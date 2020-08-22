В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників
В Одесі інфікувалися коронавірусом чотири працівники Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, в лабораторіях якого проводять дослідження відібраних зразків від осіб із підозрою на COVID-19.
Про це повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом, для з'ясування обставин спалаху COVID-19 в установі туди направлено епідеміолога Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.
За словами чиновника, поява осередку в інституті пов'язана, за попередніми даними, із занесенням інфекції одним із співробітників із дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.
Нагадуємо, за останню добу в Одеській області виявлено 210 нових випадків COVID-19, а загалом за період пандемії зареєстровано 5 788 випадків захворювань.
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На работе в больнице:
Апрель, на всю Украину в день заболевает 400-500 человек. Больница на ушах, в реанимации усиленная бригада, маски, резервные ИВЛ, журналисты, резервное отделение под КОВИД.
Август в Украине 2200 в день. Всем пох, тишина и покой...
Люди быстро привыкают.
Люди навіть в Освенцимі і ГУЛАЗі призвичаювались.
Не можна постійно бути в надзвичайному стані.
говорили - зараза до заразы не пристает...
от зараза, даже чумы не боится!
коронавирус не опасен
для тех кто хочет умереть
хотя он их убьёт конечно
но как бы в этом и прикол
https://dp.informator.ua/2020/08/22/v-dnepre-devushka-izmerila-dlinu-naberezhnoj-v-rezinovyh-chlenah/
Схоже, ковід ще й дистанційно впливає на моск. Хоча... маю сказати, що краще такі крейзі перформанси, аніж оцей момент, який викликав огиду - "Шли двое мужчин. Один другому сказал, мол, если бы я была парнем - он бы меня у**ал (прим. ред. - ударил). Явно стоило с ними поговорить, но они быстро ушли и я не успела. А так, в основном, все восприняли это позитивно".
Щось мені підказує, що ці двоє були типовою аудиторією "радио шансон"... в треніках та з пивасом... такі завжди хочуть "тупо ******" все, що не вписується в їхній районний пацанський марічкосвіт.
Випадково підслуханий фрагмент бесіди в центрі, в районі книжкового ринку - теж двоє "районних пацанів" (у треніках) обговорюють різноманітні прикиди та зачіски молоді. "Мля, вышли бы они в таком виде на Западном - до дома бы не дошли, отвечаю".
(примітка для не-дніпрян: Західний - один з віддалених пролетарських жилмасивів на периферії Дніпра, де 90-і ще не зовсім закінчилися...)
Тут з початку казали по ящику скільки лікарів заразились, а коли один помер, то перестали, щоб лікарі не порозбігались хто куди.
Нада переименовать в Институт Ковида!!
Да и причина весомая появилась, бааалеют...
🤔
До речі - цей інститут фінансується також американцями, і в проросійських корисних ідіотів в Україні через це пердаки підриваються на раз-два!
А тут неделями мучится с ковидкой.
Тож я замислююсь, може дійсно має сенс увести в практику навчання принаймі лікарів-епідемологів методи фізичного впливу - різками там, чи батогами, чи хоча б на гречці на колінах постояти?
человек работающий с "заразой" или изучающий "заразу" в лабораторных условиях... должен лучше чем все знать правила карантина и личной гигиены...ну как бы и теоретично и практично и более профессионально, чем простой обыватель... я только это имел ввиду...
( ну...типа у стоматолога тоже зубы болят... но он не будет полоскать их водкой или пихать кусок сала за щеку))) - он понимает механизм этой боли и знает как с этим бороться)
2. Человек, изучающий, например, строение поверхностных белков чумной палочки, далеко не всегда является экспертом в противоэпидемических вопросах.
Хирург моет руки, носит маску. ЗАЧЕМ это? Ведь он лишь режет.
(о не медиках в институте...как-то не подумал))))
Чтобы число инфицировнных не увеличилось.