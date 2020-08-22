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Переможцем Ліги Європи стала іспанська "Севілья"

Переможцем Ліги Європи стала іспанська

Іспанський клуб виграв Лігу Європи (Кубок УЄФА) вшосте в історії.

У фіналі Ліги Європи "Севілья" обіграла "Інтер", який в пів фіналі вибив "Шахтара" з рахунком 3:2 і стала переможцем турніру.

У Кельні в фіналі Ліги Європи сезону-2019/20 зустрілися "Інтер" і "Севілья". Міланський клуб вийшов вперед вже на 5-й хвилині - Лукаку реалізував пенальті. "Севілья" швидко відігралася після голу Люка де Йонга.

До перерви команди ще раз обмінялися голами. Спочатку вдруге відзначився де Йонг. А потім Годін зрівняв рахунок. 2:2 після першого тайму.

На 74-й хвилині Дієго Карлос вивів "Севілью" вперед. У підсумку, цей гол приніс іспанському клубу перемогу 3:2.

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Ліга Європи (90) футбол (1581)


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Топ коментарі
+5
фантастика! Этот турнир просто создан для Севильи
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22.08.2020 00:06
+5
А у нас баталії при порожніх трибунах на Кубок Стенлі.
Перший раунд плей-офф.
Такі є цікаві ігри.
Монреаль (каліки наші) дули 1:3 у середу, але зібралися і виграли 5:3 (5-ту шайбу уже в порожні ворота забили).
По іграх 3:2, американці ведуть, через дві години шоста гра: як продують, то вилітають.
Калгарі вчора так фантастично програв ...
На 7-й хв 1-го періоду вигравали 3:0, а фінальний рахунок 3:7 і Даллас пройшов далі.
І Ванкувер є.
Але сьогодні Go Habs Go !
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22.08.2020 00:15
+4
Нє-нє-нє ... Ніколи. Я в курсі про нього.
Вистачає москалів в НХЛ.
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22.08.2020 00:23
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фантастика! Этот турнир просто создан для Севильи
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22.08.2020 00:06 Відповісти
Лукаку сделал каку.
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22.08.2020 00:07 Відповісти
В Лиге Европы играет много хороших команд, но побеждает всегда Севилья!...

Предлагаю, если Севилья попадает в Лигу Европы, то сразу вручать им кубок и турнир не проводить ибо бессмысленно! Поздравляю с очередной заслуженной победой! А сам финал, конечно, аффуительный получился!!
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22.08.2020 00:10 Відповісти
А у нас баталії при порожніх трибунах на Кубок Стенлі.
Перший раунд плей-офф.
Такі є цікаві ігри.
Монреаль (каліки наші) дули 1:3 у середу, але зібралися і виграли 5:3 (5-ту шайбу уже в порожні ворота забили).
По іграх 3:2, американці ведуть, через дві години шоста гра: як продують, то вилітають.
Калгарі вчора так фантастично програв ...
На 7-й хв 1-го періоду вигравали 3:0, а фінальний рахунок 3:7 і Даллас пройшов далі.
І Ванкувер є.
Але сьогодні Go Habs Go !
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22.08.2020 00:15 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Кубок Стенлі Кубріка.
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22.08.2020 00:17 Відповісти
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22.08.2020 00:21 Відповісти
Ви там тільки не дуже за Овєчкіна вболювайте...
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22.08.2020 00:18 Відповісти
Нє-нє-нє ... Ніколи. Я в курсі про нього.
Вистачає москалів в НХЛ.
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22.08.2020 00:23 Відповісти
7pm - Montreal out, sorry.
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22.08.2020 00:29 Відповісти
Я зараз іду за чіпсами, настроююся на гру.
Шо Ви такий вредний ?
Нам більше треба перемога !
Хай наші виграють, а тоді у сьомій грі визначиться сильніший !
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22.08.2020 00:31 Відповісти
when it comes to hockey? - yes.
never ever leave everything to the last chance (to the game 7)...
take advantage of the chance before....
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22.08.2020 00:35 Відповісти
Я розумію. Але це не завжди працює. От наші розчухалися саме у середу.
Змогли переламати гру.
Тут ніхто нікуди не спішить, велю-повелю.
То вони так і грають.
Раптом на підйомі дотиснуть Філадельфію.
Побачимо, як сьогодні складеться.
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22.08.2020 00:41 Відповісти
нехай переможе сильниший...
тобто Флаерс.
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22.08.2020 00:44 Відповісти
Гы. На украинском форуме встретились два одиночества из УСА и Канады, чтоб обсудить матчи НХЛ. Как сьежился этот мир... Успехов болельщикам и хорошего настроения
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22.08.2020 00:54 Відповісти
спите вже, дядьку, не втручайтеся...
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22.08.2020 01:03 Відповісти
Та я й сплю, то автоматом нуот відповідає
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22.08.2020 01:10 Відповісти
бовтун
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22.08.2020 01:14 Відповісти
Дякую.

