ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям старше 12 лет
Дети от 12 лет наравне с взрослыми должны носить маски в общественных местах. Младшим детям рекомендуют надевать маски, когда нет возможности соблюдать дистанцию.
Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.
Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.
До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.
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Ну ці екрани не шкідливі для здоров'я.А ще їх не потрібно міняти.Основний постачальник масок,це Китай.Замість того,роздерти зад китайцям,корупційна організація воз,співпрацює з ними і отримує відсотки з продажів.
Они послали на неделе в "пешее эротическое" Китай из Новой Гвинеи.
А почему папуасы смогли послать Китай?
А потому, что у Китая деньги закончились.
Казалось бы, какая может быть связь между взрывом "удобрений" в Бейруте и китайскими деньгами?
А она есть!
Нефиг ВОЗ содержать, пусть этого эфиопа дикая Африка содержит - ЦАР, Заир, Конго и прочие - раз этот чернож*пый гоменид им так близок.
Но, ВОЗ этого, типа, "не знает".
Вся "пандемия" - фейк, от начала до конца.
Выбор простой - либо вернуться к нормальной полноценной жизни, либо пожизнненые карантины и прочий дебилизм.
Что же вы, зайчики, не наметили новые красные зоны, чтобы запретить в них голосование на местных выборах?
Или до вас, ипанатов, наконец-то дошло, что победят на выборах только две партии: ОПЗЖ и ЕС, а Слуги Народа, токсичные, что "новичок", пролетают по любому?
И что и ОПЗЖ, и ЕС с вас просто сдерут чешую, причем ножовкой?
Каюсь, я ошиблась.
Коммяке проломит темечко клюшкой для гольфа (или битой для крикета) гос служащий, один из 200 тысяч (вы прочли правильную цифру ) представителей офисного планктона штата, коим светит безработица.
Эта часть лохтората Эндрюса - чисто орнаментальная, ничего делать не умеющая.
Прожить на пособие (за которое еще надо будет собирать фрукты/ягоды, ибо всех безработных посылают на сборы фруктов) эта часть лохтората не способна.
Если еще и на отпрысков их намордники натянуть, то будут вопли, и вероятность появления клюшки для гольфа в районе кумпола резко увеличится.
Вот и все, чисто политика.
Теперь уже, правда, политика выживания, как бы политику шкуру сохранить в прямом смысле слова.
Перед тим одяг маску.
Побіжно глянув салон, всі в масках.
Сів. Поряд дівчина в масці.
Заходить організм.
Без маски.
Сідає напроти.
Чмише, пихтить.
Дивлюсь йому в очі.
Два скляні гудзики.
Встаю.
Відходжу до дверей, і їду тримаючись за поручень.
Важко нормальним, з отакими.
если у 12-летних маска что-то защищает но не гарантирует... то у 11-летних и младше...без шансов ? мне кажется это еще хуже......определитесь - как правильно вести себя в детском коллективе...хотя... это ж не коллектив а броуновское движение...и там что-то регламентировать очень не просто (опять же - супер умные родители и бдительные бабушки... которых иногда... занадто.. много))))
У кого є розумні бабусі і дідусі, які ******* своїх онуків, і вчились не по «Virology for Idiots», ті розберуться як.
Уви, і ах.
Такови Закони Пріроди.
В залежності від стану людини, ії індивідуального метаболізму.
Ти задав питаня, у якому, не розбираєшся.
Ти зрозумів?
норма - мінімум 19,5% кисню
ти зрозумів?