нового голови, - МВФ - Цензор.НЕТ 9872
показать весь комментарий
17.07.2020 05:55 Ответить
 
 