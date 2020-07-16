Важно сохранить независимость и профессионализм НБУ под руководством нового председателя, - МВФ

В МВФ ожидают, что при новом главе НБУ сохранит независимость и высокий уровень профессионализма.

Об заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.

"Сегодня Кирилл Шевченко был утвержден Председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя ", - говорится в заявлении.

Напоминаем, 16 июля 2020 г. Верховная Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.