ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям, старшим за 12 років

Діти від 12 років нарівні з дорослими мають носити маски в громадських місцях. Молодшим дітям рекомендують одягати маски, коли немає можливості дотримуватися дистанції.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, у деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть одягати маски. Йдеться про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендується носити маски, оскільки вони не можуть правильно одягати і знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ зазначає, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

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Досі остаточно не з'ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусной інфекції. За даними ВООЗ, діти і підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи нижча порівняно з іншими віковими групами.

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