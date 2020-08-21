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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ надеется, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

ВОЗ надеется, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 продлится меньше, чем эпидемия гриппа-"испанки" в 1918 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей взаимосвязью у вируса больше шансов распространяться, он может распространяться быстрее", - сказал Гебрейесус.

"В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить его (коронавирус. - Ред.)", - заявил глава ВОЗ, отметив, что эпидемия "испанки", которая вспыхнула в 1918 году, когда возможностей было меньше, длилась два года.

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Согласно статистическому сайту Worldometer, число выявленных случаев коронавируса приближается превышает отметку в 22,9 млн, причем скончались более 799 тыс. инфицированных.

Свыше 15,6 млн заболевших выздоровели.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Як можна довіряти людям,як ефіоп з вооз? Всі повелися і добивають свої країни.От в нас знову ж введуть карантин.Навіть ті країни,де карантин був дуже жорсткий,на осінь знову планують це все продовжити.
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21.08.2020 22:04
+2
Давайте пять! Не мелочитесь! Эфиоп пвою мать!
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21.08.2020 22:21
+2
Шоб так "повестись", треба, шоб яйця кріпко прищемили. Чим найкраще шантажувати? - Грошима.
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21.08.2020 22:39
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Як можна довіряти людям,як ефіоп з вооз? Всі повелися і добивають свої країни.От в нас знову ж введуть карантин.Навіть ті країни,де карантин був дуже жорсткий,на осінь знову планують це все продовжити.
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21.08.2020 22:04 Ответить
Шоб так "повестись", треба, шоб яйця кріпко прищемили. Чим найкраще шантажувати? - Грошима.
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21.08.2020 22:39 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну люди самі повелися.Бо їм псевдоексперти,по телевізору і в інтернеті розповіли.
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21.08.2020 22:47 Ответить
Я про тих, хто впроваджував карантини і істерію в своїх країнах.
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22.08.2020 10:26 Ответить
ВОЗ пускай не надеется, финансирование теперь будет минимальным. Всем уже стало понятно, что это бизнес и ничто более. Много других заболеваний от которых в разы более умирает и никто не объявляет карантин, пандемию. В Китае уже все хорошо, карантин не может продолжаться вечно т.к. кем-то придется жертвовать, а это уже будет выбирать народ между пустым холодильником и карантином. Не попадайтесь тогда зелёные злым людям на глаза.
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21.08.2020 22:20 Ответить
Давайте пять! Не мелочитесь! Эфиоп пвою мать!
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21.08.2020 22:21 Ответить
спасиба, воз - ты уже все сказал, а теперь заткнись.
как то без сопливых теперь будем разбираться...
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21.08.2020 22:24 Ответить
Надеется....
Не менее....
😂😂😂
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21.08.2020 22:29 Ответить
Пандемія буде тривати стільки скільки їй захочеться.
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21.08.2020 22:30 Ответить
Враховуючи менталітет наших людей, їхнє ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, ця пандемія в нашій країні триматиме ще років 5 після того, як вона закінчиться в усьому світі. А ми, зрозуміло, весь цей час залишатимосяневиїзними
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22.08.2020 08:20 Ответить
 
 