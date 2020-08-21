УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4483 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 681 10

ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років

ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус висловив сподівання, що пандемія коронавірусу COVID-19 триватиме менше, ніж епідемія грипу-"іспанки" в 1918 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашій ситуації з більш розвиненими технологіями і, звичайно, з більшим взаємозв'язком у вірусу більше шансів поширюватися, він може поширюватися швидше", - сказав Гебреєсус.

"Водночас у нас є технології і знання, щоб зупинити його (коронавірус. - Ред.)", - заявив глава ВООЗ, зазначивши, що епідемія "іспанки", яка спалахнула в 1918 році, коли можливостей було менше, тривала два роки.

Згідно зі статистичним сайтом Worldometer, кількість виявлених випадків коронавірусу перевищує позначку 23 млн, причому померло понад 799 тис. інфікованих.

Понад 15,6 млн хворих видужали.

Читайте також: Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Як можна довіряти людям,як ефіоп з вооз? Всі повелися і добивають свої країни.От в нас знову ж введуть карантин.Навіть ті країни,де карантин був дуже жорсткий,на осінь знову планують це все продовжити.
показати весь коментар
21.08.2020 22:04
+2
Давайте пять! Не мелочитесь! Эфиоп пвою мать!
показати весь коментар
21.08.2020 22:21
+2
Шоб так "повестись", треба, шоб яйця кріпко прищемили. Чим найкраще шантажувати? - Грошима.
показати весь коментар
21.08.2020 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як можна довіряти людям,як ефіоп з вооз? Всі повелися і добивають свої країни.От в нас знову ж введуть карантин.Навіть ті країни,де карантин був дуже жорсткий,на осінь знову планують це все продовжити.
показати весь коментар
21.08.2020 22:04 Відповісти
Шоб так "повестись", треба, шоб яйця кріпко прищемили. Чим найкраще шантажувати? - Грошима.
показати весь коментар
21.08.2020 22:39 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну люди самі повелися.Бо їм псевдоексперти,по телевізору і в інтернеті розповіли.
показати весь коментар
21.08.2020 22:47 Відповісти
Я про тих, хто впроваджував карантини і істерію в своїх країнах.
показати весь коментар
22.08.2020 10:26 Відповісти
ВОЗ пускай не надеется, финансирование теперь будет минимальным. Всем уже стало понятно, что это бизнес и ничто более. Много других заболеваний от которых в разы более умирает и никто не объявляет карантин, пандемию. В Китае уже все хорошо, карантин не может продолжаться вечно т.к. кем-то придется жертвовать, а это уже будет выбирать народ между пустым холодильником и карантином. Не попадайтесь тогда зелёные злым людям на глаза.
показати весь коментар
21.08.2020 22:20 Відповісти
Давайте пять! Не мелочитесь! Эфиоп пвою мать!
показати весь коментар
21.08.2020 22:21 Відповісти
спасиба, воз - ты уже все сказал, а теперь заткнись.
как то без сопливых теперь будем разбираться...
показати весь коментар
21.08.2020 22:24 Відповісти
Надеется....
Не менее....
😂😂😂
показати весь коментар
21.08.2020 22:29 Відповісти
Пандемія буде тривати стільки скільки їй захочеться.
показати весь коментар
21.08.2020 22:30 Відповісти
Враховуючи менталітет наших людей, їхнє ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, ця пандемія в нашій країні триматиме ще років 5 після того, як вона закінчиться в усьому світі. А ми, зрозуміло, весь цей час залишатимосяневиїзними
показати весь коментар
22.08.2020 08:20 Відповісти
 
 