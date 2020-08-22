РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7322 посетителя онлайн
Новости
10 168 76

Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья"

Победителем Лиги Европы стала испанская

Испанский клуб выиграл Лигу Европы (Кубок УЕФА) в шестой раз в истории.

В финале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Интер", который в полуфинале выбил "Шахтер" со счетом 3: 2 и стала победителем турнира.

В Кельне в финале Лиги Европы сезона-2019/20 встретились "Интер" и "Севилья". Миланский клуб вышел вперед уже на 5-й минуте - Лукаку реализовал пенальти. "Севилья" быстро отыгралась после гола Люка де Йонга.

До перерыва команды еще раз обменялись голами. Сначала второй раз отличился де Йонг. А потом Годин сравнял счет. 2: 2 после первого тайма.

На 74-й минуте Диего Карлос вывел "Севилью" вперед. В итоге, этот гол принес испанскому клубу победу 3: 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы крупно уступил итальянскому "Интеру" и покинул турнир

Автор: 

Лига Европы (180) футбол (3586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
фантастика! Этот турнир просто создан для Севильи
показать весь комментарий
22.08.2020 00:06
+5
А у нас баталії при порожніх трибунах на Кубок Стенлі.
Перший раунд плей-офф.
Такі є цікаві ігри.
Монреаль (каліки наші) дули 1:3 у середу, але зібралися і виграли 5:3 (5-ту шайбу уже в порожні ворота забили).
По іграх 3:2, американці ведуть, через дві години шоста гра: як продують, то вилітають.
Калгарі вчора так фантастично програв ...
На 7-й хв 1-го періоду вигравали 3:0, а фінальний рахунок 3:7 і Даллас пройшов далі.
І Ванкувер є.
Але сьогодні Go Habs Go !
показать весь комментарий
22.08.2020 00:15
+4
Нє-нє-нє ... Ніколи. Я в курсі про нього.
Вистачає москалів в НХЛ.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фантастика! Этот турнир просто создан для Севильи
показать весь комментарий
22.08.2020 00:06 Ответить
Лукаку сделал каку.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:07 Ответить
В Лиге Европы играет много хороших команд, но побеждает всегда Севилья!...

Предлагаю, если Севилья попадает в Лигу Европы, то сразу вручать им кубок и турнир не проводить ибо бессмысленно! Поздравляю с очередной заслуженной победой! А сам финал, конечно, аффуительный получился!!
показать весь комментарий
22.08.2020 00:10 Ответить
А у нас баталії при порожніх трибунах на Кубок Стенлі.
Перший раунд плей-офф.
Такі є цікаві ігри.
Монреаль (каліки наші) дули 1:3 у середу, але зібралися і виграли 5:3 (5-ту шайбу уже в порожні ворота забили).
По іграх 3:2, американці ведуть, через дві години шоста гра: як продують, то вилітають.
Калгарі вчора так фантастично програв ...
На 7-й хв 1-го періоду вигравали 3:0, а фінальний рахунок 3:7 і Даллас пройшов далі.
І Ванкувер є.
Але сьогодні Go Habs Go !
показать весь комментарий
22.08.2020 00:15 Ответить
https://censor.net/user/165058 Кубок Стенлі Кубріка.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:17 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2020 00:21 Ответить
Ви там тільки не дуже за Овєчкіна вболювайте...
показать весь комментарий
22.08.2020 00:18 Ответить
Нє-нє-нє ... Ніколи. Я в курсі про нього.
Вистачає москалів в НХЛ.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:23 Ответить
7pm - Montreal out, sorry.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:29 Ответить
Я зараз іду за чіпсами, настроююся на гру.
Шо Ви такий вредний ?
Нам більше треба перемога !
Хай наші виграють, а тоді у сьомій грі визначиться сильніший !
показать весь комментарий
22.08.2020 00:31 Ответить
when it comes to hockey? - yes.
never ever leave everything to the last chance (to the game 7)...
take advantage of the chance before....
показать весь комментарий
22.08.2020 00:35 Ответить
Я розумію. Але це не завжди працює. От наші розчухалися саме у середу.
Змогли переламати гру.
Тут ніхто нікуди не спішить, велю-повелю.
То вони так і грають.
Раптом на підйомі дотиснуть Філадельфію.
Побачимо, як сьогодні складеться.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:41 Ответить
нехай переможе сильниший...
тобто Флаерс.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:44 Ответить
Гы. На украинском форуме встретились два одиночества из УСА и Канады, чтоб обсудить матчи НХЛ. Как сьежился этот мир... Успехов болельщикам и хорошего настроения
показать весь комментарий
22.08.2020 00:54 Ответить
спите вже, дядьку, не втручайтеся...
показать весь комментарий
22.08.2020 01:03 Ответить
Та я й сплю, то автоматом нуот відповідає
показать весь комментарий
22.08.2020 01:10 Ответить
бовтун
показать весь комментарий
22.08.2020 01:14 Ответить
Дякую.

