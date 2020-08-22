"Если Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше", - Волкер
Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что если протестующие в Беларуси не достигнут своих целей, это будет иметь негативные последствия для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Если Беларуси удастся устоять, люди в России начнут спрашивать: "А может, и нам удастся?" Протестующие в Хабаровске скажут: "У них получилось, поэтому мы будем продолжать протесты", – сказал Волкер.
Американский дипломат считает, что от ситуации в Беларуси зависит и Украина.
"Если же Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше, и это точно не в интересах Украины. Поэтому солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины – это очень важно", – объяснил Волкер.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - четверо. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом
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Продолжение: https://lenta.ru/news/2020/08/22/luka/ Лукашенко рассказал о планах «броситься на Россию»
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина , назвав его своим другом. Соответствующее видео опубликовал https://t.me/rt_russian/42603 Telegram -канал RT.»
Для Путіна, любий інший кандидат, набагато непрогнозованіший зашквареного, з 100500 компроматами на нього, Лукашенка.
Але 73,22% аналі-ітєков, цього не розуміють.
"....Российские спецслужбы в ходе протестов в Беларуси провели ряд специальных операций, направленных на дискредитацию Александра Лукашенко в глазах Запада с целью его ослабления и склонения к сотрудничеству с Российской Федерацией.
Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.
"И представители КГБ Беларуси, и ФСБ России - выходцы из одной системы и мы четко понимаем, где находится центр управления (в Москве - ред.). Идет документирование активистов, реальная оппозиция уничтожена и, когда начинаются новые протесты и появляются новые лидеры, по ним начинают работать. (…) Когда Лукашенко начал свою избирательную кампанию с антироссийской риторикой в целях понравиться своему народу, в попытках продемонстрировать наличие поддержки других стран, в частности Китая, и в попытках представить себя, как самостоятельного игрока, чтобы предложить что-то своему избирателю в условиях социально-экономического кризиса и усталости людей, Кремлю надо было его как-то дискредитировать. Так произошли первые разгоны демонстраций, первых выступлений против нечестных выборов, в результате чего с критикой таких действий выступили практически все лидеры Запада и Лукашенко стал фактически нерукопожатным", - заявил экс-руководитель СВР.
После того, как начались масштабные акции протеста, появилась некая организованность оппозиции, Лукашенко осознал, что отступать ему некуда и одновременно заявил, что страну он покинуть не может, дорога ему осталась только в сторону России", - подытожил генерал-лейтенант Виктор Гвоздь..."
(хотя на самом деле под этим ником пишет расейский набутылочник мужескаго полу )
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культа особи.
На рашці не може не бути культа особи.
" Зебилы уже поняли,что корма пиз#ят,но еще не поняли,что это зечмо!"
Думаю Украине нужно вести переговоры о вступлении в НАТО либо срочно вести переговоры что бы США приняли УКраину союзником вне НАТО.
Угроза с Беларуси будет реальна...все идет по кремлевскому сценарию и захвата Беларуси путиным, до конца года все может решится.
Крым, Донбасс, Беларусь,.... а там глядишь на Венгрию пойдете. Так и в ЕС вступите.
Арімана, темної сторони буття. Ясна!!!
Они видели татаромонголов только в блокбастерах и не понимают их сущности.
Сидит себе такой бородатый кочевник в юрте, ковыряет в носу, пьет чай и философствует. Хрен тебе!
Крошечный Израиль 70 лет в полном окружении врагов живет и мегауспешно имеет всех их оптом в их черножопые сраки. А Украина намного сильнее Израиля.
Он искренне считает, что Беларусь сегодня независима от Рашки, а вот завтра, просто ужас может быть!
Да Обнуленин пальцем щелкнет и Лука приползет сапоги лизать.
Под "важно, что бы Беларусь устояла" Волкер подразумевает совсем не Лукашенко...
Речь не про лично Лукашенко, а про страну, лишь формально независимую. Завтра там будет хоть Гитлершенко, хоть Сталишенко, но как только Рашка "перекроет газ", вся независимость лопнет.
Ты хоть в курсе, что платим за газ дороже чем Германия?
А не окажется ли, что при рыночных отношениях как Украине путен будет торчать 3-5 ярдов? Как Польше?
Но я увлекся, куда мне спорить - даже Волкер с позором отползает перед вЯликим геополитиком и экономистом Настей Сергеевой.
А завтра этого не будет - с чего жить будете? Ваши Белазы кому-то нужны в мире Комацу и Кателпиллеров?
Напиши Волкеру про его некомпетентность.
Там Лукашенко когнитивный, а не россиянин. Но то таке. Свои умом всегда тяжело жить, когда 300 лет в рабстве жил. Кто то за тебя думал, решал. Корм всегда давал.
Думал, что Волкер умнее...... Или это он так "хитрО" раскручивает нас на активную поддержку бульбарусов? Так мы от них за 7 лет поддержки не видели. Разве что фразы в стиле "майдауны" и снайперш, убивающих наших защитников.... Правильно делает Зеля что не рвёт за них *опу.
А на счет "кольца".... Так мы вроде как в нём давно.
Не путай понятия. Ибо надеяться на других - верный путь в рабство! Эту истину еще в античности провозгласили.
НАДЕЯТЬСЯ НУЖНО ТОЛЬКО НА СЕБЯ! А другие - это всего лишь бонусная помощь, без которой нормальное государство обязано уметь легко обходиться.
Сильно помог Будапештский Меморандум? Кинула Украину и Европа и США. И санкции они ввели против ********** не из-за Украины, а из-за своего позора т. к. ***** макнул их всех оптом в дерьмо, принудив к позору нарушения своего торжественного слова и обещания.
И тем более не нужно питать совершенно никаких иллюзий насчет Сябростана и его обитателей. Это страна униженных смердов и крепостных холопей. Там нам ловить нечего - это генетические рабы **********.
Настоящих, буйных мало, вот и нету вожаков! Уже и предприятия некоторые не бастуют. А вот они то как раз и могли сломать хребет Лукашенко, а не девушки с цветочками вдоль дороги.
Єдина кандидатура на Президента - це Порошенко.
https://www.dialog.ua/russia/213559_1597851093
Если это случится, то это будет явная уже угроза и опасность будет нависать уже с Беларуси.
Украине нужно вести переговоры c конгрессом и руководством США что бы приняли Украину союзником в не НАТО.