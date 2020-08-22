В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників

В Одесі інфікувалися коронавірусом чотири працівники Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, в лабораторіях якого проводять дослідження відібраних зразків від осіб із підозрою на COVID-19.

Про це повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом, для з'ясування обставин спалаху COVID-19 в установі туди направлено епідеміолога Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.

За словами чиновника, поява осередку в інституті пов'язана, за попередніми даними, із занесенням інфекції одним із співробітників із дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.

Читайте також: Продавця морозива в Одесі оштрафували на 17 000 гривень за те, що він був без маски

Нагадуємо, за останню добу в Одеській області виявлено 210 нових випадків COVID-19, а загалом за період пандемії зареєстровано 5 788 випадків захворювань.