Форум об*єднує українців з усього світу.
показать весь комментарий
22.08.2020 01:28 Ответить
сегодня Монреаль могут спасти только хроническое невезение у Флаерс
и огромная пруха Монреалю.
Хотя мне нравится команда, и всегда нравилась...
если бы они играли не с Флаерс - болел бы за них.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:42 Ответить
So good luck to us, to Montreal !
показать весь комментарий
22.08.2020 00:51 Ответить
буде Монреаль сьогодни краще? - проковтну.
то в них сьoгодни останний шанс - не у Флаерс...
показать весь комментарий
22.08.2020 01:00 Ответить
Добре. Дякую.
показать весь комментарий
22.08.2020 01:28 Ответить
ой...
показать весь комментарий
22.08.2020 02:15 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2020 02:15 Ответить
ще цила гра попереду - хрумкаемо.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:18 Ответить
F*** !
Барани.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:21 Ответить
ой 2...
показать весь комментарий
22.08.2020 02:31 Ответить
Може, добавлять Вашим зараз ще на power play ? Блін, що б вони робили без Сузукі, Ґалаґера і Армії ?
показать весь комментарий
22.08.2020 02:32 Ответить
я вже глохну, Ведано, - навить я такого початку не очикував....
показать весь комментарий
22.08.2020 02:36 Ответить
Ой ! Саме перший період.
Я сподіваюся, що наші прочумаються і почнуть грати.
А Прайс тупо не буде виходити з воріт.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:39 Ответить
теж сподиваюся на гру, а не нa оте "избиение карапузов"...
показать весь комментарий
22.08.2020 02:41 Ответить
Прошу Пана не бути таким пихатим.
Наші вирішили, що, як грать не вміють, то хоч американців натовчуть ...
Явно рекорд по штрафних хвилинах в 1-му періоді ...
показать весь комментарий
22.08.2020 02:47 Ответить
хто б не виграв - це не буде легко...
показать весь комментарий
22.08.2020 02:51 Ответить
як на мене Монреаль мае бути бильш мотивованим - це для них game 7.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:55 Ответить
Мусять. На початку гри отримали нокдаун. Треба вже отямитися. Темп є. Але все хаотичне. Не можуть нормально пробити.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:57 Ответить
фортуна - мадам зминчива, зара до тебе, через секунду до того бородатого з Канады...
показать весь комментарий
22.08.2020 03:04 Ответить
Дістали цими бородами дідівськими !
показать весь комментарий
22.08.2020 03:10 Ответить
ноу голення в плей оф - та и нехай соби чишеться..... )))
показать весь комментарий
22.08.2020 03:12 Ответить
Vedana не любить бородачів. А розтатуйованих?
показать весь комментарий
22.08.2020 03:37 Ответить
це не дуже гарный мессадж, шановний, як стосовно до жинки....
показать весь комментарий
22.08.2020 03:42 Ответить
Все має бути в міру. Борода може бути симпатичною і личити чоловіку. (Хоча чесно я трохи стримано до бороданів ставлюся) А це що ?
Довгі стрАшні бороди ... Кошмар. Молоді ж чоловіки. Як діди з лісу.
Татуювання - те саме. Може бути круто і сексі. А може - карикатура.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:09 Ответить
додивимося? - бо я вже ерзаю.....))))
показать весь комментарий
22.08.2020 04:12 Ответить
Вітаю.
От же ж, грулі !
Якби вони грали з самого початку так, як у 3-му періоді ...
Але прокинулися занадто пізно.

