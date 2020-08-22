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Новини
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СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

Служба безпеки України 6 серпня закрила кримінальне провадження щодо погроз ексзаступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова прокурору Олександру Божку.

Про це "Слідству.Інфо" повідомив сам Божко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мені надійшло повідомлення зі Служби безпеки. З нього мені стало відомо про закриття кримінального провадження 6 серпня у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування", — сказав він.

Це вже вдруге Служба безпеки закриває справу щодо погроз Портнова прокурору. Так, у квітні СБУ обґрунтовувала закриття кримінального провадження "відсутністю складу кримінального правопорушення". Та у липні Олександр Божко оскаржив у суді постанову слідчого. Суддя Шевченківського райсуду зобов’язав Службу безпеки поновити слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Водночас, після рішення суду в липні до закінчення строків досудового розслідування залишалося лише шість днів. Відтак, слідчий СБУ попросив у суду продовження строків ще на один рік, пояснюючи це необхідністю провести кілька експертиз та допитів. Та суддя не задовольнив це клопотання. Зокрема тому, що, як зазначає суддя, для органу досудового слідства не було жодних перешкод для проведення допитів та експертиз раніше.

"Семантико-текстуальна експертиза призначена постановою слідчого лише в березні 2020 року, з посиланням на показання ОСОБА_1 (Олександра Божка. — Ред.). Проте вагомих даних в підтвердження об’єктивних причин неможливості проведення такої процесуальної дії раніше, в межах строку, визначеного законом, стороною обвинувачення в суді не надано при тому, що ОСОБА_1 (Олександр Божко. — Ред.) неодноразово допитаний в межах даного кримінального провадження ще з квітня 2019 року", — йдеться в ухвалі.

СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку 01
СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку 02
СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку 03

СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку 04

Раніше розповідалося, що троє працівників Генеральної прокуратури отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, неодноразово такі повідомлення надходили прокурору Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Розслідування щодо погроз від Андрія Портнова співробітнику Генеральної прокуратури (тепер Офіс Генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку розпочали в Державному бюро розслідувань на початку квітня 2019 року. Згодом кримінальне провадження передали до Служби безпеки України.

Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав погрози від ексчиновника.

Після цього прокурору не раз писали з номера колишнього посадовця. Зокрема, 27 березня Андрій Портнов надіслав повідомлення, де "порадив" прокурору "збиратися у в’язницю". Востаннє Божко отримав погрози 30 березня цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження проти кваліфкомісії адвокатів через погрози Портнова прокурору Божку. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору й Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Після отримання нових погроз Олександр Божко знову звернувся до комісії, та адвокати відмовилися навіть відкривати провадження. Зараз таке їхнє рішення прокурор намагається оскаржити в Окружному адмінсуді Києва.

У квітні поточного року Божко також звертався до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що цю підозру не оголосили, а справу — закрили. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підставою для закриття провадження стала експертиза.

Окрім Божка, схожі погрози були адресовані й у бік колишнього співробітника слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ та його екскерівника Сергія Горбатюка. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Віктора Януковича.

Андрій Портнов, нагадаємо, повернувся в Україну навесні цього року. Ексчиновник відразу розпочав "юридичну війну" з попереднім президентом Петром Порошенком, відправивши з десяток заяв щодо нього до Державного бюро розслідування. Також у серпні Портнов виграв позов проти України про відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації — за завдану шкоду його репутації.

Портнов (333) СБУ (12761) кримінальна справа (519) погрози (487) Олександр Божко (19)


