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СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко

СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко

Служба безопасности Украины 6 августа закрыла уголовное производство в отношении угроз экс-замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова прокурору Александру Божко.

Об этом "Слидству.Инфо" сообщил сам Божко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мне поступило сообщение из Службы безопасности. Из него мне стало известно о закрытии уголовного производства 6 августа в связи с истечением сроков досудебного расследования", - сказал он.

Это уже второй раз Служба безопасности закрывает дело об угрозах Портнова прокурору. Так, в апреле СБУ обосновывала закрытие уголовного производства "отсутствием состава уголовного преступления". И в июле Александр Божко обжаловал в суде постановление следователя. Судья Шевченковского райсуда обязал Службу безопасности возобновить следствие.

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В то же время, после решения суда в июле до истечения сроков досудебного расследования оставалось только шесть дней. Поэтому, следователь СБУ попросил суд продлить сроки еще на один год, объясняя это необходимостью провести несколько экспертиз и допросов. Но судья не удовлетворил это ходатайство. В частности потому, что, как отмечает судья, для органа досудебного следствия не было никаких препятствий для проведения допросов и экспертиз раньше.

"Семантико-текстуальная экспертиза назначена постановлением следователя лишь в марте 2020 года, со ссылкой на показания ОСОБА_1 (Александра Божко. - Ред.). Однако веских данных в подтверждение объективных причин невозможности проведения такого процессуального действия ранее, в пределах срока, определенного законом, стороной обвинения в суде не представлено при том, что ОСОБА_1 (Александр Божко. - Ред.) был неоднократно допрошен в рамках данного уголовного производства еще с апреля 2019 г.", - говорится в постановлении.

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СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко 02
СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко 03

СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко 04


Ранее сообщалось, что трое работников Генеральной прокуратуры получали сообщение с грубыми оскорблениями и угрозами с номера Андрея Портнова.

В частности, неоднократно такие сообщения поступали прокурору Александру Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал экс-чиновник. Расследование относительно угроз от Андрея Портнова сотруднику Генеральной прокуратуры (теперь Офис Генерального прокурора. - Ред.) Александру Божко начали в Государственном бюро расследований в начале апреля 2019 года. Впоследствии уголовное производство передали в Службу безопасности Украины .

В конце ноября прошлого года Божко пожаловался на действия Андрея Портнова в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, после чего еще раз получил угрозы от экс-чиновника .

После этого прокурору не раз писали с номера бывшего чиновника. В частности, 27 марта Андрей Портнов направил сообщение, где "посоветовал" прокурору "собираться в тюрьму". Последний раз Божко получил угрозы 30 марта этого года.

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Отметим, что отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору и квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры. После получения новых угроз Александр Божко снова обратился в комиссию, и адвокаты отказались даже открывать производство. Сейчас такое их решение прокурор пытается обжаловать в Окружном административном суде Киева.

В апреле текущего года Божко также обращался к Генпрокурору Ирине Венедиктов с ходатайством, в котором попросил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос СБУ ответила, что это подозрение не огласили, а дело - закрыли. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, основанием для прекращения производства стала экспертиза.

Кроме Божко, похожие угрозы были адресованы и в сторону бывшего сотрудника следственного Управления специальных расследований ГПУ и его экс-руководителя Сергея Горбатюка. Именно эта структура расследовала события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Андрей Портнов, напомним, вернулся в Украину весной этого года. Экс-чиновник сразу начал "юридическую войну" с бывшим президентом Петром Порошенко, отправив с десяток заявлений на него в Государственное бюро расследования. Также в августе Портнов выиграл иск против Украины о возмещении почти 7 000 000 гривен компенсации - за причиненный ущерб его репутации.

Автор: 

Портнов (637) СБУ (19843) уголовное дело (2436) угрозы (850) Александр Божко (20)