Вболіватиму за Ванкувер.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:43 Ответить
дякую... - десь мий коммент там нижче...
показать весь комментарий
22.08.2020 05:01 Ответить
https://censor.net/user/165058 Щодо тату,то зараз мода особливо у дівчат,себе ними майже повністю збивати.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:19 Ответить
Я про чоловіків писала. "У каждого свои недостатки" (с)
Бо я оцінюю їх. Не знаю, може, чоловіків збуджують татуювання у жінок (чи на жінках)
показать весь комментарий
22.08.2020 04:43 Ответить
https://censor.net/user/165058 Та кого як.Залежить від багатьох факторів.Але повністю гатити на всьому тілі.на мою думку це трохи по дурному.
показать весь комментарий
22.08.2020 10:16 Ответить
ой минус раз - вже щось....
показать весь комментарий
22.08.2020 02:44 Ответить
Я чекаю, що ми зрівняємо зараз.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:10 Ответить
первая лайн не работает - Жиру, Ворачек, Кутютье - хлопцев нема на площадке...
Хейс, Коннектни - теж нихт нема.
скока еще на етом Флаерс продержатся?
спасибо Монреалю за "бой" - ето именно то шо я называю хоккей!
показать весь комментарий
22.08.2020 04:47 Ответить
и то ж треба було що б кацап з Канады? - навить соромно якось....
показать весь комментарий
22.08.2020 02:21 Ответить
в конечном итоге они слюнявого малкина с тем киденышем кросби высадили - орешек тот еще, но сегодня Флаерс его расколят...
показать весь комментарий
22.08.2020 00:51 Ответить
Испанцы это потомки великих конкистадоров и мореплавателей открывших и завоевавших Америку первыми.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:39 Ответить
Америку открыли не испанцы, а викинги - за 500 лет до испанцев.
У викингов, просто, не было шансов в Америке закрепиться из-за малочисленности - проиграли стычки индейцам. Но у них всё задокументировано: когда были на Ньюфаундленде, когда на Лабрадоре.
Поэтому испанцы и плыли на запад, т.к. знали легенды, что на западе должна быть земля...
А вот - карта викингов. Всё - чин-чинарём.
Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья" - Цензор.НЕТ 732
показать весь комментарий
22.08.2020 01:23 Ответить
Официально это были испанцы потому что именно благодаря им об этом узнал весь мир! То что до этого туда возможно доплывали какие то единицы викингов о чем знал только их узкий круг не показатель. Возможно кто то там побывал и до них но известно об Америке стало только благодаря испанцам.
показать весь комментарий
22.08.2020 01:28 Ответить
Официально - это как?
Испанцев на момент плавания Колумба ещё не было, как таковых. Были королевство Кастилия и Арагон. А в Арагон входила Сицилия, отбитая викингами Рожера I у арабов. Поэтому Фердинанд - король Арагона - прекрасно знал, куда плавали викинги, и что на западе есть земля. "Колумб открыл Америку" - клише, не более. Он открыл эру исследования Америки, т.к. сразу вслед за ним потянулись на запад португальцы, голландцы и англичане.
Но, про походы викингах в королевских кругах Европы знали очень хорошо, т.к. королевские династии все были переплетены.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:02 Ответить
Мы не знаем что знал Фердинанд поскольку лично с ним не общались. Официально это так что об этом узнал весь мир а не кучка викингов которые не факт что там вообще были. Отрицать что Кастилия и Арагон это испанцы это тоже самое что отрицать что Голландия это Нидерланды.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:07 Ответить
Голландия и Нидерланды - это не одно и то же.
Англия и Великобритания - это не одно и то же.
Великобритания и Объединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии - это не одно и то же.
