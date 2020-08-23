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Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский

Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украинскому государству нужен мир на своих условиях.

"Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины", - сказал Зеленский на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом глава государства добавил, что когда наступит мир, Украине по-прежнему нужна будет сильная и боеспособная армия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе". ФОТОрепортаж

"Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира, а мощное войско может быть только в успешной стране, где есть успешный бизнес", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

армия (8490) Зеленский (20202) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+30
Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3040
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23.08.2020 11:38
+12
А "условія України" - це відвід військ з української землі? У нього дефективна логіка і повна відсутність розуму... Воно до сих пір не розуміє хто є " та сторона"...
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23.08.2020 11:41
+12
Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3728
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23.08.2020 11:48
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Страница 2 из 2
Никак невозможно.
Для этого сначала нужно африканских мусульман завезти, как в Мальме, который чиста шведский мусульманский город.
Потом нужно отменить наличку.
И если с африканцами задача это "бубочке" посильная, то вот отменить наличку - пустая затея, на водку перейдут в виде бартера, как в 90-е.
А если что "бубочка" пока и контролирует, так это финасы.
И хр*н, что в финасах такая дыра, что не заткнуть дупой Шмыгаля, зато контролируемая..
А если отменит наличку - то всё, "бубочка" не нужен, у него ничего подконтрольного не будет.
Так что не будет "швеции" вам Швеции.

.P.S. А про США Вам написали, потому как Дональд фредович в случае победы на выборах обещал отменить подоходный налог населению, совсем отменить. А Вы и не в курсе.
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23.08.2020 12:44 Ответить
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9242
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23.08.2020 11:58 Ответить
Что-то случилось с супружницей президента, после того как она переболела ковидом.
Раньше они с "бубочкой" каждый месяц летали на курорты от трудов праведных развеяться, а после ковида как отрезало.
И летает теперь "бубочка" по украинским городам и весям, голоса покупает торгуется, обещает золотые горы за победу Слуг Народных на местных выборах, клянется бюджетом Шмыгаля.
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23.08.2020 12:48 Ответить
так це на умовах України відведені війська з наших теріторій?
на умовах України, ти робиш суб'єктними динири/линири?
на умовах України, ти збираєшся проводити вибори під дулами автоматів російських окупантів, яких ти (звичайно, на умовах України) сором'язливо називаєш "та сторона"?
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23.08.2020 12:00 Ответить
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3794
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23.08.2020 12:04 Ответить
от шоб була ясніше, просто перелічи ті "условия Украины"... перше-друге...конкретно! ???
ну хоч одне????
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23.08.2020 12:04 Ответить
мира можно добиться только если давить на кацапских козлов.
например либо цапы убираются с Донбасса либо на неоккупированной части Украины будет запрещена гундяйская секта, кацапские партии и телеканалы.
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23.08.2020 12:05 Ответить
"Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский"
Войну прекратить нельзя. Ее можно либо выиграть, либо проиграть.

Мы хотим выиграть. И выиграем. Обязательно.
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23.08.2020 12:06 Ответить
Де твій бойфренд Льйоха Касой?
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23.08.2020 12:26 Ответить
а шо, помнишь? Значит не даром здесь был. Это не секрет. однэ Х....... написало, что в интернете все равны, вот я и стал прямым. Но хоть и прямой. но всегда Косой. Сегодня не исключение. Видишь, как все просто.
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23.08.2020 12:33 Ответить
пустобрех
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23.08.2020 12:07 Ответить
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1131
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23.08.2020 12:09 Ответить
А Кравчук обратился в ВР с письмом о проведениии выборов на Даунбасе до его освобождения, это тоже условия Украины ? Клован, такой клован, и зеленосракие свидетели его на цензоре
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23.08.2020 12:16 Ответить
если слова Зеленского будут подтверждаться делами,то он будет достойный Президент Украины! дай Бог
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23.08.2020 12:21 Ответить
Есть хоть один пример?
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23.08.2020 12:29 Ответить
пока нет,но время покажет,посмотрим
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23.08.2020 14:11 Ответить
Снимите радужные очки.
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23.08.2020 19:51 Ответить
он как мантру будет повторять про число дней без потерь?
от того что не стреляют, от этого война сама не пройдет
тут кое кто настойчиво просит выборы провести
очевидно что для аргументов его проведения будет вот это "перемирие"
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23.08.2020 12:23 Ответить
Пустая болтовня, действия говорят об обратном.
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23.08.2020 12:26 Ответить
зеленский все свои обещания "выполнил" точно наоборот. От кортежей до домов детям.
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23.08.2020 12:33 Ответить
Так ,а как же Кравчук , который тянет Украину в эрефию😠
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23.08.2020 12:39 Ответить
Не кричи "волки" , зеля... Все уже видят, что ты трубишь одно, а втихаря творишь другое...
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23.08.2020 12:39 Ответить
Говорит одно делает другое. Пратия Звездунов.
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23.08.2020 12:41 Ответить
Абсолютний поєздун !!! І не червоніє в процесі .
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23.08.2020 12:41 Ответить
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6946
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23.08.2020 12:49 Ответить
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:56 Ответить
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, сообщило Министерство торговли. Это рекорд для ВВП США. В Европе ситуация не намного лучше.
А при барыге таковабынебыла))) Пороходрочер не смеши людей и не позорься.
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23.08.2020 20:25 Ответить
пэцялюб разбущевался )
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24.08.2020 00:04 Ответить
не вірить тобі НІХТО в Україні, Зеленський!
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23.08.2020 12:56 Ответить
Слово ПЕРЕМОГА не має асоціюватися з українською нацією?...а Зєлєнскій, так само, як Ющенко, казав - моя нація?
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23.08.2020 13:01 Ответить
ти дай перелік наших вимог, а не загальні фрази.
а то крім бла-бла-бла-бла-бу-бу-бу-бу від тебе нічого більш і не чути.
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23.08.2020 13:02 Ответить
Умови від Верховного Півогірка:

Ми хатім в савєцкій саюз і вкусний пламбір!
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23.08.2020 13:51 Ответить
І черги, і дефіцит, і мільйони замордованих у таборах...
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23.08.2020 17:59 Ответить
Бачу, Ви живі, навіть комп'ютер є з інтернетом.
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23.08.2020 21:10 Ответить
Ага. Розробка радянського оборонпрому на теплих лампах, вкрадена підлими буржуями з метою розвалити Велику країну.
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23.08.2020 22:21 Ответить
Радіоконструктор "Юность"
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23.08.2020 22:54 Ответить
По-перше, вони уважно читали журнал "Радіо", по-друге, назва натякає, що "Лєнін всєгда живой", хотілось напакостити.
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23.08.2020 23:12 Ответить
Бидло на заробітках? Ні цента тобі не дам!!!
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23.08.2020 23:29 Ответить
Сніжано Єгорова, перелогіньтеся.
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24.08.2020 00:23 Ответить
Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины какими их видет Ермак а озвучивает Фак-кин с Крав- чучкой
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23.08.2020 14:13 Ответить
ужос, караул, зраза, путин сдаёт Донбасс Зеленскому.
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23.08.2020 14:24 Ответить
🎹🥒🐸🥒🎹
Служив чувак в "Кварталі"
До рочків сорока.
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Нарід схотів обрати
Гарантом чувака -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Обрали по приколу,
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
Ой чули, чули, чули:
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
І стали дружно ждати
Щасливої пори,
Та почало тріщати
Все знизу догори.
Ой чули, чули, чули,
Ой чули, чули ви -
Все почало тріщати,
Ізнизу догори.
Командує з Залісся
Вовчара огірком:
Об'єднуйся, не бійся
З моїм Мертвечуком.
Ой чули, чули, чули:
Нам замість огірка
З Залісся пропонують
В вожді Мертвечука.
То може годі спати?
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
Ой чули, чули, чули:
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
22.08.2020
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23.08.2020 16:44 Ответить
Прекрасно!
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23.08.2020 19:45 Ответить
Дякую Вадим Дубовський (співаючий далекобійник) вже й заспівав...
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25.08.2020 16:05 Ответить
На умовах України, тобто повертають Крим, в додаток Кубань, частину Воронежських земель і РФ платитиме репарацію Україні за завдані збитки ? Гарні заяви не більше ... Мир на компромісних умовах, який не влаштовуватиме обидві сторони, хіба так заявляти...
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23.08.2020 16:50 Ответить
Врешь предатель, что наобещал Путину, что бы он перестал стрелять?
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23.08.2020 19:42 Ответить
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2303
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23.08.2020 20:08 Ответить
Или шизофреники те, кто делает такие выводы.
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23.08.2020 23:06 Ответить
"Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов"
ваших
ВАШИХ!
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23.08.2020 23:47 Ответить
чому тоді ти виконуєш вимоги ворога???
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23.08.2020 23:47 Ответить
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