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Топ комментарии
+43
как я понял из умозаключений баканова, если пригрозить "президенту" зеленскаму вы*б-ть его же в его тупой собачий рот, то это никак не рассмотривается как угроза. А если этого же индивида предупредить, шо на передовой могут зеленую жопу отстрелить, зеленский может перепугаться и с перепугу направить жалобное прошение прокурору. Я правильно понимаю ситуацию? Т.е. в рот - можно, а в жопу стрельнуть - зась? Веселая страна, смешной "презик" и ужасно смешные (пример оксиморона) 73% бесполезных идиотов...
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22.08.2020 09:26
+35
Для зебильное маланской шоблы портянка социально близкий элемент
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22.08.2020 09:24
+26
СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 5113
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22.08.2020 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Надійшла указівка від найвеличнішого оманського брехуна. Нє?
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22.08.2020 09:19 Ответить
Вопрос о том нужен ли УКРАИНЕ СВОЙ Гитлер наверное давно не то что назрел а перезрел.... .... История повторяется в том или ином виде Но повторяется видимом человек такое существо что ему надо вбивать это столетиями чтобы он на уровне яйцеклетки знал чего нельзя а чего можно делать.. Европе надо было пройти 700 лет Инквизиции.. Америке Гражданскую Войну.. да и то потом была 1 и 2 Мировые войны но человечество не делает выводов... никаких те кто попадают во власть один раз избежав наказания..и все- считают себя ВЫШЕ БОГА....
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22.08.2020 10:16 Ответить
Для зебильное маланской шоблы портянка социально близкий элемент
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22.08.2020 09:24 Ответить
и вправду тупой....
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22.08.2020 09:27 Ответить
А ось і распятий мальчік. В трусіках.
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22.08.2020 09:51 Ответить
не так всё просто, там очередь
СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 5405
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22.08.2020 10:16 Ответить
как я понял из умозаключений баканова, если пригрозить "президенту" зеленскаму вы*б-ть его же в его тупой собачий рот, то это никак не рассмотривается как угроза. А если этого же индивида предупредить, шо на передовой могут зеленую жопу отстрелить, зеленский может перепугаться и с перепугу направить жалобное прошение прокурору. Я правильно понимаю ситуацию? Т.е. в рот - можно, а в жопу стрельнуть - зась? Веселая страна, смешной "презик" и ужасно смешные (пример оксиморона) 73% бесполезных идиотов...
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22.08.2020 09:26 Ответить
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22.08.2020 10:00 Ответить
Та, позоду, все зеленое шобло этим балуется, после двух-трех дорожек
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22.08.2020 10:06 Ответить
а что, в Украине разве есть служба, которая занимается безопасностью государства? странно... название есть, люди бабло гребут, а результатов нет...
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22.08.2020 09:28 Ответить
смехотворный "президент" (Бутусов, можно я отныне так буду называть на ЦН это недоразумение?) упразднил остальные обящанности. Теперь службе вменяется контроль веса транспорта на дорогах. Нахер те шпионы с Портянками... контроль веса - основа основ безопасности Украины.

Кстати, вы ознакомились с обращением интеллигенции и других авторитетных столпов нации к зебильскому с предупреждением о "руйнації держави? Ознакомьтесь, прошу...
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22.08.2020 09:53 Ответить
с предупреждением о "руйнації держави"!? это всё одно что предупреждать онаниста что он дергает себя за член.
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22.08.2020 10:23 Ответить
Просто кто-то позвонил Баканаву, шоб тот закрыл дело, где Друг угрожает какому-то "черту" насилием...
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22.08.2020 09:32 Ответить
СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 5113
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22.08.2020 09:32 Ответить
Пора уже этого рыгыАнального гнойного ****** отправлять на свидание с доктором лизой.
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22.08.2020 09:35 Ответить
так давно пора, от тільки нікому.
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22.08.2020 11:17 Ответить
Ну да....
А МАрусю і Федину судять за звичайні теревені.
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22.08.2020 09:36 Ответить
Тот самый случай про жабу и гадюку
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22.08.2020 09:38 Ответить
Звичайний робочий ЗЕ-день. Мультик
https://fill.com.ua/gif/obychnyj_den_v_ofyse
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22.08.2020 09:38 Ответить
http://rusjev.net/2020/08/22/arsen-avakov-hochet-ogranichit-kolichestvo-palomnikov-hasidov-v-umani/ Арсен Аваков хочет ограничить количество паломников-хасидов в Умани ,...может праздник "ВЫШИВАНКИ" не запрещать проводить ,а проводить с дистанцией полтора метра друг от друга.? А то одной общине только ограничивают ,а другой общине и громаде запрещают
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22.08.2020 09:41 Ответить
Там сваі люді.
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22.08.2020 09:44 Ответить
так вышиванка ж для украинцев. А хасидские календы с оргиями - для еврейцев... или еврейских? Вот Рюкзак жопу и рвет на две половини, лишь бы со своим слобожанским армянским на месте удсидеть...
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22.08.2020 09:46 Ответить
А каким боком Хасиды к европейцам? Тут Больше к Коломойскому и Зеленскому!
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22.08.2020 10:26 Ответить
читай грамотно... не европейцы, а еврейцы... с поетрм, украинцы...
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22.08.2020 10:50 Ответить
понтом
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22.08.2020 10:51 Ответить
Їх від українства і вишиванок тіпає, як чортів від ладану. Як і кацапів з ригами. З чого б це ?
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22.08.2020 10:30 Ответить
Портнов показывает всей стране, как правильно руководить, через жалкое, сиплое ничтожество.
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22.08.2020 09:43 Ответить
Т.е. закон позволяет чморить прокуратуру. Вопрос:когда анологичное решение будет принято по судам и МВД?
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22.08.2020 09:46 Ответить
У мене є мрія В кожному супермаркеті зробити віділ для комуняк та тих, що дро...ть на совок.Продавати плавлений сир, тюльку, халву, говяжі кістки, гнилі яблука та кортоплю, гречку, макарони . По вечірам продавати ковбасу та твердий сир.Навіть якщо черги немає, кожен має відстояти за ковбасою 2 години аби зважити, потім 30 хвилин аби пробити на касі, потім ще 20 аби отримати.2 рази на серпень завезти кавуни. Кожен має відстояти 3,5 години.Потім 31 грудня 5 годин за ***********.7 березня за майонезом 2 години.Молоко продавати лише в бідончики.Конфіскувати науй кольорові тв, мікрохфильовки, електрочайники, стіралки, іномарки.Видати електрон, плоскогубці та жигулі першої моделі. Особливо упоротим москвіч.І хай щастить!.
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22.08.2020 09:48 Ответить
Т.е. закон позволяет чморить прокуратуру. Вопрос:когда анологичное решение будет принято по судам и МВД?
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22.08.2020 09:58 Ответить
ЗЕбіло якщо хоче втримати свій рейтинг, має прибрати (хочаб з інформаційного поля, а краще з країни) цього смердючого мстливого сєпара, який ненавидить все українське!
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22.08.2020 10:03 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова"

