ВОЗ рекомендует носить защитные маски детям старше 12 лет

Дети от 12 лет наравне с взрослыми должны носить маски в общественных местах. Младшим детям рекомендуют надевать маски, когда нет возможности соблюдать дистанцию.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

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До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7 процентов зараженных коронавирусом, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.