Білоруська опозиція закликала держслужбовців до діалогу з суспільством

Координаційна рада (КР) опозиції Білорусі закликала держслужбовців країни висловити свою позицію про те, що відбувається в країні і допомогти налагодити діалог із суспільством.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення опубліковано на сторінці КР.

Опозиціонери вважають, що люди в держорганах можуть позитивно вплинути на ситуацію в країні.

"По-перше, можна висловити свою позицію про те, що відбувається в країні. Зараз це важливо ... По-друге, можна зробити зусилля щодо налагодження діалогу з суспільством. Ще раз підкреслимо - заперечення проблем або виключно силові методи їх вирішення не приведуть нашу країну ні до чого хорошого", - сказано у зверненні.

Координаційна рада також нагадує, що "розумні, чесні, порядні професіонали в державних органах будуть потрібні завжди". Але ті, "хто скоїв тяжкі злочини проти свого народу, звичайно ж, повинні відповідати". Водночас, як підкреслили в КР, не повинно бути цькування інших чиновників, правоохоронців, за те, що вони перебували на держслужбі в останні роки. Опозиція закликала держслужбовців як частину суспільства до консолідації.

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