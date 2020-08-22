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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Милитаризация Россией оккупированного Крыма является ключевой угрозой сегодня, - Джапарова

Милитаризация Россией оккупированного Крыма является ключевой угрозой сегодня, - Джапарова

Сегодня ключевой угрозой однозначно является милитаризация Крыма Россией, которая оккупировала украинский полуостров.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновница считает, что элемент безопасности остается "очень недооцененным, недопроговореним".

"Посмотрите, как Россия ведет себя в Крыму. В принципе все, что производится в Крыму, имеет одну цель - военную. Возможно, кому-то, кто поедет в Крым увидеть прекрасное Черное море, кажется, что там есть какое-то развитие инфраструктуры - то оно действительно есть, но цель развития этой инфраструктуры военная. То есть сегодня можно констатировать, что Крым - это военная база Российской Федерации ", - отметила Джапарова.

"Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, согласно с географией, в том числе, в регион Средиземноморья. И, как по мне, то, что мы подчеркиваем в переговорах с партнерами и будем продолжать делать акцент на этом, - что нам нужно создавать площадку, где происходит активное, оперативное отслеживание всего того, что Россия сегодня осуществляет в Черном море, пытаясь доминировать, контролировать ситуацию в Черном море. И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия - гибридные, классические и традиционные военные - обсуждаются", - обратила внимание заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, - замглавы МИД Джапарова

Автор: 

Крым (26360) россия (95326) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+4
Джамала заспівала Гімн України.
Підняття найбільшого прапору країни.

https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
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22.08.2020 20:56
+3
Своя-то история им не нравится. Как в совковом анекдоте про чукчу:


Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
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22.08.2020 20:15
+2
Украину ОБДУРИЛИ три раза !!! первый : отняли за "так" ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ !!!! развели с крымом --второй и ТРЕТИЙ самый важный -- страна как такова ИСЧЕЗНЕТ !!! сегодня смотрел как кругом вовсю ПРАЗДНУЮТ , когда идет ВОЙНА !!!! какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ !!! как можно ПРАЗДНОВАТЬ где часть територии под ОКУПАЦИЕЙ , а на части другой войска ОТСТУПАЮТ не стреляя во врага !!!
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22.08.2020 20:23
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Правила форума Совет форумчан
кацапы в целом есть ключевая угроза сегодня.
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22.08.2020 20:09 Ответить
Без них никак, должен же кто то балансировать, играть роль дерьма...
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22.08.2020 20:58 Ответить
Очень даже как. Их история насчитывает всего несколько сотен лет. Обходились без них до, обойдемся и после...
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22.08.2020 21:00 Ответить
Во всем нужен баланс, западу противостоит диктаторский восток, и в этом нет никаких противоречий, если не считать предательскую политику клоунов.
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22.08.2020 21:22 Ответить
Хіба що для слабких і корумпованих режимів. Для нас зокрема.
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23.08.2020 02:59 Ответить
І ви вважаєте що після цього кацапія піде звідти? Ага.
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22.08.2020 20:10 Ответить
Петро Болбочан, полковник армії УНР. Аби відвоювати Крим йому знадобилося 10 днів.

Кацапи сцикливі шакали, полковник Болбочан, їх порубав на капусту.
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22.08.2020 21:15 Ответить
Виявляється, киримли це європеоїди, нащадкі половців.
Дружні та братерські стосунки з ними прописані ще в Конституції П.Орлика.
Слухаю братів Капранових і дивуюсь, наскільки ж кацапи фальсифікували історію..
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22.08.2020 20:11 Ответить
Своя-то история им не нравится. Как в совковом анекдоте про чукчу:


Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
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22.08.2020 20:15 Ответить
Лично тебя это не касается. Пролетая, пролетай, пролетарий.
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22.08.2020 21:07 Ответить
Киримли є нащадками не тільки половців! Там все набагато складніше!
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22.08.2020 20:32 Ответить
Якщо знаєте, то розкажіть )
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22.08.2020 20:34 Ответить
Я розповім поки коротко, бо інакше це надовго. У 13 сторіччі прийшло приблизно 25 тюркськими племен, які змішалися з місцевими у Криму. На той час там були залишки скифів, готів, іллірійців, кримчаків, караїмів... Усе це увійшло в націю кримських татар.
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22.08.2020 20:43 Ответить
караїми завжди окремо трималися.
А зараз створили прокацапцьку караїмську мафію на кримє.
Вони завжди за рашкою стражджали.
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22.08.2020 21:51 Ответить
вьюхи на радио,конечно,тоже нужны...
белые колготки нужнее,но спасибо шо не мендель...
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22.08.2020 20:12 Ответить
америку открыла, и в чем новость, этого что, не знали? сколько этих заместителей развелось, у Украины нет столько денег содержать всех этих мандеевых..
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22.08.2020 20:15 Ответить
до того часу, поки у кацапів на кримє що не будь не вибухне.
а це обов'язково буде.
а потім почнеться скулеж кацапів: памагите, памираем!
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22.08.2020 20:15 Ответить
Так вот в чём ключевая угроза Какой бред
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22.08.2020 20:17 Ответить
ну ии , что ??? я не понимаю чего ВОЛАТЬ ??? бери ПАЛКУ и гони ОККУПАНТА со своей земли !!!
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22.08.2020 20:18 Ответить
самі повиздихають.
головне кацапам не заважати.
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22.08.2020 20:20 Ответить
Украину ОБДУРИЛИ три раза !!! первый : отняли за "так" ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ !!!! развели с крымом --второй и ТРЕТИЙ самый важный -- страна как такова ИСЧЕЗНЕТ !!! сегодня смотрел как кругом вовсю ПРАЗДНУЮТ , когда идет ВОЙНА !!!! какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ !!! как можно ПРАЗДНОВАТЬ где часть територии под ОКУПАЦИЕЙ , а на части другой войска ОТСТУПАЮТ не стреляя во врага !!!
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22.08.2020 20:23 Ответить
типа как во франции во второй мировой, там оккупационные войска вообще встречали сидя в кафе
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22.08.2020 21:17 Ответить
Коли були запеклі бої під Ленінградом, рукопашні сутички на Пулковських висотах та Нєвському п'ятачкє - в інших частинах сересера святкували свята, були весілля і люди жили повноцінним життям. І ніхто не казав "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ " .
Коли військові США масово гинули в Нормандіі, в США пили та гуляли в ресторанах, пабах, святкували і ніхто не казав: "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ".
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22.08.2020 21:46 Ответить
Щодо Криму і росії Джапарова права, але головною загрозою є зевиборці, які обрали зрадницьку владу.
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22.08.2020 20:29 Ответить
А в чем зрада, если ничего не меняется?
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22.08.2020 20:52 Ответить
Я говорив про загрозу, а не зраду. Якщо є зрада, то поясніть де вона.
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22.08.2020 20:57 Ответить
Ладно, потом вопрос по другому - что хуже "зевиборці" или нынешняя "зрадницька влада"? Отсюда вытекает и следующий вопрос - что поменялось в Крыму и на Донбассе?
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22.08.2020 21:11 Ответить
А тн зевыборцы угрозой чего есть? Тебе лично чем угрожают?
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22.08.2020 21:12 Ответить
Що не мінається, якщо все деградує?
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22.08.2020 20:57 Ответить
Хіба можна від кацапів чекати, що вони перетворять Крим у світову туристичну перлину? Роблять лише те, що вміють: колючий дріт, забруднення та інші атрибути мілітаризаціїї.
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22.08.2020 20:51 Ответить
Чего вас так торкнуло, на эту туристическую жемчужину? Крым должен быть гармонично развивающимся морским промышленным регионом. Виноделие, ещё должно быть в приоритете. Но туризм!? Какой в нём смысл?
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22.08.2020 22:27 Ответить
Джамала заспівала Гімн України.
Підняття найбільшого прапору країни.

https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
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22.08.2020 20:56 Ответить
Концлагерь РАБссия создан для рюскава мира...Шариковы.... скажите правду хоть раз сами себе ....вы БЫДЛО....белорусы и те Народом стали....
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22.08.2020 21:03 Ответить
Ну и ЙАду в тебе - ужас
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22.08.2020 21:13 Ответить
Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3466
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22.08.2020 21:15 Ответить
По моему самая большая угроза сейчас - это не милитаризация Крыма, а диджитализация Зеленского.
Хуже этого только суслик, который есть но его не видно плять.
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22.08.2020 21:18 Ответить
у мавзолейный крыс и воров нет никакой конституции и законы у них -воровские
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22.08.2020 22:13 Ответить
 
 