Белорусская оппозиция призвала госслужащих к диалогу с обществом
Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси призвала госслужащих страны выразить свою позицию о том, что происходит в стране и помочь наладить диалог с обществом.
Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на странице КС.
Оппозиционеры считают, что люди в госорганах могут положительно повлиять на ситуацию в стране.
"Во-первых, можно выразить свою позицию о том, что происходит в стране. Сейчас это важно ... Во-вторых, можно предпринять усилия по налаживанию диалога с обществом. Еще раз подчеркнем - отрицание проблем или исключительно силовые методы их решения не приведут нашу страну ни к чему хорошему", - говорится в обращении.
Координационный совет также напоминает, что "умные, честные, порядочные профессионалы в государственных органах будут нужны всегда". Но те, "кто совершил тяжкие преступления против своего народа, конечно же, должны отвечать". В то же время, как подчеркнули в КС, не должно быть травли других чиновников, правоохранителей, за то, что они находились на госслужбе в последние годы. Оппозиция призвала госслужащих как часть общества к консолидации.
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Под прицелом росгвардии, прослушкой и арестами кгб.
Может стратегия и дальновидная, но тактика хреновая. В поддавки.
Лука еще не поднимал тему масонов.