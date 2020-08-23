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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям старше 12 лет

ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям старше 12 лет

Дети от 12 лет наравне с взрослыми должны носить маски в общественных местах. Младшим детям рекомендуют надевать маски, когда нет возможности соблюдать дистанцию.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 161 ребенка и 148 медработников, всего у 6 981 ребенка и 10 367 медиков, - Степанов

До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.

Автор: 

ВОЗ (777) дети (6465) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Сначала не конслиум санитаров,а Институты пусть поставят свою репутацию на кон. О полезности и вредности масок. И тогда дурь каждого видна будет Где ваши доказательства Где мнения? Где полемика ? Где сравнения. А то обращается воз к правительствам как к одичалым папуасам. Это борьба не с ковидом а с здравым смыслом . Цель - всех в стойло.
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23.08.2020 03:07
+5
Очевидно же что дети - самая уязвимая часть населения для любого вируса.
Но, ВОЗ этого, типа, "не знает".

Вся "пандемия" - фейк, от начала до конца.
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23.08.2020 04:09
+4
При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.Источник: https://censor.net/n3215390

Ну ці екрани не шкідливі для здоров'я.А ще їх не потрібно міняти.Основний постачальник масок,це Китай.Замість того,роздерти зад китайцям,корупційна організація воз,співпрацює з ними і отримує відсотки з продажів.
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23.08.2020 01:38
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Правила форума Совет форумчан
Тобто в школі діти мають дихати тим,що вдихають? А ще маски потрібно дуже часто змінювати.
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23.08.2020 01:35 Ответить
При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.Источник: https://censor.net/n3215390

Ну ці екрани не шкідливі для здоров'я.А ще їх не потрібно міняти.Основний постачальник масок,це Китай.Замість того,роздерти зад китайцям,корупційна організація воз,співпрацює з ними і отримує відсотки з продажів.
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23.08.2020 01:38 Ответить
Жах
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23.08.2020 02:15 Ответить
У нас в Мельбурне то же самое.
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23.08.2020 04:09 Ответить
У нас тільки у спільних зонах, у класах - ні.
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23.08.2020 04:22 Ответить
Сначала не конслиум санитаров,а Институты пусть поставят свою репутацию на кон. О полезности и вредности масок. И тогда дурь каждого видна будет Где ваши доказательства Где мнения? Где полемика ? Где сравнения. А то обращается воз к правительствам как к одичалым папуасам. Это борьба не с ковидом а с здравым смыслом . Цель - всех в стойло.
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23.08.2020 03:07 Ответить
Папуасы не одичалые, а очень даже продвинутые оказались!
Они послали на неделе в "пешее эротическое" Китай из Новой Гвинеи.
А почему папуасы смогли послать Китай?
А потому, что у Китая деньги закончились.
Казалось бы, какая может быть связь между взрывом "удобрений" в Бейруте и китайскими деньгами?
А она есть!

Нефиг ВОЗ содержать, пусть этого эфиопа дикая Африка содержит - ЦАР, Заир, Конго и прочие - раз этот чернож*пый гоменид им так близок.
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23.08.2020 06:47 Ответить
Очевидно же что дети - самая уязвимая часть населения для любого вируса.
Но, ВОЗ этого, типа, "не знает".