Форум об*єднує українців з усього світу.
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22.08.2020 01:28 Відповісти
сегодня Монреаль могут спасти только хроническое невезение у Флаерс
и огромная пруха Монреалю.
Хотя мне нравится команда, и всегда нравилась...
если бы они играли не с Флаерс - болел бы за них.
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22.08.2020 00:42 Відповісти
So good luck to us, to Montreal !
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22.08.2020 00:51 Відповісти
буде Монреаль сьогодни краще? - проковтну.
то в них сьoгодни останний шанс - не у Флаерс...
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22.08.2020 01:00 Відповісти
Добре. Дякую.
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22.08.2020 01:28 Відповісти
ой...
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22.08.2020 02:15 Відповісти
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22.08.2020 02:15 Відповісти
ще цила гра попереду - хрумкаемо.
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22.08.2020 02:18 Відповісти
F*** !
Барани.
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22.08.2020 02:21 Відповісти
ой 2...
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22.08.2020 02:31 Відповісти
Може, добавлять Вашим зараз ще на power play ? Блін, що б вони робили без Сузукі, Ґалаґера і Армії ?
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22.08.2020 02:32 Відповісти
я вже глохну, Ведано, - навить я такого початку не очикував....
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22.08.2020 02:36 Відповісти
Ой ! Саме перший період.
Я сподіваюся, що наші прочумаються і почнуть грати.
А Прайс тупо не буде виходити з воріт.
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22.08.2020 02:39 Відповісти
теж сподиваюся на гру, а не нa оте "избиение карапузов"...
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22.08.2020 02:41 Відповісти
Прошу Пана не бути таким пихатим.
Наші вирішили, що, як грать не вміють, то хоч американців натовчуть ...
Явно рекорд по штрафних хвилинах в 1-му періоді ...
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22.08.2020 02:47 Відповісти
хто б не виграв - це не буде легко...
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22.08.2020 02:51 Відповісти
як на мене Монреаль мае бути бильш мотивованим - це для них game 7.
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22.08.2020 02:55 Відповісти
Мусять. На початку гри отримали нокдаун. Треба вже отямитися. Темп є. Але все хаотичне. Не можуть нормально пробити.
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22.08.2020 02:57 Відповісти
фортуна - мадам зминчива, зара до тебе, через секунду до того бородатого з Канады...
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22.08.2020 03:04 Відповісти
Дістали цими бородами дідівськими !
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22.08.2020 03:10 Відповісти
ноу голення в плей оф - та и нехай соби чишеться..... )))
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22.08.2020 03:12 Відповісти
Vedana не любить бородачів. А розтатуйованих?
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22.08.2020 03:37 Відповісти
це не дуже гарный мессадж, шановний, як стосовно до жинки....
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22.08.2020 03:42 Відповісти
Все має бути в міру. Борода може бути симпатичною і личити чоловіку. (Хоча чесно я трохи стримано до бороданів ставлюся) А це що ?
Довгі стрАшні бороди ... Кошмар. Молоді ж чоловіки. Як діди з лісу.
Татуювання - те саме. Може бути круто і сексі. А може - карикатура.
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22.08.2020 04:09 Відповісти
додивимося? - бо я вже ерзаю.....))))
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22.08.2020 04:12 Відповісти
Вітаю.
От же ж, грулі !
Якби вони грали з самого початку так, як у 3-му періоді ...
Але прокинулися занадто пізно.

