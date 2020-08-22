СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко

Служба безопасности Украины 6 августа закрыла уголовное производство в отношении угроз экс-замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова прокурору Александру Божко.

Об этом "Слидству.Инфо" сообщил сам Божко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне поступило сообщение из Службы безопасности. Из него мне стало известно о закрытии уголовного производства 6 августа в связи с истечением сроков досудебного расследования", - сказал он.

Это уже второй раз Служба безопасности закрывает дело об угрозах Портнова прокурору. Так, в апреле СБУ обосновывала закрытие уголовного производства "отсутствием состава уголовного преступления". И в июле Александр Божко обжаловал в суде постановление следователя. Судья Шевченковского райсуда обязал Службу безопасности возобновить следствие.

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В то же время, после решения суда в июле до истечения сроков досудебного расследования оставалось только шесть дней. Поэтому, следователь СБУ попросил суд продлить сроки еще на один год, объясняя это необходимостью провести несколько экспертиз и допросов. Но судья не удовлетворил это ходатайство. В частности потому, что, как отмечает судья, для органа досудебного следствия не было никаких препятствий для проведения допросов и экспертиз раньше.

"Семантико-текстуальная экспертиза назначена постановлением следователя лишь в марте 2020 года, со ссылкой на показания ОСОБА_1 (Александра Божко. - Ред.). Однако веских данных в подтверждение объективных причин невозможности проведения такого процессуального действия ранее, в пределах срока, определенного законом, стороной обвинения в суде не представлено при том, что ОСОБА_1 (Александр Божко. - Ред.) был неоднократно допрошен в рамках данного уголовного производства еще с апреля 2019 г.", - говорится в постановлении.









Ранее сообщалось, что трое работников Генеральной прокуратуры получали сообщение с грубыми оскорблениями и угрозами с номера Андрея Портнова.

В частности, неоднократно такие сообщения поступали прокурору Александру Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал экс-чиновник. Расследование относительно угроз от Андрея Портнова сотруднику Генеральной прокуратуры (теперь Офис Генерального прокурора. - Ред.) Александру Божко начали в Государственном бюро расследований в начале апреля 2019 года. Впоследствии уголовное производство передали в Службу безопасности Украины .

В конце ноября прошлого года Божко пожаловался на действия Андрея Портнова в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, после чего еще раз получил угрозы от экс-чиновника .

После этого прокурору не раз писали с номера бывшего чиновника. В частности, 27 марта Андрей Портнов направил сообщение, где "посоветовал" прокурору "собираться в тюрьму". Последний раз Божко получил угрозы 30 марта этого года.

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Отметим, что отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры. После получения новых угроз Александр Божко снова обратился в комиссию, и адвокаты отказались даже открывать производство. Сейчас такое их решение прокурор пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева.

В апреле текущего года Божко также обращался к Генпрокурору Ирине Венедиктов с ходатайством, в котором попросил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос СБУ ответила, что это подозрение не огласили, а дело - закрыли. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, основанием для прекращения производства стала экспертиза.

Кроме Божко, похожие угрозы были адресованы и в сторону бывшего сотрудника следственного Управления специальных расследований ГПУ и его экс-руководителя Сергея Горбатюка. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Андрей Портнов, напомним, вернулся в Украину весной этого года. Экс-чиновник сразу начал "юридическую войну" с бывшим президентом Петром Порошенко, отправив с десяток заявлений на него в Государственное бюро расследования. Также в августе Портнов выиграл иск против Украины о возмещении почти 7 000 000 гривен компенсации - за причиненный ущерб его репутации.