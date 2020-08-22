Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья"

Испанский клуб выиграл Лигу Европы (Кубок УЕФА) в шестой раз в истории.

В финале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Интер", который в полуфинале выбил "Шахтер" со счетом 3: 2 и стала победителем турнира.

В Кельне в финале Лиги Европы сезона-2019/20 встретились "Интер" и "Севилья". Миланский клуб вышел вперед уже на 5-й минуте - Лукаку реализовал пенальти. "Севилья" быстро отыгралась после гола Люка де Йонга.

До перерыва команды еще раз обменялись голами. Сначала второй раз отличился де Йонг. А потом Годин сравнял счет. 2: 2 после первого тайма.

На 74-й минуте Диего Карлос вывел "Севилью" вперед. В итоге, этот гол принес испанскому клубу победу 3: 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы крупно уступил итальянскому "Интеру" и покинул турнир