СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

Служба безпеки України 6 серпня закрила кримінальне провадження щодо погроз ексзаступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова прокурору Олександру Божку.

Про це "Слідству.Інфо" повідомив сам Божко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мені надійшло повідомлення зі Служби безпеки. З нього мені стало відомо про закриття кримінального провадження 6 серпня у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування", — сказав він.

Це вже вдруге Служба безпеки закриває справу щодо погроз Портнова прокурору. Так, у квітні СБУ обґрунтовувала закриття кримінального провадження "відсутністю складу кримінального правопорушення". Та у липні Олександр Божко оскаржив у суді постанову слідчого. Суддя Шевченківського райсуду зобов’язав Службу безпеки поновити слідство.

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Водночас, після рішення суду в липні до закінчення строків досудового розслідування залишалося лише шість днів. Відтак, слідчий СБУ попросив у суду продовження строків ще на один рік, пояснюючи це необхідністю провести кілька експертиз та допитів. Та суддя не задовольнив це клопотання. Зокрема тому, що, як зазначає суддя, для органу досудового слідства не було жодних перешкод для проведення допитів та експертиз раніше.

"Семантико-текстуальна експертиза призначена постановою слідчого лише в березні 2020 року, з посиланням на показання ОСОБА_1 (Олександра Божка. — Ред.). Проте вагомих даних в підтвердження об’єктивних причин неможливості проведення такої процесуальної дії раніше, в межах строку, визначеного законом, стороною обвинувачення в суді не надано при тому, що ОСОБА_1 (Олександр Божко. — Ред.) неодноразово допитаний в межах даного кримінального провадження ще з квітня 2019 року", — йдеться в ухвалі.







Раніше розповідалося, що троє працівників Генеральної прокуратури отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, неодноразово такі повідомлення надходили прокурору Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Розслідування щодо погроз від Андрія Портнова співробітнику Генеральної прокуратури (тепер Офіс Генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку розпочали в Державному бюро розслідувань на початку квітня 2019 року. Згодом кримінальне провадження передали до Служби безпеки України.

Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав погрози від ексчиновника.

Після цього прокурору не раз писали з номера колишнього посадовця. Зокрема, 27 березня Андрій Портнов надіслав повідомлення, де "порадив" прокурору "збиратися у в’язницю". Востаннє Божко отримав погрози 30 березня цього року.

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Зазначимо, що відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору й Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Після отримання нових погроз Олександр Божко знову звернувся до комісії, та адвокати відмовилися навіть відкривати провадження. Зараз таке їхнє рішення прокурор намагається оскаржити в Окружному адмінсуді Києва.

У квітні поточного року Божко також звертався до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що цю підозру не оголосили, а справу — закрили. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підставою для закриття провадження стала експертиза.

Окрім Божка, схожі погрози були адресовані й у бік колишнього співробітника слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ та його екскерівника Сергія Горбатюка. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Віктора Януковича.

Андрій Портнов, нагадаємо, повернувся в Україну навесні цього року. Ексчиновник відразу розпочав "юридичну війну" з попереднім президентом Петром Порошенком, відправивши з десяток заяв щодо нього до Державного бюро розслідування. Також у серпні Портнов виграв позов проти України про відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації — за завдану шкоду його репутації.