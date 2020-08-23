ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям, старшим за 12 років
Діти від 12 років нарівні з дорослими мають носити маски в громадських місцях. Молодшим дітям рекомендують одягати маски, коли немає можливості дотримуватися дистанції.
Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, у деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть одягати маски. Йдеться про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.
Дітям молодшого віку не рекомендується носити маски, оскільки вони не можуть правильно одягати і знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ зазначає, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.
Досі остаточно не з'ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусной інфекції. За даними ВООЗ, діти і підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи нижча порівняно з іншими віковими групами.
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Ну ці екрани не шкідливі для здоров'я.А ще їх не потрібно міняти.Основний постачальник масок,це Китай.Замість того,роздерти зад китайцям,корупційна організація воз,співпрацює з ними і отримує відсотки з продажів.
Они послали на неделе в "пешее эротическое" Китай из Новой Гвинеи.
А почему папуасы смогли послать Китай?
А потому, что у Китая деньги закончились.
Казалось бы, какая может быть связь между взрывом "удобрений" в Бейруте и китайскими деньгами?
А она есть!
Нефиг ВОЗ содержать, пусть этого эфиопа дикая Африка содержит - ЦАР, Заир, Конго и прочие - раз этот чернож*пый гоменид им так близок.
Но, ВОЗ этого, типа, "не знает".
Вся "пандемия" - фейк, от начала до конца.
Выбор простой - либо вернуться к нормальной полноценной жизни, либо пожизнненые карантины и прочий дебилизм.
Что же вы, зайчики, не наметили новые красные зоны, чтобы запретить в них голосование на местных выборах?
Или до вас, ипанатов, наконец-то дошло, что победят на выборах только две партии: ОПЗЖ и ЕС, а Слуги Народа, токсичные, что "новичок", пролетают по любому?
И что и ОПЗЖ, и ЕС с вас просто сдерут чешую, причем ножовкой?
Каюсь, я ошиблась.
Коммяке проломит темечко клюшкой для гольфа (или битой для крикета) гос служащий, один из 200 тысяч (вы прочли правильную цифру ) представителей офисного планктона штата, коим светит безработица.
Эта часть лохтората Эндрюса - чисто орнаментальная, ничего делать не умеющая.
Прожить на пособие (за которое еще надо будет собирать фрукты/ягоды, ибо всех безработных посылают на сборы фруктов) эта часть лохтората не способна.
Если еще и на отпрысков их намордники натянуть, то будут вопли, и вероятность появления клюшки для гольфа в районе кумпола резко увеличится.
Вот и все, чисто политика.
Теперь уже, правда, политика выживания, как бы политику шкуру сохранить в прямом смысле слова.
Перед тим одяг маску.
Побіжно глянув салон, всі в масках.
Сів. Поряд дівчина в масці.
Заходить організм.
Без маски.
Сідає напроти.
Чмише, пихтить.
Дивлюсь йому в очі.
Два скляні гудзики.
Встаю.
Відходжу до дверей, і їду тримаючись за поручень.
Важко нормальним, з отакими.
если у 12-летних маска что-то защищает но не гарантирует... то у 11-летних и младше...без шансов ? мне кажется это еще хуже......определитесь - как правильно вести себя в детском коллективе...хотя... это ж не коллектив а броуновское движение...и там что-то регламентировать очень не просто (опять же - супер умные родители и бдительные бабушки... которых иногда... занадто.. много))))
У кого є розумні бабусі і дідусі, які ******* своїх онуків, і вчились не по «Virology for Idiots», ті розберуться як.
Уви, і ах.
Такови Закони Пріроди.
В залежності від стану людини, ії індивідуального метаболізму.
Ти задав питаня, у якому, не розбираєшся.
Ти зрозумів?
норма - мінімум 19,5% кисню
ти зрозумів?