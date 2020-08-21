РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 323 2

Белорусская оппозиция призвала госслужащих к диалогу с обществом

Белорусская оппозиция призвала госслужащих к диалогу с обществом

Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси призвала госслужащих страны выразить свою позицию о том, что происходит в стране и помочь наладить диалог с обществом.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на странице КС.

Оппозиционеры считают, что люди в госорганах могут положительно повлиять на ситуацию в стране.

"Во-первых, можно выразить свою позицию о том, что происходит в стране. Сейчас это важно ... Во-вторых, можно предпринять усилия по налаживанию диалога с обществом. Еще раз подчеркнем - отрицание проблем или исключительно силовые методы их решения не приведут нашу страну ни к чему хорошему", - говорится в обращении.

Координационный совет также напоминает, что "умные, честные, порядочные профессионалы в государственных органах будут нужны всегда". Но те, "кто совершил тяжкие преступления против своего народа, конечно же, должны отвечать". В то же время, как подчеркнули в КС, не должно быть травли других чиновников, правоохранителей, за то, что они находились на госслужбе в последние годы. Оппозиция призвала госслужащих как часть общества к консолидации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координационный совет оппозиции Беларуси требует встречи с силовыми органами страны

Автор: 

Беларусь (7886) оппозиция (5335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выборы при продажном ЦИК?
Не пробовали выиграть у наперсточников?
Под прицелом росгвардии, прослушкой и арестами кгб.
Может стратегия и дальновидная, но тактика хреновая. В поддавки.
Лука еще не поднимал тему масонов.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:57 Ответить
Все, оппозиция уже обосрались, успокойтесь, в Латвии или на нарах
показать весь комментарий
22.08.2020 07:14 Ответить
 
 