Вся "пандемия" - фейк, от начала до конца.
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23.08.2020 04:09 Ответить
Почему эта эфиопская обезьяна до сих пор на свободе ?
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23.08.2020 04:10 Ответить
А до 12 років діти повинні носити респіратори??? Вже в своїх рекомендаціях ВОЗ заплуталась сама.
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23.08.2020 05:36 Ответить
Никуда уже вирус не денется и панацеи в виде вакцин никакой не будет.
Выбор простой - либо вернуться к нормальной полноценной жизни, либо пожизнненые карантины и прочий дебилизм.
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23.08.2020 05:52 Ответить
Что-то сегодня не слышно реляций о макароновирусе от президента Степанова и вице-короля Украины Ляшко.
Что же вы, зайчики, не наметили новые красные зоны, чтобы запретить в них голосование на местных выборах?
Или до вас, ипанатов, наконец-то дошло, что победят на выборах только две партии: ОПЗЖ и ЕС, а Слуги Народа, токсичные, что "новичок", пролетают по любому?
И что и ОПЗЖ, и ЕС с вас просто сдерут чешую, причем ножовкой?
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23.08.2020 06:43 Ответить
Порошенко напав на Росію?
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23.08.2020 08:03 Ответить
Я полагала, что нашего коммуняку, Премьера штата Викотория, Эндрюса, долбо*бнет по кумполу монтировкой владелец разрушенного дурантином бизнеса.
Каюсь, я ошиблась.
Коммяке проломит темечко клюшкой для гольфа (или битой для крикета) гос служащий, один из 200 тысяч (вы прочли правильную цифру ) представителей офисного планктона штата, коим светит безработица.
Эта часть лохтората Эндрюса - чисто орнаментальная, ничего делать не умеющая.
Прожить на пособие (за которое еще надо будет собирать фрукты/ягоды, ибо всех безработных посылают на сборы фруктов) эта часть лохтората не способна.
Если еще и на отпрысков их намордники натянуть, то будут вопли, и вероятность появления клюшки для гольфа в районе кумпола резко увеличится.
Вот и все, чисто политика.
Теперь уже, правда, политика выживания, как бы политику шкуру сохранить в прямом смысле слова.
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23.08.2020 07:07 Ответить
* Опечатка: коммУНяке
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23.08.2020 07:08 Ответить
Наши, Степанов и Ляшко эти рекомендации не услышат.
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23.08.2020 07:18 Ответить
Сів у тролейбус.
Перед тим одяг маску.
Побіжно глянув салон, всі в масках.
Сів. Поряд дівчина в масці.
Заходить організм.
Без маски.
Сідає напроти.
Чмише, пихтить.
Дивлюсь йому в очі.
Два скляні гудзики.
Встаю.
Відходжу до дверей, і їду тримаючись за поручень.
Важко нормальним, з отакими.
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23.08.2020 08:05 Ответить
Да, действительно, идиоты в намордниках очень раздражают. Но ты привыкай ходить в наморднике до конца своей жизни.
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23.08.2020 13:46 Ответить
Ю. Тимошенко важко захворіла на COVID19
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23.08.2020 14:26 Ответить
не менше 200% легенів згорить, б'юся об заклад
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24.08.2020 00:47 Ответить
чисто логически :
если у 12-летних маска что-то защищает но не гарантирует... то у 11-летних и младше...без шансов ? мне кажется это еще хуже......определитесь - как правильно вести себя в детском коллективе...хотя... это ж не коллектив а броуновское движение...и там что-то регламентировать очень не просто (опять же - супер умные родители и бдительные бабушки... которых иногда... занадто.. много))))
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23.08.2020 09:47 Ответить
Именно поэтому до сих пор нет рекомендаций для дошкольных учреждений. Все, шо они нарекомендовали до этого - чистый невыполнимый бред. Дальнейшие возможные фантазии вызовут у народа лишние сомнения.
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23.08.2020 10:08 Ответить
норот ...
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23.08.2020 10:25 Ответить
Тут, як завжди.
У кого є розумні бабусі і дідусі, які ******* своїх онуків, і вчились не по «Virology for Idiots», ті розберуться як.
Уви, і ах.
Такови Закони Пріроди.
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23.08.2020 10:23 Ответить
что б жрать народу и детишкам углекислоту ,котрая и убивает легкие людей ВОЗ рекомендуют маски всем носить
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23.08.2020 10:58 Ответить
Ти поцікався газовим складом повітря.
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23.08.2020 14:28 Ответить
цікався Ти і обовязково знайди процент вуглекислоти в повітрі перед тим як людина вдихне і на скільки збільшується процент вуглекислоти коли видихає,???
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23.08.2020 15:07 Ответить
Збільшується по різному.
В залежності від стану людини, ії індивідуального метаболізму.
Ти задав питаня, у якому, не розбираєшся.
Ти зрозумів?
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23.08.2020 16:03 Ответить
повітряна суміш під маскою містить 17,5% кисню
норма - мінімум 19,5% кисню
ти зрозумів?
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24.08.2020 00:48 Ответить
 
 