Вболіватиму за Ванкувер.
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22.08.2020 04:43 Відповісти
дякую... - десь мий коммент там нижче...
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22.08.2020 05:01 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Щодо тату,то зараз мода особливо у дівчат,себе ними майже повністю збивати.
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22.08.2020 04:19 Відповісти
Я про чоловіків писала. "У каждого свои недостатки" (с)
Бо я оцінюю їх. Не знаю, може, чоловіків збуджують татуювання у жінок (чи на жінках)
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22.08.2020 04:43 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Та кого як.Залежить від багатьох факторів.Але повністю гатити на всьому тілі.на мою думку це трохи по дурному.
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22.08.2020 10:16 Відповісти
ой минус раз - вже щось....
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22.08.2020 02:44 Відповісти
Я чекаю, що ми зрівняємо зараз.
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22.08.2020 04:10 Відповісти
первая лайн не работает - Жиру, Ворачек, Кутютье - хлопцев нема на площадке...
Хейс, Коннектни - теж нихт нема.
скока еще на етом Флаерс продержатся?
спасибо Монреалю за "бой" - ето именно то шо я называю хоккей!
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22.08.2020 04:47 Відповісти
и то ж треба було що б кацап з Канады? - навить соромно якось....
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22.08.2020 02:21 Відповісти
в конечном итоге они слюнявого малкина с тем киденышем кросби высадили - орешек тот еще, но сегодня Флаерс его расколят...
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22.08.2020 00:51 Відповісти
Испанцы это потомки великих конкистадоров и мореплавателей открывших и завоевавших Америку первыми.
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22.08.2020 00:39 Відповісти
Америку открыли не испанцы, а викинги - за 500 лет до испанцев.
У викингов, просто, не было шансов в Америке закрепиться из-за малочисленности - проиграли стычки индейцам. Но у них всё задокументировано: когда были на Ньюфаундленде, когда на Лабрадоре.
Поэтому испанцы и плыли на запад, т.к. знали легенды, что на западе должна быть земля...
А вот - карта викингов. Всё - чин-чинарём.
Победителем Лиги Европы стала испанская "Севилья" - Цензор.НЕТ 732
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22.08.2020 01:23 Відповісти
Официально это были испанцы потому что именно благодаря им об этом узнал весь мир! То что до этого туда возможно доплывали какие то единицы викингов о чем знал только их узкий круг не показатель. Возможно кто то там побывал и до них но известно об Америке стало только благодаря испанцам.
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22.08.2020 01:28 Відповісти
Официально - это как?
Испанцев на момент плавания Колумба ещё не было, как таковых. Были королевство Кастилия и Арагон. А в Арагон входила Сицилия, отбитая викингами Рожера I у арабов. Поэтому Фердинанд - король Арагона - прекрасно знал, куда плавали викинги, и что на западе есть земля. "Колумб открыл Америку" - клише, не более. Он открыл эру исследования Америки, т.к. сразу вслед за ним потянулись на запад португальцы, голландцы и англичане.
Но, про походы викингах в королевских кругах Европы знали очень хорошо, т.к. королевские династии все были переплетены.
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22.08.2020 02:02 Відповісти
Мы не знаем что знал Фердинанд поскольку лично с ним не общались. Официально это так что об этом узнал весь мир а не кучка викингов которые не факт что там вообще были. Отрицать что Кастилия и Арагон это испанцы это тоже самое что отрицать что Голландия это Нидерланды.
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22.08.2020 02:07 Відповісти
Голландия и Нидерланды - это не одно и то же.
Англия и Великобритания - это не одно и то же.
