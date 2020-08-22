РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4852 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 006 52

В Одесском противочумном институте вспышка COVID-19 среди сотрудников

В Одесском противочумном институте вспышка COVID-19 среди сотрудников

В Одессе заразились коронавирусом четыре работника Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, в лабораториях которого проводят исследования отобранных образцов от лиц с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В противочумном институте обнаружены четыре инфицированных коронавирусом, для выяснения обстоятельств вспышки COVID-19  в учреждении туда направлен эпидемиолог Лабораторного центра Министерства здравоохранения", - сказал Дементьев.

По словам чиновника, появление очага в институте связано, по предварительным данным, с занесением инфекции одним из сотрудников из дома (заражение от родственников) и не связано с работой вирусологической лаборатории, которая проводит исследования на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продавца мороженого в Одессе оштрафовали на 17 000 за то, что он был без маски

Напоминаем, за последние сутки в Одесской области обнаружены 210 новых случаев COVID-19, а всего за период пандемии зарегистрировано 5 788 случаев заболеваний.

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7862) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
чума пробралась на Банковую..
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 6705
показать весь комментарий
22.08.2020 18:45
+5
Чума завистливо в соплях курит бамбук в сторонке...
показать весь комментарий
22.08.2020 18:50
+5
Чумы нету а институт дармоедов есть!!
Нада переименовать в Институт Ковида!!
Да и причина весомая появилась, бааалеют...
🤔
показать весь комментарий
22.08.2020 19:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
естественный отбор...запретите им цьомкы без масок.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:37 Ответить
На счет цьомок вспомнился анекдот про "Извините, а вы геморрой не лечите?". По-ходу блазень был бы знаменитый проктолог, если б не растрачивал свой талант впустую...
показать весь комментарий
22.08.2020 19:23 Ответить
да просто бред...в институте,где про способы распространения любой заразы знают все - прокол.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:27 Ответить
1) Чума всё же распространяется иначе, и не факт, что те выявленные вообще специалисты, а не тех.персонал, 2) Это не отменяет возможных успехов блазня на поприще, описанном выше.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:31 Ответить
В этой ситуации не важно, что и как распространяется, важны адекватные меры по общей профилактической защиты сотрудников в таком институте. Если инфекцию принес сотрудник, то грошь цена квалификации инфицированных им сотрудников и их конторе.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:56 Ответить
Сомневаюсь, что там везде ходят в костюмах биозащиты, а значит риск заразиться такой же, как в любом ЖЭКе, например...
показать весь комментарий
22.08.2020 19:57 Ответить
Против риска заражения любой вирусной инфекцией важны адекватные мозги, а не биокостюиы.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:24 Ответить
Я об этом и пишу - в любом коллективе риск заражения примерно одинаков, зависит от выполнения простых мер (часто и в основном не эффективных), и то, что это коллектив противочумного института, не делает их исключением.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:27 Ответить
чума пробралась на Банковую..
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 6705
показать весь комментарий
22.08.2020 18:45 Ответить
ну луцкую область воно такы посєтіло?
показать весь комментарий
22.08.2020 18:51 Ответить
В Львівській області теж є Миколаїв.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:28 Ответить
😁😁😁 и снова географический зекретинизьм😁😁😁
показать весь комментарий
22.08.2020 22:44 Ответить
Еще и Стебанов радует - с удовольствием подсчитывает кол-ко пораженных микробом медиков(мол, Вэлкам к ним на лечение, поциенты)
показать весь комментарий
22.08.2020 18:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro

https://mobile.twitter.com/UkrPereiro Трясця ім. Босха https://mobile.twitter.com/UkrPereiro @UkrPereiro https://mobile.twitter.com/UkrPereiro/status/1297068431926341633 9 ч

На работе в больнице:
Апрель, на всю Украину в день заболевает 400-500 человек. Больница на ушах, в реанимации усиленная бригада, маски, резервные ИВЛ, журналисты, резервное отделение под КОВИД.
Август в Украине 2200 в день. Всем пох, тишина и покой...
Люди быстро привыкают.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:21 Ответить
Це нормально.
Люди навіть в Освенцимі і ГУЛАЗі призвичаювались.
Не можна постійно бути в надзвичайному стані.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:23 Ответить
Чума завистливо в соплях курит бамбук в сторонке...
показать весь комментарий
22.08.2020 18:50 Ответить
Всех чипировать в задницу нахй!
показать весь комментарий
22.08.2020 18:50 Ответить
ну вот! все коту под хвост!
говорили - зараза до заразы не пристает...
от зараза, даже чумы не боится!
показать весь комментарий
22.08.2020 19:03 Ответить
знайшов на Поеторії:

коронавирус не опасен
для тех кто хочет умереть
хотя он их убьёт конечно
но как бы в этом и прикол
показать весь комментарий
22.08.2020 20:54 Ответить
(Вы меня поймете....обнять и плакать...матюкаюсь и удивляюсь... это лечиться? )))))
https://dp.informator.ua/2020/08/22/v-dnepre-devushka-izmerila-dlinu-naberezhnoj-v-rezinovyh-chlenah/
показать весь комментарий
22.08.2020 21:05 Ответить
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 7867 одразу згадується анекдот про 42 км сумарного недотраху )))))))
Схоже, ковід ще й дистанційно впливає на моск. Хоча... маю сказати, що краще такі крейзі перформанси, аніж оцей момент, який викликав огиду - "Шли двое мужчин. Один другому сказал, мол, если бы я была парнем - он бы меня у**ал (прим. ред. - ударил). Явно стоило с ними поговорить, но они быстро ушли и я не успела. А так, в основном, все восприняли это позитивно".
Щось мені підказує, що ці двоє були типовою аудиторією "радио шансон"... в треніках та з пивасом... такі завжди хочуть "тупо ******" все, що не вписується в їхній районний пацанський марічкосвіт.
Випадково підслуханий фрагмент бесіди в центрі, в районі книжкового ринку - теж двоє "районних пацанів" (у треніках) обговорюють різноманітні прикиди та зачіски молоді. "Мля, вышли бы они в таком виде на Западном - до дома бы не дошли, отвечаю".

(примітка для не-дніпрян: Західний - один з віддалених пролетарських жилмасивів на периферії Дніпра, де 90-і ще не зовсім закінчилися...)
показать весь комментарий
22.08.2020 22:46 Ответить
Парадокс. Боролись з чумою, а захворіли короною.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:15 Ответить
Короновані тепер.
Тут з початку казали по ящику скільки лікарів заразились, а коли один помер, то перестали, щоб лікарі не порозбігались хто куди.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:18 Ответить
Никто из них с чумой не боролся, её там нет уже более 100 лет, это обычные бестолковые бюджетники-дармоеды
показать весь комментарий
22.08.2020 19:32 Ответить
Чумы нету а институт дармоедов есть!!
Нада переименовать в Институт Ковида!!
Да и причина весомая появилась, бааалеют...
🤔
показать весь комментарий
22.08.2020 19:19 Ответить
Чума в Чумке закопана
показать весь комментарий
22.08.2020 19:39 Ответить
Якщо Ви вважаєте, що там тільки чуму досліджують, то Ви помиляєтесь.
До речі - цей інститут фінансується також американцями, і в проросійських корисних ідіотів в Україні через це пердаки підриваються на раз-два!
показать весь комментарий
22.08.2020 20:20 Ответить
Чума - это когда с утра заболел, а вечером тебя уже выносят в черном мешке.

