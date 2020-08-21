ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус висловив сподівання, що пандемія коронавірусу COVID-19 триватиме менше, ніж епідемія грипу-"іспанки" в 1918 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашій ситуації з більш розвиненими технологіями і, звичайно, з більшим взаємозв'язком у вірусу більше шансів поширюватися, він може поширюватися швидше", - сказав Гебреєсус.

"Водночас у нас є технології і знання, щоб зупинити його (коронавірус. - Ред.)", - заявив глава ВООЗ, зазначивши, що епідемія "іспанки", яка спалахнула в 1918 році, коли можливостей було менше, тривала два роки.

Згідно зі статистичним сайтом Worldometer, кількість виявлених випадків коронавірусу перевищує позначку 23 млн, причому померло понад 799 тис. інфікованих.

Понад 15,6 млн хворих видужали.

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