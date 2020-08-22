Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова
Сьогодні ключовою загрозою однозначно є мілітаризація Криму Росією, яка окупувала український півострів.
Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чиновниця вважає, що елемент безпеки залишається "дуже недооціненим, недопроговореним".
"Подивіться, як Росія поводиться в Криму. Загалом все, що проводиться в Криму, має одну мету - військову. Можливо, комусь, хто поїде до Криму побачити прекрасне Чорне море, здається, що там є якийсь розвиток інфраструктури. То він справді є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто сьогодні можна констатувати, що Крим - це військова база Російської Федерації", - зазначила Джапарова.
"Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, зокрема в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в переговорах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, - це що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки - гібридні, класичні та традиційні військові - обговорюються", – звернула увагу заступниця міністра.
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Кацапи сцикливі шакали, полковник Болбочан, їх порубав на капусту.
Дружні та братерські стосунки з ними прописані ще в Конституції П.Орлика.
Слухаю братів Капранових і дивуюсь, наскільки ж кацапи фальсифікували історію..
Чукча потерял в москве свою жену и обратился в милицию. Дежурный спрашивает приметы потерявшейся.
- Приметы не терял, жену потерял, - отвечает чукча.
- Ну вот у меня жена, - говорит дежурный, - блондинка, высокая, стройная, пышная грудь. А у тебя?
- Нет, - говорит чукча, - моя маленькая, сутулая, ноги кривые... Да ну ее, давай лучше твою искать.
А зараз створили прокацапцьку караїмську мафію на кримє.
Вони завжди за рашкою стражджали.
белые колготки нужнее,но спасибо шо не мендель...
а це обов'язково буде.
а потім почнеться скулеж кацапів: памагите, памираем!
головне кацапам не заважати.
Коли військові США масово гинули в Нормандіі, в США пили та гуляли в ресторанах, пабах, святкували і ніхто не казав: "какой то писец ТОТАЛЬНЫЙ".
Підняття найбільшого прапору країни.
https://www.youtube.com/watch?v=EP1Q8gnp7_U
Хуже этого только суслик, который есть но его не видно плять.