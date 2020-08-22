Милитаризация Россией оккупированного Крыма является ключевой угрозой сегодня, - Джапарова
Сегодня ключевой угрозой однозначно является милитаризация Крыма Россией, которая оккупировала украинский полуостров.
Об этом заявила в интервью Радио Свобода первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновница считает, что элемент безопасности остается "очень недооцененным, недопроговореним".
"Посмотрите, как Россия ведет себя в Крыму. В принципе все, что производится в Крыму, имеет одну цель - военную. Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, кажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры - то оно действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная. То есть сегодня можно констатировать, что Крым - это военная база Российской Федерации ", - отметила Джапарова.
"Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, согласно с географией, в том числе, в регион Средиземноморья. И, как по мне, то, что мы подчеркиваем в переговорах с партнерами и будем продолжать делать акцент на этом, - что нам нужно создавать площадку, где происходит активное, оперативное отслеживание всего того, что Россия сегодня осуществляет в Черном море, пытаясь доминировать, контролировать ситуацию в Черном море. И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия - гибридные, классические и традиционные военные - обсуждаются", - обратила внимание заместитель министра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи сцикливі шакали, полковник Болбочан, їх порубав на капусту.
Дружні та братерські стосунки з ними прописані ще в Конституції П.Орлика.
Слухаю братів Капранових і дивуюсь, наскільки ж кацапи фальсифікували історію..
Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
А зараз створили прокацапцьку караїмську мафію на кримє.
Вони завжди за рашкою стражджали.
белые колготки нужнее,но спасибо шо не мендель...
а це обов'язково буде.
а потім почнеться скулеж кацапів: памагите, памираем!
головне кацапам не заважати.
Коли військові США масово гинули в Нормандіі, в США пили та гуляли в ресторанах, пабах, святкували і ніхто не казав: "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ".
Підняття найбільшого прапору країни.
https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
Хуже этого только суслик, который есть но его не видно плять.