А тут неделями мучится с ковидкой.
показать весь комментарий
22.08.2020 21:18 Ответить
сссрія була єдиною в світі країною,де був науково-дослідний інститут СОДИ.Та сода була дефіцитом.Це пояснювали тим,що балерини приймали содові ванни,щоб позбавитися від болей в м'язах. Коли мені таланило купити соду,почала робити те ж саме------допомагає.
показать весь комментарий
23.08.2020 09:10 Ответить
Наверное, они не знали, что нужно руки дезинфицировать
показать весь комментарий
22.08.2020 19:37 Ответить
Количество заболевших медиков говорит только о профнепригодности чиновников МОЗ и неадекватности предпагаемых ими методов "борьбы с ковид" реальной ситуации.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:04 Ответить
"В Одесском противочумном институте вспышка COVID-19", а в противоковидном - вспышка чумы
показать весь комментарий
22.08.2020 20:14 Ответить
Таку новину треба подавати по-одеськи: "Вы таки будете смеяться, но в Одесском противочумном институте вспышка COVID-19", а в противоковидном - вспышка чумы"
показать весь комментарий
22.08.2020 20:51 Ответить
Це ті люди, ті професіонали, в яких на підкорці повинні були бути записані протиепідемічні заходи, які просто не можуть зробити щось, що не відповідає правилам карантинних заходів!
Тож я замислююсь, може дійсно має сенс увести в практику навчання принаймі лікарів-епідемологів методи фізичного впливу - різками там, чи батогами, чи хоча б на гречці на колінах постояти?
показать весь комментарий
22.08.2020 20:17 Ответить
как люди.. профи по чуме...знающие о заразе пусть не все но кое-что...могли не соблюдать примитивные меры личной безопасности... и карантинные мероприятия внутри института ???
показать весь комментарий
22.08.2020 21:08 Ответить
Человек, изучающий чуму, не обязательно каждый день работает с ее жизнеспособным возбудителем и вполне может заразиться, например, гриппом или ковидом, в тч и за пределами института.
показать весь комментарий
22.08.2020 21:45 Ответить
я совсем не то имел ввиду...
человек работающий с "заразой" или изучающий "заразу" в лабораторных условиях... должен лучше чем все знать правила карантина и личной гигиены...ну как бы и теоретично и практично и более профессионально, чем простой обыватель... я только это имел ввиду...
( ну...типа у стоматолога тоже зубы болят... но он не будет полоскать их водкой или пихать кусок сала за щеку))) - он понимает механизм этой боли и знает как с этим бороться)
показать весь комментарий
22.08.2020 21:52 Ответить
1. человек, изучающий внешнюю баллистику и хороший снайпер далеко не всегда одно и то же.
2. Человек, изучающий, например, строение поверхностных белков чумной палочки, далеко не всегда является экспертом в противоэпидемических вопросах.
показать весь комментарий
22.08.2020 22:36 Ответить
Но правила гигиены для кого?
Хирург моет руки, носит маску. ЗАЧЕМ это? Ведь он лишь режет.
показать весь комментарий
22.08.2020 22:41 Ответить
Правила гигиены для всех. И что, по-Вашему весь мир не соблюдал правила гигиены, что пандемия ковида на весь мир распространилась?
показать весь комментарий
22.08.2020 22:56 Ответить
нет-нет...(то что Вы говорите все правильно) но я все же о другом! у профи, работающих с инфекцией (любой) есть одни и те же стандартные меры предосторожности, доведенные до автоматизма, чтобы не заразиться самому (и тут не играет роль"имя" заразы...тут есть общие и одинаковые законы, стандарты, правила и практические навыки (проверенные временем и не одной эпидемией)...
показать весь комментарий
22.08.2020 22:57 Ответить
У Вас превратное представление о подобных заведениях. Там на одного ученого-практика из лаборатории приходится пять-шесть теоретиков, бухгалтеров, электриков и тп. Но и ученый-практик может снять после работы защитный костюм и выйти с коллегами в кафе, где они могут подцепить ковид как и обычные люди.
показать весь комментарий
22.08.2020 23:07 Ответить
Эти медики игнорировали правила во время эпидемии. Пипец!
показать весь комментарий
22.08.2020 22:42 Ответить
Не факт, что в том институте много медиков. А заболеть мог и молекулярный биолог и бухгалтер и электрик.
показать весь комментарий
22.08.2020 22:54 Ответить
а вот тут я с Вами согласен...
(о не медиках в институте...как-то не подумал))))
показать весь комментарий
22.08.2020 22:58 Ответить
Я живу в городе 120тыс. Всего есть 2 инфицировнных. Все носят маски во всех общественных 100% местах (и правильно - рот/нос). У нас в компании, угрожают наказать за любое нарушение. Зачем? А в Украине пофигизм цветет. Потому мне командировку в Украину запретили. Красная страна.
показать весь комментарий
22.08.2020 23:04 Ответить
"У нас в компании, угрожают наказать за любое нарушение. Зачем?"

Чтобы число инфицировнных не увеличилось.
показать весь комментарий
22.08.2020 23:23 Ответить
Профессионалы. Такие вылечат от любой чумы

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
22.08.2020 22:10 Ответить
Название звучит как жестокий троллинг
показать весь комментарий
22.08.2020 22:43 Ответить
Якось отак:

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 976
показать весь комментарий
22.08.2020 22:49 Ответить
вот такой он воинствующий дилетантизм в стране, начиная с харанта членограя и в низ по нисходящей. за что ни возьмись, куда не глянь, кругом жопа огромного размера
показать весь комментарий
23.08.2020 11:40 Ответить
 
 