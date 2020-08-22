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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова

Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова

Сьогодні ключовою загрозою однозначно є мілітаризація Криму Росією, яка окупувала український півострів.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновниця вважає, що елемент безпеки залишається "дуже недооціненим, недопроговореним".

"Подивіться, як Росія поводиться в Криму. Загалом все, що проводиться в Криму, має одну мету - військову. Можливо, комусь, хто поїде до Криму побачити прекрасне Чорне море, здається, що там є якийсь розвиток інфраструктури. То він справді є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто сьогодні можна констатувати, що Крим - це військова база Російської Федерації", - зазначила Джапарова.

"Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, зокрема в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в переговорах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, - це що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки - гібридні, класичні та традиційні військові - обговорюються", – звернула увагу заступниця міністра.

Читайте також: Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, - заступниця глави МЗС Джапарова

Автор: 

Крим (14122) росія (64871) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+4
Джамала заспівала Гімн України.
Підняття найбільшого прапору країни.

https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
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22.08.2020 20:56
+3
Своя-то история им не нравится. Как в совковом анекдоте про чукчу:


Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
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22.08.2020 20:15
+2
Украину ОБДУРИЛИ три раза !!! первый : отняли за "так" ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ !!!! развели с крымом --второй и ТРЕТИЙ самый важный -- страна как такова ИСЧЕЗНЕТ !!! сегодня смотрел как кругом вовсю ПРАЗДНУЮТ , когда идет ВОЙНА !!!! какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ !!! как можно ПРАЗДНОВАТЬ где часть територии под ОКУПАЦИЕЙ , а на части другой войска ОТСТУПАЮТ не стреляя во врага !!!
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22.08.2020 20:23
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кацапы в целом есть ключевая угроза сегодня.
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22.08.2020 20:09 Відповісти
Без них никак, должен же кто то балансировать, играть роль дерьма...
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22.08.2020 20:58 Відповісти
Очень даже как. Их история насчитывает всего несколько сотен лет. Обходились без них до, обойдемся и после...
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22.08.2020 21:00 Відповісти
Во всем нужен баланс, западу противостоит диктаторский восток, и в этом нет никаких противоречий, если не считать предательскую политику клоунов.
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22.08.2020 21:22 Відповісти
Хіба що для слабких і корумпованих режимів. Для нас зокрема.
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23.08.2020 02:59 Відповісти
І ви вважаєте що після цього кацапія піде звідти? Ага.
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22.08.2020 20:10 Відповісти
Петро Болбочан, полковник армії УНР. Аби відвоювати Крим йому знадобилося 10 днів.

Кацапи сцикливі шакали, полковник Болбочан, їх порубав на капусту.
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Виявляється, киримли це європеоїди, нащадкі половців.
Дружні та братерські стосунки з ними прописані ще в Конституції П.Орлика.
Слухаю братів Капранових і дивуюсь, наскільки ж кацапи фальсифікували історію..
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22.08.2020 20:11 Відповісти
Своя-то история им не нравится. Как в совковом анекдоте про чукчу:


Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
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22.08.2020 20:15 Відповісти
Лично тебя это не касается. Пролетая, пролетай, пролетарий.
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22.08.2020 21:07 Відповісти
Киримли є нащадками не тільки половців! Там все набагато складніше!
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22.08.2020 20:32 Відповісти
Якщо знаєте, то розкажіть )
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22.08.2020 20:34 Відповісти
Я розповім поки коротко, бо інакше це надовго. У 13 сторіччі прийшло приблизно 25 тюркськими племен, які змішалися з місцевими у Криму. На той час там були залишки скифів, готів, іллірійців, кримчаків, караїмів... Усе це увійшло в націю кримських татар.
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22.08.2020 20:43 Відповісти
караїми завжди окремо трималися.
А зараз створили прокацапцьку караїмську мафію на кримє.
Вони завжди за рашкою стражджали.
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22.08.2020 21:51 Відповісти
вьюхи на радио,конечно,тоже нужны...
белые колготки нужнее,но спасибо шо не мендель...
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22.08.2020 20:12 Відповісти
америку открыла, и в чем новость, этого что, не знали? сколько этих заместителей развелось, у Украины нет столько денег содержать всех этих мандеевых..
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22.08.2020 20:15 Відповісти
до того часу, поки у кацапів на кримє що не будь не вибухне.
а це обов'язково буде.
а потім почнеться скулеж кацапів: памагите, памираем!
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22.08.2020 20:15 Відповісти
Так вот в чём ключевая угроза Какой бред
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22.08.2020 20:17 Відповісти
ну ии , что ??? я не понимаю чего ВОЛАТЬ ??? бери ПАЛКУ и гони ОККУПАНТА со своей земли !!!
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22.08.2020 20:18 Відповісти
самі повиздихають.
головне кацапам не заважати.
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22.08.2020 20:20 Відповісти
Украину ОБДУРИЛИ три раза !!! первый : отняли за "так" ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ !!!! развели с крымом --второй и ТРЕТИЙ самый важный -- страна как такова ИСЧЕЗНЕТ !!! сегодня смотрел как кругом вовсю ПРАЗДНУЮТ , когда идет ВОЙНА !!!! какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ !!! как можно ПРАЗДНОВАТЬ где часть територии под ОКУПАЦИЕЙ , а на части другой войска ОТСТУПАЮТ не стреляя во врага !!!
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22.08.2020 20:23 Відповісти
типа как во франции во второй мировой, там оккупационные войска вообще встречали сидя в кафе
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22.08.2020 21:17 Відповісти
Коли були запеклі бої під Ленінградом, рукопашні сутички на Пулковських висотах та Нєвському п'ятачкє - в інших частинах сересера святкували свята, були весілля і люди жили повноцінним життям. І ніхто не казав "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ " .
Коли військові США масово гинули в Нормандіі, в США пили та гуляли в ресторанах, пабах, святкували і ніхто не казав: "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ".
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22.08.2020 21:46 Відповісти
Щодо Криму і росії Джапарова права, але головною загрозою є зевиборці, які обрали зрадницьку владу.
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22.08.2020 20:29 Відповісти
А в чем зрада, если ничего не меняется?
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22.08.2020 20:52 Відповісти
Я говорив про загрозу, а не зраду. Якщо є зрада, то поясніть де вона.
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22.08.2020 20:57 Відповісти
Ладно, потом вопрос по другому - что хуже "зевиборці" или нынешняя "зрадницька влада"? Отсюда вытекает и следующий вопрос - что поменялось в Крыму и на Донбассе?
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22.08.2020 21:11 Відповісти
А тн зевыборцы угрозой чего есть? Тебе лично чем угрожают?
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22.08.2020 21:12 Відповісти
Що не мінається, якщо все деградує?
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22.08.2020 20:57 Відповісти
Хіба можна від кацапів чекати, що вони перетворять Крим у світову туристичну перлину? Роблять лише те, що вміють: колючий дріт, забруднення та інші атрибути мілітаризаціїї.
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22.08.2020 20:51 Відповісти
Чего вас так торкнуло, на эту туристическую жемчужину? Крым должен быть гармонично развивающимся морским промышленным регионом. Виноделие, ещё должно быть в приоритете. Но туризм!? Какой в нём смысл?
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22.08.2020 22:27 Відповісти
Джамала заспівала Гімн України.
Підняття найбільшого прапору країни.

https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
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22.08.2020 20:56 Відповісти
Концлагерь РАБссия создан для рюскава мира...Шариковы.... скажите правду хоть раз сами себе ....вы БЫДЛО....белорусы и те Народом стали....
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22.08.2020 21:03 Відповісти
Ну и ЙАду в тебе - ужас
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22.08.2020 21:13 Відповісти
Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3466
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22.08.2020 21:15 Відповісти
По моему самая большая угроза сейчас - это не милитаризация Крыма, а диджитализация Зеленского.
Хуже этого только суслик, который есть но его не видно плять.
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22.08.2020 21:18 Відповісти
у мавзолейный крыс и воров нет никакой конституции и законы у них -воровские
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22.08.2020 22:13 Відповісти
 
 