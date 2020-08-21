ВОЗ надеется, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 продлится меньше, чем эпидемия гриппа-"испанки" в 1918 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей взаимосвязью у вируса больше шансов распространяться, он может распространяться быстрее", - сказал Гебрейесус.

"В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его (коронавирус. - Ред.)", - заявил глава ВОЗ, отметив, что эпидемия "испанки", которая вспыхнула в 1918 году, когда возможностей было меньше, длилась два года.

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Согласно статистическому сайту Worldometer, число выявленных случаев коронавируса приближается превышает отметку в 22,9 млн, причем скончались более 799 тыс. инфицированных.

Свыше 15,6 млн заболевших выздоровели.