Мілітаризація Росією окупованого Криму є ключовою загрозою сьогодні, - Джапарова

Сьогодні ключовою загрозою однозначно є мілітаризація Криму Росією, яка окупувала український півострів.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновниця вважає, що елемент безпеки залишається "дуже недооціненим, недопроговореним".

"Подивіться, як Росія поводиться в Криму. Загалом все, що проводиться в Криму, має одну мету - військову. Можливо, комусь, хто поїде до Криму побачити прекрасне Чорне море, здається, що там є якийсь розвиток інфраструктури. То він справді є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто сьогодні можна констатувати, що Крим - це військова база Російської Федерації", - зазначила Джапарова.

"Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, зокрема в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в переговорах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, - це що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки - гібридні, класичні та традиційні військові - обговорюються", – звернула увагу заступниця міністра.

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