Испания - это Кастилия и Арагон, но только позже - через одно поколение.
Первый король Испании - это внук Изабеллы и Фердинанда.
"Кучка викингов", владевшая тогда всей Скандинавией, укоренилась от Новгорода до Киева, завоевала к тому моменту Англию, Южную Италию и переплелась со всеми домами Европы.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:42 Ответить
Под *кучкой викингов* я имел ввиду именно кучку викингов а не Норвегию, Швецию и Данию в целом. Если допустить что викинги таки были в Америке что скорей всего правда знали об этом очень не многие викинги иначе бы вся Скандинавия узнала об этом в целом а так только узкий круг.
показать весь комментарий
22.08.2020 02:46 Ответить
А зачем нижним сословиям знать про походы через океан?
Знать знала. Поэтому и Фердинанд знал. И знать других королевских домов знала.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:25 Ответить
Знать тоже скорей всего не знала иначе зачем скандинавской знати сливать свои знания испанцам ничего не получив взамен? Разве что какая то избранная знать если взять за основу теорию мирового заговора с масонами, иллюминатами и рептилоидами. А согласно официальной версии истории испанцы искали обходной путь в Индию.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:31 Ответить
Викинги жили не только в Скандинавии, а по всему побережью Северного моря, в том числе там, где вы сейчас живёте и на севере Франции. Просто те, которые были на севере Франции - были вассалами французского, а не датско-норвежского короля.
Так вот, именно они захватили Англию и Южную Италию с Сицилией. Там была династия викингов, потом она переплелась с французами, потом с немцами, а потом досталась Фердинанду.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:18 Ответить
Тоесть не ближайшим к Скандинавам конкурентам Испании на море протестантской Англии и Франции была открыта тайна Американского континента а более далекой католической Испании менее родственной скандинавам?
показать весь комментарий
22.08.2020 04:22 Ответить
1. Тайна - не была тайной - её знали все королевские дворы. А именно, что у Скандинавского короля есть колонии в Гренландии, а колонисты в своё время заплывали и гораздо далее...
2. На момент организации экспедиции Колумбом Англия была католической страной.
3. Франция на тот момент не была мощной морской державой, т.к. при Людовике 11-м только закончила централизацию страны. Мощный флот появился лишь при Ришелье. Хотя через 50 лет после Колумба французы сплавали в Америку и застолбили себе Канаду.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:48 Ответить
1. Ну это опять лишь догадка. 2. В контексте того что если предположить что тайна Американского континента была известна королевским дворам то эта тайна пылилась на полках 1000 лет.. могла бы побыть там еще 100 лет и застать великую Францию и протестантскую Францию. Но как то странно была вскрыта именно в 1493м году? Не позже и не раньше.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:55 Ответить
Тайна не пылилась 1000 лет, т.к. гренландские викинги активно поставляли своему королю моржовые бивни и даже имели буллу Римского Папы об освобождении от церковных платежей. Благодаря этому колония в Гренландии просуществовала 400 лет. Викинги покинули колонию и вернулись в Исландию где-то в 1400 году. Но датско-норвежский король, имевший в своей геральдике белого медведя - символ Гренландии, в 1472 году - за 20 лет до Колумба послал большую экспедицию в Гренландию (Дидрик Пининг, Ханс Потхорст, Ян Скольвус), которая детально описала оставленные поселения - король дорожил своими землями. Когда экспедиция вернулась, об этом узнали все - естественно, о таком событии принято было информировать послов. Это и подтолкнуло Фердинанда задуматься о своей экспедиции.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:42 Ответить
