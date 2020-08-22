Переможцем Ліги Європи стала іспанська "Севілья"
Іспанський клуб виграв Лігу Європи (Кубок УЄФА) вшосте в історії.
У фіналі Ліги Європи "Севілья" обіграла "Інтер", який в пів фіналі вибив "Шахтара" з рахунком 3:2 і стала переможцем турніру.
У Кельні в фіналі Ліги Європи сезону-2019/20 зустрілися "Інтер" і "Севілья". Міланський клуб вийшов вперед вже на 5-й хвилині - Лукаку реалізував пенальті. "Севілья" швидко відігралася після голу Люка де Йонга.
До перерви команди ще раз обмінялися голами. Спочатку вдруге відзначився де Йонг. А потім Годін зрівняв рахунок. 2:2 після першого тайму.
На 74-й хвилині Дієго Карлос вивів "Севілью" вперед. У підсумку, цей гол приніс іспанському клубу перемогу 3:2.
Топ коментарі
+5 Mykhailo Stepanov
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Предлагаю, если Севилья попадает в Лигу Европы, то сразу вручать им кубок и турнир не проводить ибо бессмысленно! Поздравляю с очередной заслуженной победой! А сам финал, конечно, аффуительный получился!!
Перший раунд плей-офф.
Такі є цікаві ігри.
Монреаль (каліки наші) дули 1:3 у середу, але зібралися і виграли 5:3 (5-ту шайбу уже в порожні ворота забили).
По іграх 3:2, американці ведуть, через дві години шоста гра: як продують, то вилітають.
Калгарі вчора так фантастично програв ...
На 7-й хв 1-го періоду вигравали 3:0, а фінальний рахунок 3:7 і Даллас пройшов далі.
І Ванкувер є.
Але сьогодні Go Habs Go !
Вистачає москалів в НХЛ.
Шо Ви такий вредний ?
Нам більше треба перемога !
Хай наші виграють, а тоді у сьомій грі визначиться сильніший !
never ever leave everything to the last chance (to the game 7)...
take advantage of the chance before....
Змогли переламати гру.
Тут ніхто нікуди не спішить, велю-повелю.
То вони так і грають.
Раптом на підйомі дотиснуть Філадельфію.
Побачимо, як сьогодні складеться.
тобто Флаерс.
Форум об*єднує українців з усього світу.
и огромная пруха Монреалю.
Хотя мне нравится команда, и всегда нравилась...
если бы они играли не с Флаерс - болел бы за них.
то в них сьoгодни останний шанс - не у Флаерс...
Барани.
Я сподіваюся, що наші прочумаються і почнуть грати.
А Прайс тупо не буде виходити з воріт.
Наші вирішили, що, як грать не вміють, то хоч американців натовчуть ...
Явно рекорд по штрафних хвилинах в 1-му періоді ...
Довгі стрАшні бороди ... Кошмар. Молоді ж чоловіки. Як діди з лісу.
Татуювання - те саме. Може бути круто і сексі. А може - карикатура.
От же ж, грулі !
Якби вони грали з самого початку так, як у 3-му періоді ...
Але прокинулися занадто пізно.
Вболіватиму за Ванкувер.
Бо я оцінюю їх. Не знаю, може, чоловіків збуджують татуювання у жінок (чи на жінках)
Хейс, Коннектни - теж нихт нема.
скока еще на етом Флаерс продержатся?
спасибо Монреалю за "бой" - ето именно то шо я называю хоккей!
У викингов, просто, не было шансов в Америке закрепиться из-за малочисленности - проиграли стычки индейцам. Но у них всё задокументировано: когда были на Ньюфаундленде, когда на Лабрадоре.
Поэтому испанцы и плыли на запад, т.к. знали легенды, что на западе должна быть земля...
А вот - карта викингов. Всё - чин-чинарём.
Испанцев на момент плавания Колумба ещё не было, как таковых. Были королевство Кастилия и Арагон. А в Арагон входила Сицилия, отбитая викингами Рожера I у арабов. Поэтому Фердинанд - король Арагона - прекрасно знал, куда плавали викинги, и что на западе есть земля. "Колумб открыл Америку" - клише, не более. Он открыл эру исследования Америки, т.к. сразу вслед за ним потянулись на запад португальцы, голландцы и англичане.
Но, про походы викингах в королевских кругах Европы знали очень хорошо, т.к. королевские династии все были переплетены.
Англия и Великобритания - это не одно и то же.
Великобритания и Объединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии - это не одно и то же.
Испания - это Кастилия и Арагон, но только позже - через одно поколение.
Первый король Испании - это внук Изабеллы и Фердинанда.
"Кучка викингов", владевшая тогда всей Скандинавией, укоренилась от Новгорода до Киева, завоевала к тому моменту Англию, Южную Италию и переплелась со всеми домами Европы.
Знать знала. Поэтому и Фердинанд знал. И знать других королевских домов знала.
Так вот, именно они захватили Англию и Южную Италию с Сицилией. Там была династия викингов, потом она переплелась с французами, потом с немцами, а потом досталась Фердинанду.
2. На момент организации экспедиции Колумбом Англия была католической страной.
3. Франция на тот момент не была мощной морской державой, т.к. при Людовике 11-м только закончила централизацию страны. Мощный флот появился лишь при Ришелье. Хотя через 50 лет после Колумба французы сплавали в Америку и застолбили себе Канаду.
А до Флоріди не змогли дібратися саме через малочісельність. Хтось мав у Вінланді залишитися та чекати на шукачів нових земель, охороняти, тощо...
Не вистачало ресурсів, тому вікінги залишили Північну Америку...
Доречі, вони піздніше залишили й Гренландію.
Проиграл бы Шахтер в финале, тоже нашли бы зраду. Выиграл бы - тоже. Типа: проиграли - понабирали бразильцев, вот и проиграли; выиграли - понабирали бразильцев, а где-то наши, украинские футболисты. Зарада, зрада, зрада