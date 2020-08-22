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Новини Коронавірус і карантин
11 006 52

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників

В Одесі інфікувалися коронавірусом чотири працівники Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, в лабораторіях якого проводять дослідження відібраних зразків від осіб із підозрою на COVID-19.

Про це повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом, для з'ясування обставин спалаху COVID-19 в установі туди направлено епідеміолога Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.

За словами чиновника, поява осередку в інституті пов'язана, за попередніми даними, із занесенням інфекції одним із співробітників із дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.

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Нагадуємо, за останню добу в Одеській області виявлено 210 нових випадків COVID-19, а загалом за період пандемії зареєстровано 5 788 випадків захворювань.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5430) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
чума пробралась на Банковую..
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 6705
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22.08.2020 18:45
+5
Чума завистливо в соплях курит бамбук в сторонке...
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22.08.2020 18:50
+5
Чумы нету а институт дармоедов есть!!
Нада переименовать в Институт Ковида!!
Да и причина весомая появилась, бааалеют...
🤔
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22.08.2020 19:19
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естественный отбор...запретите им цьомкы без масок.
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22.08.2020 18:37 Відповісти
На счет цьомок вспомнился анекдот про "Извините, а вы геморрой не лечите?". По-ходу блазень был бы знаменитый проктолог, если б не растрачивал свой талант впустую...
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22.08.2020 19:23 Відповісти
да просто бред...в институте,где про способы распространения любой заразы знают все - прокол.
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22.08.2020 19:27 Відповісти
1) Чума всё же распространяется иначе, и не факт, что те выявленные вообще специалисты, а не тех.персонал, 2) Это не отменяет возможных успехов блазня на поприще, описанном выше.
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22.08.2020 19:31 Відповісти
В этой ситуации не важно, что и как распространяется, важны адекватные меры по общей профилактической защиты сотрудников в таком институте. Если инфекцию принес сотрудник, то грошь цена квалификации инфицированных им сотрудников и их конторе.
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22.08.2020 19:56 Відповісти
Сомневаюсь, что там везде ходят в костюмах биозащиты, а значит риск заразиться такой же, как в любом ЖЭКе, например...
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22.08.2020 19:57 Відповісти
Против риска заражения любой вирусной инфекцией важны адекватные мозги, а не биокостюиы.
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22.08.2020 20:24 Відповісти
Я об этом и пишу - в любом коллективе риск заражения примерно одинаков, зависит от выполнения простых мер (часто и в основном не эффективных), и то, что это коллектив противочумного института, не делает их исключением.
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22.08.2020 20:27 Відповісти
чума пробралась на Банковую..
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 6705
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22.08.2020 18:45 Відповісти
ну луцкую область воно такы посєтіло?
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22.08.2020 18:51 Відповісти
В Львівській області теж є Миколаїв.
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22.08.2020 19:28 Відповісти
😁😁😁 и снова географический зекретинизьм😁😁😁
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22.08.2020 22:44 Відповісти
Еще и Стебанов радует - с удовольствием подсчитывает кол-ко пораженных микробом медиков(мол, Вэлкам к ним на лечение, поциенты)
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22.08.2020 18:48 Відповісти
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro

https://mobile.twitter.com/UkrPereiro Трясця ім. Босха https://mobile.twitter.com/UkrPereiro @UkrPereiro https://mobile.twitter.com/UkrPereiro/status/1297068431926341633 9 ч

На работе в больнице:
Апрель, на всю Украину в день заболевает 400-500 человек. Больница на ушах, в реанимации усиленная бригада, маски, резервные ИВЛ, журналисты, резервное отделение под КОВИД.
Август в Украине 2200 в день. Всем пох, тишина и покой...
Люди быстро привыкают.
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22.08.2020 19:21 Відповісти
Це нормально.
Люди навіть в Освенцимі і ГУЛАЗі призвичаювались.
Не можна постійно бути в надзвичайному стані.
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22.08.2020 20:23 Відповісти
Чума завистливо в соплях курит бамбук в сторонке...
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22.08.2020 18:50 Відповісти
Всех чипировать в задницу нахй!
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22.08.2020 18:50 Відповісти
ну вот! все коту под хвост!
говорили - зараза до заразы не пристает...
от зараза, даже чумы не боится!
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22.08.2020 19:03 Відповісти
знайшов на Поеторії:

коронавирус не опасен
для тех кто хочет умереть
хотя он их убьёт конечно
но как бы в этом и прикол
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22.08.2020 20:54 Відповісти
(Вы меня поймете....обнять и плакать...матюкаюсь и удивляюсь... это лечиться? )))))
https://dp.informator.ua/2020/08/22/v-dnepre-devushka-izmerila-dlinu-naberezhnoj-v-rezinovyh-chlenah/
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22.08.2020 21:05 Відповісти
В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 7867 одразу згадується анекдот про 42 км сумарного недотраху )))))))
Схоже, ковід ще й дистанційно впливає на моск. Хоча... маю сказати, що краще такі крейзі перформанси, аніж оцей момент, який викликав огиду - "Шли двое мужчин. Один другому сказал, мол, если бы я была парнем - он бы меня у**ал (прим. ред. - ударил). Явно стоило с ними поговорить, но они быстро ушли и я не успела. А так, в основном, все восприняли это позитивно".
Щось мені підказує, що ці двоє були типовою аудиторією "радио шансон"... в треніках та з пивасом... такі завжди хочуть "тупо ******" все, що не вписується в їхній районний пацанський марічкосвіт.
Випадково підслуханий фрагмент бесіди в центрі, в районі книжкового ринку - теж двоє "районних пацанів" (у треніках) обговорюють різноманітні прикиди та зачіски молоді. "Мля, вышли бы они в таком виде на Западном - до дома бы не дошли, отвечаю".

(примітка для не-дніпрян: Західний - один з віддалених пролетарських жилмасивів на периферії Дніпра, де 90-і ще не зовсім закінчилися...)
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22.08.2020 22:46 Відповісти
Парадокс. Боролись з чумою, а захворіли короною.
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22.08.2020 19:15 Відповісти
Короновані тепер.
Тут з початку казали по ящику скільки лікарів заразились, а коли один помер, то перестали, щоб лікарі не порозбігались хто куди.
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22.08.2020 19:18 Відповісти
Никто из них с чумой не боролся, её там нет уже более 100 лет, это обычные бестолковые бюджетники-дармоеды
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22.08.2020 19:32 Відповісти
Чумы нету а институт дармоедов есть!!
Нада переименовать в Институт Ковида!!
Да и причина весомая появилась, бааалеют...
🤔
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22.08.2020 19:19 Відповісти
Чума в Чумке закопана
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22.08.2020 19:39 Відповісти
Якщо Ви вважаєте, що там тільки чуму досліджують, то Ви помиляєтесь.
До речі - цей інститут фінансується також американцями, і в проросійських корисних ідіотів в Україні через це пердаки підриваються на раз-два!
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22.08.2020 20:20 Відповісти
Чума - это когда с утра заболел, а вечером тебя уже выносят в черном мешке.

