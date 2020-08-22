С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия, 27 июля, зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который опубликовали 21 августа, передает Цензор.НЕТ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода (21 августа) СММ зафиксировала в целом 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 92 взрыва, 2 неопределенные боеприпаса, которые пролетели, 6 осветительных ракете, 534 очереди и выстрела). За 20 августа СММ зафиксировала 153 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области", - говорится в отчете.

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Напомним, с 27 июля, согласно договоренностей Трехсторонней контактной группы, на Донбассе начал действовать режим прекращения огня.