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Топ коментарі
+43
как я понял из умозаключений баканова, если пригрозить "президенту" зеленскаму вы*б-ть его же в его тупой собачий рот, то это никак не рассмотривается как угроза. А если этого же индивида предупредить, шо на передовой могут зеленую жопу отстрелить, зеленский может перепугаться и с перепугу направить жалобное прошение прокурору. Я правильно понимаю ситуацию? Т.е. в рот - можно, а в жопу стрельнуть - зась? Веселая страна, смешной "презик" и ужасно смешные (пример оксиморона) 73% бесполезных идиотов...
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22.08.2020 09:26
+35
Для зебильное маланской шоблы портянка социально близкий элемент
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22.08.2020 09:24
+26
СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 5113
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22.08.2020 09:32
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Надійшла указівка від найвеличнішого оманського брехуна. Нє?
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22.08.2020 09:19 Відповісти
Вопрос о том нужен ли УКРАИНЕ СВОЙ Гитлер наверное давно не то что назрел а перезрел.... .... История повторяется в том или ином виде Но повторяется видимом человек такое существо что ему надо вбивать это столетиями чтобы он на уровне яйцеклетки знал чего нельзя а чего можно делать.. Европе надо было пройти 700 лет Инквизиции.. Америке Гражданскую Войну.. да и то потом была 1 и 2 Мировые войны но человечество не делает выводов... никаких те кто попадают во власть один раз избежав наказания..и все- считают себя ВЫШЕ БОГА....
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22.08.2020 10:16 Відповісти
Для зебильное маланской шоблы портянка социально близкий элемент
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22.08.2020 09:24 Відповісти
и вправду тупой....
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22.08.2020 09:27 Відповісти
А ось і распятий мальчік. В трусіках.
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22.08.2020 09:51 Відповісти
не так всё просто, там очередь
СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 5405
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22.08.2020 10:16 Відповісти
как я понял из умозаключений баканова, если пригрозить "президенту" зеленскаму вы*б-ть его же в его тупой собачий рот, то это никак не рассмотривается как угроза. А если этого же индивида предупредить, шо на передовой могут зеленую жопу отстрелить, зеленский может перепугаться и с перепугу направить жалобное прошение прокурору. Я правильно понимаю ситуацию? Т.е. в рот - можно, а в жопу стрельнуть - зась? Веселая страна, смешной "презик" и ужасно смешные (пример оксиморона) 73% бесполезных идиотов...
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22.08.2020 09:26 Відповісти
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22.08.2020 10:00 Відповісти
Та, позоду, все зеленое шобло этим балуется, после двух-трех дорожек
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22.08.2020 10:06 Відповісти
а что, в Украине разве есть служба, которая занимается безопасностью государства? странно... название есть, люди бабло гребут, а результатов нет...
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22.08.2020 09:28 Відповісти
смехотворный "президент" (Бутусов, можно я отныне так буду называть на ЦН это недоразумение?) упразднил остальные обящанности. Теперь службе вменяется контроль веса транспорта на дорогах. Нахер те шпионы с Портянками... контроль веса - основа основ безопасности Украины.

Кстати, вы ознакомились с обращением интеллигенции и других авторитетных столпов нации к зебильскому с предупреждением о "руйнації держави? Ознакомьтесь, прошу...
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22.08.2020 09:53 Відповісти
с предупреждением о "руйнації держави"!? это всё одно что предупреждать онаниста что он дергает себя за член.
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22.08.2020 10:23 Відповісти
Просто кто-то позвонил Баканаву, шоб тот закрыл дело, где Друг угрожает какому-то "черту" насилием...
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22.08.2020 09:32 Відповісти
СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 5113
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22.08.2020 09:32 Відповісти
Пора уже этого рыгыАнального гнойного ****** отправлять на свидание с доктором лизой.
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22.08.2020 09:35 Відповісти
так давно пора, от тільки нікому.
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22.08.2020 11:17 Відповісти
Ну да....
А МАрусю і Федину судять за звичайні теревені.
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22.08.2020 09:36 Відповісти
Тот самый случай про жабу и гадюку
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22.08.2020 09:38 Відповісти
Звичайний робочий ЗЕ-день. Мультик
https://fill.com.ua/gif/obychnyj_den_v_ofyse
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22.08.2020 09:38 Відповісти
http://rusjev.net/2020/08/22/arsen-avakov-hochet-ogranichit-kolichestvo-palomnikov-hasidov-v-umani/ Арсен Аваков хочет ограничить количество паломников-хасидов в Умани ,...может праздник "ВЫШИВАНКИ" не запрещать проводить ,а проводить с дистанцией полтора метра друг от друга.? А то одной общине только ограничивают ,а другой общине и громаде запрещают
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22.08.2020 09:41 Відповісти
Там сваі люді.
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22.08.2020 09:44 Відповісти
так вышиванка ж для украинцев. А хасидские календы с оргиями - для еврейцев... или еврейских? Вот Рюкзак жопу и рвет на две половини, лишь бы со своим слобожанским армянским на месте удсидеть...
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22.08.2020 09:46 Відповісти
А каким боком Хасиды к европейцам? Тут Больше к Коломойскому и Зеленскому!
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22.08.2020 10:26 Відповісти
читай грамотно... не европейцы, а еврейцы... с поетрм, украинцы...
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22.08.2020 10:50 Відповісти
понтом
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22.08.2020 10:51 Відповісти
Їх від українства і вишиванок тіпає, як чортів від ладану. Як і кацапів з ригами. З чого б це ?
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22.08.2020 10:30 Відповісти
Портнов показывает всей стране, как правильно руководить, через жалкое, сиплое ничтожество.
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22.08.2020 09:43 Відповісти
Т.е. закон позволяет чморить прокуратуру. Вопрос:когда анологичное решение будет принято по судам и МВД?
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22.08.2020 09:46 Відповісти
У мене є мрія В кожному супермаркеті зробити віділ для комуняк та тих, що дро...ть на совок.Продавати плавлений сир, тюльку, халву, говяжі кістки, гнилі яблука та кортоплю, гречку, макарони . По вечірам продавати ковбасу та твердий сир.Навіть якщо черги немає, кожен має відстояти за ковбасою 2 години аби зважити, потім 30 хвилин аби пробити на касі, потім ще 20 аби отримати.2 рази на серпень завезти кавуни. Кожен має відстояти 3,5 години.Потім 31 грудня 5 годин за ***********.7 березня за майонезом 2 години.Молоко продавати лише в бідончики.Конфіскувати науй кольорові тв, мікрохфильовки, електрочайники, стіралки, іномарки.Видати електрон, плоскогубці та жигулі першої моделі. Особливо упоротим москвіч.І хай щастить!.
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22.08.2020 09:48 Відповісти
Т.е. закон позволяет чморить прокуратуру. Вопрос:когда анологичное решение будет принято по судам и МВД?
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22.08.2020 09:58 Відповісти
ЗЕбіло якщо хоче втримати свій рейтинг, має прибрати (хочаб з інформаційного поля, а краще з країни) цього смердючого мстливого сєпара, який ненавидить все українське!
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22.08.2020 10:03 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова"

СБУ, а що там по Казбеку?

СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку - Цензор.НЕТ 4331
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22.08.2020 10:11 Відповісти
Хорошо покурить через все айкосы... до самой пяточки...
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22.08.2020 10:23 Відповісти
ФСБ дало команду не звертати есбеушникам уваги на ці факти.
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22.08.2020 10:32 Відповісти
Це така демократія, коли вороги рулять країною.
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22.08.2020 10:20 Відповісти
Слуги Коломойского .СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/. СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело./ Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./При власти кодлана Коломойского украинцы в Украине люди лишние, не нужные.
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22.08.2020 10:21 Відповісти
Портнов - майбутній генеральний прокурор.
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22.08.2020 10:36 Відповісти
в изгнании
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22.08.2020 11:12 Відповісти
"Холодницкий уволился из САП. ДОКУМЕНТ"
Выперли таки...
Надеюсь, Зеля назначит на эту должность Портнова!
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22.08.2020 10:41 Відповісти
*****, это какой-то сюрреализм! Тварь с собачьим ртом грозится в-***** прокурора и хотя бы что. У нас нет ни страны, ни государства. ни гражданского общества, которое должно было бы этого ублюдка Портнова разорвать на молекулы!
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22.08.2020 10:41 Відповісти
він це знає і тому ховається.
думаю, що його вже шукають.
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22.08.2020 11:11 Відповісти
Портнов і К вороги Украіни. А ворогів знищують. Бо вони загроза незалежності і суверенітету Держави. Слава націі смерть ворогам
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22.08.2020 10:43 Відповісти
сбу работают на фсб с молчаливого согласия не только зеленой плесени, но и всего населения.
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22.08.2020 10:45 Відповісти
Прокурор пусть бежит к потроху за защитой,вор успешно крышует ахметку и медчука,пусть и за остальных своих шестерок заступится.
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22.08.2020 10:53 Відповісти
Яке воно чмошне та Портняжка...І ніхто ж не чіпає цю мерзоту..!( А СБУ в яку дудку цікаво дмухають ???Козли..
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22.08.2020 10:56 Відповісти
И что, не кому не известно что портянка с няшей№2, подвержены суициду? янелох и не за такое истерику закатывает, женщина "угрожала" той стороной, до сих пор в подгузниках ходит...
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22.08.2020 11:02 Відповісти
Портнов показал свое истинное рыло! Если Бакланов это покрывает, значит он преступник и подельник Портнова! А преступники должны сидеть на шконках, а не в кабинетах! Докатились, крумлевская мразь открыто оскорбляет прокурора, а генпридурок с писькуном и Баклановым это поощряют! Зеленую мразь пора менять!
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22.08.2020 11:07 Відповісти
За все зелена команда буде відповідати.
Всі зелені.
Втекти не дадуть.
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22.08.2020 11:10 Відповісти
Все це фіксується.
І за це буде відповідальність, вже не довго залишилось.
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22.08.2020 11:09 Відповісти
Що ж, є прецедент як підстава закрити справи проти Федини , Звіробій і Пояркова. Закон єдиний для всіх.
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22.08.2020 11:11 Відповісти
Дякуйте , дякуйте Йулі ! Це ВОНА дала йому "путьовку в жізнь".
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22.08.2020 11:12 Відповісти
Агент "Казбек" Андрій Портнов та його злочини проти України (Ч.1)

https://www.youtube.com/watch?v=q_FkeivfTH4
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22.08.2020 11:16 Відповісти
Раз на тупого рогоанального ******** законними методами не має управи залишається найсправедливіший самосуд. Тварюка повинна закрити свою смердючу пащеку на завжди.
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22.08.2020 11:23 Відповісти
чистая психиатрия.
нарциссизм, психопатия, копролалия.
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22.08.2020 12:20 Відповісти
классная контора СБУ-
открыл дело-получи зарплату
-закрыл дело-получил зарплату
и так 40 раз подряд
а там и пенсия не за горами
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22.08.2020 13:26 Відповісти
Какие угрозы! Угрзы для ЗЕ, а портной наш брат и спаситель! Не придумаю следующей буквы! Языка не хватает. Вот это ПАРТИЯ!!! - родная.
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22.08.2020 17:09 Відповісти
Нынешняя ЗеБанда покрывает банду Януковича.
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22.08.2020 19:29 Відповісти
Бенин друг)
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22.08.2020 19:55 Відповісти
 
 