протестанскую Англию*
показать весь комментарий
22.08.2020 04:56 Ответить
Вікінги програли не через малочисельність і не через програні сутички індіанцям, а виключно через те, що на відкритих ними землях був не зовсім легкий для ведення сільського господарства клімат. От якби вікінги відкрили Флориду, то звідти вони вже ніколи не пішли.
показать весь комментарий
22.08.2020 11:40 Ответить
Але в Гренландії з більш суворим кліматом вони вели госоподарчу діяльність.
А до Флоріди не змогли дібратися саме через малочісельність. Хтось мав у Вінланді залишитися та чекати на шукачів нових земель, охороняти, тощо...
Не вистачало ресурсів, тому вікінги залишили Північну Америку...
Доречі, вони піздніше залишили й Гренландію.
показать весь комментарий
22.08.2020 13:26 Ответить
З тих джерел що я читала, інформація, що вікінги залишити землі Америки, через те, що там помінявся клімат. Він став більш суворим і не придатним для ведення нормального і звичного вікінгам життя.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:54 Ответить
Ні, в Америці був непоганий клімат. А ось в Гренладії стало жити неможливо з за клімату, та вони повернулися до Ісландії.
показать весь комментарий
23.08.2020 00:27 Ответить
Коноплянка вболівав за Інтер?
показать весь комментарий
22.08.2020 01:02 Ответить
Браво.. "Севилья" фантастически опять берет Кубок, обыгрывая подряд Манчестер и Интер, отомстила зазнавшимся "макаронникам" за унижение " Шахтера" , одновременно показав кто есть кто ( в смысле "шахтер").. Ну и игра доли, усмешка судьбы, от великого до смешного один шаг, хотите рассмешить Бога расскажите ему о своих планах... Игрок который привез в ворота "Севильи" кажется три пенальти, бьет через себя ( при чем мимо ворот, но все таки именно он, а ни кто то другой) и герой " Интера" который забил в этом розыгрыше не мало голов , да и в этом матче заработал и реализовал пенальти, а потом заработал штрафной с которого был забит второй гол, подставляет ногу под летящий мимо мяч и забивает автогол в свои ворота, оказавшийся решающим... И кто после этого не верит в судьбу... Наверное Бог тоже смотрит футбол ( иногда) и решил пошутить.. " Севилью" с победой БРАВО !!!
показать весь комментарий
22.08.2020 09:42 Ответить
Ну, что функционеры из Шахтёра?? всякие там Палкин-ху....ялкины и тренер профессор-Каштру!! Учитесь у слабенькой севильи, как надо побеждать монстров типа хвалённого Интера и Конти!! А то блин устроили легкоатлеатические соревнования, на стадионе, между шахрёром и Интером, кто кого перебежит!! И что имеем в результате?? Этот безголовый тайсон и слабаки Кравцов, Коноплянка и хачилава, оказались дебильными слабаками, да ещё какими!! Слабаки бразильцы, блин!
показать весь комментарий
22.08.2020 13:15 Ответить
Люди, хватит плевать желчью. Команда дошла до полуфинала, о каком позоре вообще может идти речь? Шахтер в этом сезоне в ТОП-4 клубов Лиги Европы. Это успех, и это объективная оценка. Огромному количеству клубов Европы такой "позор" и не снился.

Проиграл бы Шахтер в финале, тоже нашли бы зраду. Выиграл бы - тоже. Типа: проиграли - понабирали бразильцев, вот и проиграли; выиграли - понабирали бразильцев, а где-то наши, украинские футболисты. Зарада, зрада, зрада
показать весь комментарий
22.08.2020 13:51 Ответить
З тих джерел що я читала, інформація, що вікінги залишити землі Америки, через те, що там помінявся клімат. Він став більш суворим і не придатним для ведення нормального і звичного вікінгам життя.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:53 Ответить
 
 