Великобритания и Объединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии - это не одно и то же.
Испания - это Кастилия и Арагон, но только позже - через одно поколение.
Первый король Испании - это внук Изабеллы и Фердинанда.
"Кучка викингов", владевшая тогда всей Скандинавией, укоренилась от Новгорода до Киева, завоевала к тому моменту Англию, Южную Италию и переплелась со всеми домами Европы.
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22.08.2020 02:42 Відповісти
Под *кучкой викингов* я имел ввиду именно кучку викингов а не Норвегию, Швецию и Данию в целом. Если допустить что викинги таки были в Америке что скорей всего правда знали об этом очень не многие викинги иначе бы вся Скандинавия узнала об этом в целом а так только узкий круг.
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22.08.2020 02:46 Відповісти
А зачем нижним сословиям знать про походы через океан?
Знать знала. Поэтому и Фердинанд знал. И знать других королевских домов знала.
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22.08.2020 03:25 Відповісти
Знать тоже скорей всего не знала иначе зачем скандинавской знати сливать свои знания испанцам ничего не получив взамен? Разве что какая то избранная знать если взять за основу теорию мирового заговора с масонами, иллюминатами и рептилоидами. А согласно официальной версии истории испанцы искали обходной путь в Индию.
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22.08.2020 03:31 Відповісти
Викинги жили не только в Скандинавии, а по всему побережью Северного моря, в том числе там, где вы сейчас живёте и на севере Франции. Просто те, которые были на севере Франции - были вассалами французского, а не датско-норвежского короля.
Так вот, именно они захватили Англию и Южную Италию с Сицилией. Там была династия викингов, потом она переплелась с французами, потом с немцами, а потом досталась Фердинанду.
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22.08.2020 04:18 Відповісти
Тоесть не ближайшим к Скандинавам конкурентам Испании на море протестантской Англии и Франции была открыта тайна Американского континента а более далекой католической Испании менее родственной скандинавам?
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22.08.2020 04:22 Відповісти
1. Тайна - не была тайной - её знали все королевские дворы. А именно, что у Скандинавского короля есть колонии в Гренландии, а колонисты в своё время заплывали и гораздо далее...
2. На момент организации экспедиции Колумбом Англия была католической страной.
3. Франция на тот момент не была мощной морской державой, т.к. при Людовике 11-м только закончила централизацию страны. Мощный флот появился лишь при Ришелье. Хотя через 50 лет после Колумба французы сплавали в Америку и застолбили себе Канаду.
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22.08.2020 04:48 Відповісти
1. Ну это опять лишь догадка. 2. В контексте того что если предположить что тайна Американского континента была известна королевским дворам то эта тайна пылилась на полках 1000 лет.. могла бы побыть там еще 100 лет и застать великую Францию и протестантскую Францию. Но как то странно была вскрыта именно в 1493м году? Не позже и не раньше.
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22.08.2020 04:55 Відповісти
Тайна не пылилась 1000 лет, т.к. гренландские викинги активно поставляли своему королю моржовые бивни и даже имели буллу Римского Папы об освобождении от церковных платежей. Благодаря этому колония в Гренландии просуществовала 400 лет. Викинги покинули колонию и вернулись в Исландию где-то в 1400 году. Но датско-норвежский король, имевший в своей геральдике белого медведя - символ Гренландии, в 1472 году - за 20 лет до Колумба послал большую экспедицию в Гренландию (Дидрик Пининг, Ханс Потхорст, Ян Скольвус), которая детально описала оставленные поселения - король дорожил своими землями. Когда экспедиция вернулась, об этом узнали все - естественно, о таком событии принято было информировать послов. Это и подтолкнуло Фердинанда задуматься о своей экспедиции.
