С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия, 27 июля, зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который опубликовали 21 августа, передает Цензор.НЕТ.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода (21 августа) СММ зафиксировала в целом 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 92 взрыва, 2 неопределенные боеприпаса, которые пролетели, 6 осветительных ракете, 534 очереди и выстрела). За 20 августа СММ зафиксировала 153 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области", - говорится в отчете.
Напомним, с 27 июля, согласно договоренностей Трехсторонней контактной группы, на Донбассе начал действовать режим прекращения огня.
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Схоже виборці Зе прийшли до висновку, що «кінець епохи бідності» від Зеленського це гірше, ніж «зубожіння» від Порошенка......
Откровенная и наглая ....
Власть начинает готовить плебс к падению уровня жизни, который является неизбежным вследствие полуторагодичного падения ВВП и роста безработицы.
Эпоха бедности заканчивается, начинается эпоха выживания.
Есть тип людей, которые, если им отрубить голову, ещё несколько лет будут бегать и голосовать за популистов-голобородек. Не хочется быть им подобными - мы не терпилы, терпилы не мы.
«достижения» Зеленского - как «преступления» Порошенко, все о них говорят, но никто найти не может.