"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер

Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что если протестующие в Беларуси не достигнут своих целей, это будет иметь негативные последствия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Если Беларуси удастся устоять, люди в России начнут спрашивать: "А может, и нам удастся?" Протестующие в Хабаровске скажут: "У них получилось, поэтому мы будем продолжать протесты", – сказал Волкер.

Американский дипломат считает, что от ситуации в Беларуси зависит и Украина.

"Если же Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше, и это точно не в интересах Украины. Поэтому солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины – это очень важно", – объяснил Волкер.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - четверо. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.