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22.08.2020 13:42 Відповісти
протестанскую Англию*
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22.08.2020 04:56 Відповісти
Вікінги програли не через малочисельність і не через програні сутички індіанцям, а виключно через те, що на відкритих ними землях був не зовсім легкий для ведення сільського господарства клімат. От якби вікінги відкрили Флориду, то звідти вони вже ніколи не пішли.
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22.08.2020 11:40 Відповісти
Але в Гренландії з більш суворим кліматом вони вели госоподарчу діяльність.
А до Флоріди не змогли дібратися саме через малочісельність. Хтось мав у Вінланді залишитися та чекати на шукачів нових земель, охороняти, тощо...
Не вистачало ресурсів, тому вікінги залишили Північну Америку...
Доречі, вони піздніше залишили й Гренландію.
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22.08.2020 13:26 Відповісти
З тих джерел що я читала, інформація, що вікінги залишити землі Америки, через те, що там помінявся клімат. Він став більш суворим і не придатним для ведення нормального і звичного вікінгам життя.
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22.08.2020 15:54 Відповісти
Ні, в Америці був непоганий клімат. А ось в Гренладії стало жити неможливо з за клімату, та вони повернулися до Ісландії.
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23.08.2020 00:27 Відповісти
Коноплянка вболівав за Інтер?
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22.08.2020 01:02 Відповісти
Браво.. "Севилья" фантастически опять берет Кубок, обыгрывая подряд Манчестер и Интер, отомстила зазнавшимся "макаронникам" за унижение " Шахтера" , одновременно показав кто есть кто ( в смысле "шахтер").. Ну и игра доли, усмешка судьбы, от великого до смешного один шаг, хотите рассмешить Бога расскажите ему о своих планах... Игрок который привез в ворота "Севильи" кажется три пенальти, бьет через себя ( при чем мимо ворот, но все таки именно он, а ни кто то другой) и герой " Интера" который забил в этом розыгрыше не мало голов , да и в этом матче заработал и реализовал пенальти, а потом заработал штрафной с которого был забит второй гол, подставляет ногу под летящий мимо мяч и забивает автогол в свои ворота, оказавшийся решающим... И кто после этого не верит в судьбу... Наверное Бог тоже смотрит футбол ( иногда) и решил пошутить.. " Севилью" с победой БРАВО !!!
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22.08.2020 09:42 Відповісти
Ну, что функционеры из Шахтёра?? всякие там Палкин-ху....ялкины и тренер профессор-Каштру!! Учитесь у слабенькой севильи, как надо побеждать монстров типа хвалённого Интера и Конти!! А то блин устроили легкоатлеатические соревнования, на стадионе, между шахрёром и Интером, кто кого перебежит!! И что имеем в результате?? Этот безголовый тайсон и слабаки Кравцов, Коноплянка и хачилава, оказались дебильными слабаками, да ещё какими!! Слабаки бразильцы, блин!
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22.08.2020 13:15 Відповісти
Люди, хватит плевать желчью. Команда дошла до полуфинала, о каком позоре вообще может идти речь? Шахтер в этом сезоне в ТОП-4 клубов Лиги Европы. Это успех, и это объективная оценка. Огромному количеству клубов Европы такой "позор" и не снился.

Проиграл бы Шахтер в финале, тоже нашли бы зраду. Выиграл бы - тоже. Типа: проиграли - понабирали бразильцев, вот и проиграли; выиграли - понабирали бразильцев, а где-то наши, украинские футболисты. Зарада, зрада, зрада
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22.08.2020 13:51 Відповісти
З тих джерел що я читала, інформація, що вікінги залишити землі Америки, через те, що там помінявся клімат. Він став більш суворим і не придатним для ведення нормального і звичного вікінгам життя.
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22.08.2020 15:53 Відповісти
 
 