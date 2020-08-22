РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11227 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 183 21

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия, 27 июля, зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

 Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который опубликовали 21 августа, передает Цензор.НЕТ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода (21 августа) СММ зафиксировала в целом 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 92 взрыва, 2 неопределенные боеприпаса, которые пролетели, 6 осветительных ракете, 534 очереди и выстрела). За 20 августа СММ зафиксировала 153 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области", - говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

Напомним, с 27 июля, согласно договоренностей Трехсторонней контактной группы, на Донбассе начал действовать режим прекращения огня.

Автор: 

наблюдатель (844) ОБСЕ (4870) обстрел (26850) Донбасс (26955) перемирие (1579) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Но он соблюдается. Да, зелебобики?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:05
+11
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1161
показать весь комментарий
22.08.2020 12:11
+9
призедент все знає і бачить.

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2790
показать весь комментарий
22.08.2020 12:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но он соблюдается. Да, зелебобики?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:05 Ответить
так зебобики говорят два нарушения в день...
показать весь комментарий
22.08.2020 12:14 Ответить
Так эти же зелебобики говорят и про "режим тишины соблюдается". В медицине такое поведение называется "шизофрения".
показать весь комментарий
22.08.2020 12:15 Ответить
Ось таке воно Зелене перемир"я !!))
показать весь комментарий
22.08.2020 12:17 Ответить
призедент все знає і бачить.

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2790
показать весь комментарий
22.08.2020 12:09 Ответить
"Играть нужно головой!" (с)

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2470
показать весь комментарий
22.08.2020 12:13 Ответить
Из серии " Занимательная математика " !!!
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 934

Схоже виборці Зе прийшли до висновку, що «кінець епохи бідності» від Зеленського це гірше, ніж «зубожіння» від Порошенка......
показать весь комментарий
22.08.2020 12:10 Ответить
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1161
показать весь комментарий
22.08.2020 12:11 Ответить
Все верно-какая ж єто прихована !
Откровенная и наглая ....

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5761
показать весь комментарий
22.08.2020 12:12 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
22.08.2020 12:18 Ответить
А вокруг - тишина...
показать весь комментарий
22.08.2020 12:18 Ответить
" А на нейтральной полосе цвети,необичайной красоти " !!))
показать весь комментарий
22.08.2020 12:21 Ответить
Такі цифри свідчать про те, що ніякого перемир'я не існує - йде війна.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:19 Ответить
Бубочці нема коли Даунбасом перейматись , він за наказом партіі в агітпропівську подорож рушив !!)))
показать весь комментарий
22.08.2020 12:19 Ответить
Немного осенней экономики !!!

С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5971

Власть начинает готовить плебс к падению уровня жизни, который является неизбежным вследствие полуторагодичного падения ВВП и роста безработицы.
Эпоха бедности заканчивается, начинается эпоха выживания.

Есть тип людей, которые, если им отрубить голову, ещё несколько лет будут бегать и голосовать за популистов-голобородек. Не хочется быть им подобными - мы не терпилы, терпилы не мы.

«достижения» Зеленского - как «преступления» Порошенко, все о них говорят, но никто найти не может.
показать весь комментарий
22.08.2020 12:33 Ответить
у нелоха огурцового всё окей
показать весь комментарий
22.08.2020 12:34 Ответить
Именно потому. что обстрелов за месяц всего около тысячи, Зеленский согласовал уже новые участки фронта для отведения НАШИХ войск подальше от вражеских свежайших укреплений, оборудованных забетонированных позиций с новыми вооружениями и новым составом.... Это отведение будет, видимо, до границ донецкой и луганской областей.... Можно начинать окапываться в Харьковской области, в Днепропетровской, в Запорожской, Николаевской..... А может сразу уже и в Киевской.....Такими темпами.... Полякам стОит начинать переживать и суетиться...Хотя.... Они предусмотрительно , на всякий случай, видя предательскую позицию зелёных коллаборантов, затащили на свою территорию американцев.... И теперь спокойно спят....
показать весь комментарий
22.08.2020 12:59 Ответить
https://censor.net/news/3215306/na_donbasse_sohranyaetsya_rejim_tishiny_narusheniya_so_storony_naemnikov_rf_ne_zafiksirovany_presstsentr
показать весь комментарий
22.08.2020 14:14 Ответить
Ну и какая это нах.. тишина??
показать весь комментарий
22.08.2020 15:10 Ответить
Но у Зеленского другие данные, там почти не стреляют. При президенте ЗЕро все поставлено с ног на голову.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:13 Ответить
 
 