А тут неделями мучится с ковидкой.
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22.08.2020 21:18 Відповісти
сссрія була єдиною в світі країною,де був науково-дослідний інститут СОДИ.Та сода була дефіцитом.Це пояснювали тим,що балерини приймали содові ванни,щоб позбавитися від болей в м'язах. Коли мені таланило купити соду,почала робити те ж саме------допомагає.
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23.08.2020 09:10 Відповісти
Наверное, они не знали, что нужно руки дезинфицировать
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22.08.2020 19:37 Відповісти
Количество заболевших медиков говорит только о профнепригодности чиновников МОЗ и неадекватности предпагаемых ими методов "борьбы с ковид" реальной ситуации.
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22.08.2020 20:04 Відповісти
"В Одесском противочумном институте вспышка COVID-19", а в противоковидном - вспышка чумы
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22.08.2020 20:14 Відповісти
Таку новину треба подавати по-одеськи: "Вы таки будете смеяться, но в Одесском противочумном институте вспышка COVID-19", а в противоковидном - вспышка чумы"
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22.08.2020 20:51 Відповісти
Це ті люди, ті професіонали, в яких на підкорці повинні були бути записані протиепідемічні заходи, які просто не можуть зробити щось, що не відповідає правилам карантинних заходів!
Тож я замислююсь, може дійсно має сенс увести в практику навчання принаймі лікарів-епідемологів методи фізичного впливу - різками там, чи батогами, чи хоча б на гречці на колінах постояти?
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22.08.2020 20:17 Відповісти
как люди.. профи по чуме...знающие о заразе пусть не все но кое-что...могли не соблюдать примитивные меры личной безопасности... и карантинные мероприятия внутри института ???
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22.08.2020 21:08 Відповісти
Человек, изучающий чуму, не обязательно каждый день работает с ее жизнеспособным возбудителем и вполне может заразиться, например, гриппом или ковидом, в тч и за пределами института.
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22.08.2020 21:45 Відповісти
я совсем не то имел ввиду...
человек работающий с "заразой" или изучающий "заразу" в лабораторных условиях... должен лучше чем все знать правила карантина и личной гигиены...ну как бы и теоретично и практично и более профессионально, чем простой обыватель... я только это имел ввиду...
( ну...типа у стоматолога тоже зубы болят... но он не будет полоскать их водкой или пихать кусок сала за щеку))) - он понимает механизм этой боли и знает как с этим бороться)
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22.08.2020 21:52 Відповісти
1. человек, изучающий внешнюю баллистику и хороший снайпер далеко не всегда одно и то же.
2. Человек, изучающий, например, строение поверхностных белков чумной палочки, далеко не всегда является экспертом в противоэпидемических вопросах.
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22.08.2020 22:36 Відповісти
Но правила гигиены для кого?
Хирург моет руки, носит маску. ЗАЧЕМ это? Ведь он лишь режет.
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22.08.2020 22:41 Відповісти
Правила гигиены для всех. И что, по-Вашему весь мир не соблюдал правила гигиены, что пандемия ковида на весь мир распространилась?
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22.08.2020 22:56 Відповісти
нет-нет...(то что Вы говорите все правильно) но я все же о другом! у профи, работающих с инфекцией (любой) есть одни и те же стандартные меры предосторожности, доведенные до автоматизма, чтобы не заразиться самому (и тут не играет роль"имя" заразы...тут есть общие и одинаковые законы, стандарты, правила и практические навыки (проверенные временем и не одной эпидемией)...
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22.08.2020 22:57 Відповісти
У Вас превратное представление о подобных заведениях. Там на одного ученого-практика из лаборатории приходится пять-шесть теоретиков, бухгалтеров, электриков и тп. Но и ученый-практик может снять после работы защитный костюм и выйти с коллегами в кафе, где они могут подцепить ковид как и обычные люди.
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22.08.2020 23:07 Відповісти
Эти медики игнорировали правила во время эпидемии. Пипец!
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22.08.2020 22:42 Відповісти
Не факт, что в том институте много медиков. А заболеть мог и молекулярный биолог и бухгалтер и электрик.
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22.08.2020 22:54 Відповісти
а вот тут я с Вами согласен...
(о не медиках в институте...как-то не подумал))))
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22.08.2020 22:58 Відповісти
Я живу в городе 120тыс. Всего есть 2 инфицировнных. Все носят маски во всех общественных 100% местах (и правильно - рот/нос). У нас в компании, угрожают наказать за любое нарушение. Зачем? А в Украине пофигизм цветет. Потому мне командировку в Украину запретили. Красная страна.
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22.08.2020 23:04 Відповісти
"У нас в компании, угрожают наказать за любое нарушение. Зачем?"

Чтобы число инфицировнных не увеличилось.
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22.08.2020 23:23 Відповісти
Профессионалы. Такие вылечат от любой чумы

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 663
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22.08.2020 22:10 Відповісти
Название звучит как жестокий троллинг
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22.08.2020 22:43 Відповісти
Якось отак:

В Одеському протичумному інституті спалах COVID-19 серед співробітників - Цензор.НЕТ 976
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22.08.2020 22:49 Відповісти
вот такой он воинствующий дилетантизм в стране, начиная с харанта членограя и в низ по нисходящей. за что ни возьмись, куда не глянь, кругом жопа огромного размера
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23.08.2020 11:40 Відповісти
 
 