СБУ, а що там по Казбеку?

СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 4331
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22.08.2020 10:11 Ответить
Хорошо покурить через все айкосы... до самой пяточки...
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22.08.2020 10:23 Ответить
ФСБ дало команду не звертати есбеушникам уваги на ці факти.
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22.08.2020 10:32 Ответить
Це така демократія, коли вороги рулять країною.
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22.08.2020 10:20 Ответить
Слуги Коломойского .СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/. СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело./ Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./При власти кодлана Коломойского украинцы в Украине люди лишние, не нужные.
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22.08.2020 10:21 Ответить
Портнов - майбутній генеральний прокурор.
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22.08.2020 10:36 Ответить
в изгнании
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22.08.2020 11:12 Ответить
"Холодницкий уволился из САП. ДОКУМЕНТ"
Выперли таки...
Надеюсь, Зеля назначит на эту должность Портнова!
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22.08.2020 10:41 Ответить
*****, это какой-то сюрреализм! Тварь с собачьим ртом грозится в-***** прокурора и хотя бы что. У нас нет ни страны, ни государства. ни гражданского общества, которое должно было бы этого ублюдка Портнова разорвать на молекулы!
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22.08.2020 10:41 Ответить
він це знає і тому ховається.
думаю, що його вже шукають.
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22.08.2020 11:11 Ответить
Портнов і К вороги Украіни. А ворогів знищують. Бо вони загроза незалежності і суверенітету Держави. Слава націі смерть ворогам
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22.08.2020 10:43 Ответить
сбу работают на фсб с молчаливого согласия не только зеленой плесени, но и всего населения.
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22.08.2020 10:45 Ответить
Прокурор пусть бежит к потроху за защитой,вор успешно крышует ахметку и медчука,пусть и за остальных своих шестерок заступится.
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22.08.2020 10:53 Ответить
Яке воно чмошне та Портняжка...І ніхто ж не чіпає цю мерзоту..!( А СБУ в яку дудку цікаво дмухають ???Козли..
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22.08.2020 10:56 Ответить
И что, не кому не известно что портянка с няшей№2, подвержены суициду? янелох и не за такое истерику закатывает, женщина "угрожала" той стороной, до сих пор в подгузниках ходит...
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22.08.2020 11:02 Ответить
Портнов показал свое истинное рыло! Если Бакланов это покрывает, значит он преступник и подельник Портнова! А преступники должны сидеть на шконках, а не в кабинетах! Докатились, крумлевская мразь открыто оскорбляет прокурора, а генпридурок с писькуном и Баклановым это поощряют! Зеленую мразь пора менять!
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22.08.2020 11:07 Ответить
За все зелена команда буде відповідати.
Всі зелені.
Втекти не дадуть.
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22.08.2020 11:10 Ответить
Все це фіксується.
І за це буде відповідальність, вже не довго залишилось.
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22.08.2020 11:09 Ответить
Що ж, є прецедент як підстава закрити справи проти Федини , Звіробій і Пояркова. Закон єдиний для всіх.
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22.08.2020 11:11 Ответить
Дякуйте , дякуйте Йулі ! Це ВОНА дала йому "путьовку в жізнь".
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22.08.2020 11:12 Ответить
Агент "Казбек" Андрій Портнов та його злочини проти України (Ч.1)

https://www.youtube.com/watch?v=q_FkeivfTH4
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22.08.2020 11:16 Ответить
Раз на тупого рогоанального ******** законними методами не має управи залишається найсправедливіший самосуд. Тварюка повинна закрити свою смердючу пащеку на завжди.
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22.08.2020 11:23 Ответить
чистая психиатрия.
нарциссизм, психопатия, копролалия.
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22.08.2020 12:20 Ответить
классная контора СБУ-
открыл дело-получи зарплату
-закрыл дело-получил зарплату
и так 40 раз подряд
а там и пенсия не за горами
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22.08.2020 13:26 Ответить
Какие угрозы! Угрзы для ЗЕ, а портной наш брат и спаситель! Не придумаю следующей буквы! Языка не хватает. Вот это ПАРТИЯ!!! - родная.
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22.08.2020 17:09 Ответить
Нынешняя ЗеБанда покрывает банду Януковича.
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22.08.2020 19:29 Ответить
Бенин друг)
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22.08.2020 19:55 Ответить
 
 