В Одесском противочумном институте вспышка COVID-19 среди сотрудников

В Одессе заразились коронавирусом четыре работника Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, в лабораториях которого проводят исследования отобранных образцов от лиц с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В противочумном институте обнаружены четыре инфицированных коронавирусом, для выяснения обстоятельств вспышки COVID-19 в учреждении туда направлен эпидемиолог Лабораторного центра Министерства здравоохранения", - сказал Дементьев.

По словам чиновника, появление очага в институте связано, по предварительным данным, с занесением инфекции одним из сотрудников из дома (заражение от родственников) и не связано с работой вирусологической лаборатории, которая проводит исследования на COVID-19.

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Напоминаем, за последние сутки в Одесской области обнаружены 210 новых случаев COVID-19, а всего за период пандемии зарегистрировано 5 788 случаев заболеваний.