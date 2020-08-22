Переможцем Ліги Європи стала іспанська "Севілья"

Іспанський клуб виграв Лігу Європи (Кубок УЄФА) вшосте в історії.

У фіналі Ліги Європи "Севілья" обіграла "Інтер", який в пів фіналі вибив "Шахтара" з рахунком 3:2 і стала переможцем турніру.

У Кельні в фіналі Ліги Європи сезону-2019/20 зустрілися "Інтер" і "Севілья". Міланський клуб вийшов вперед вже на 5-й хвилині - Лукаку реалізував пенальті. "Севілья" швидко відігралася після голу Люка де Йонга.

До перерви команди ще раз обмінялися голами. Спочатку вдруге відзначився де Йонг. А потім Годін зрівняв рахунок. 2:2 після першого тайму.

На 74-й хвилині Дієго Карлос вивів "Севілью" вперед. У підсумку, цей гол приніс іспанському клубу перемогу 3:2.

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