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Новини Агресія Росії проти України
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Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський

Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Українській державі потрібен мир на своїх умовах.

"Сьогодні ми рухаємося до миру. 28 днів немає бойових втрат. Не втрачаємо найкращих, не втрачаємо ваших побратимів. Нам потрібен мир тільки на умовах України", - сказав Зеленський на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому глава держави додав, що коли настане мир, Україні як і раніше потрібна буде сильна і боєздатна армія.

"Тільки сучасне і потужне військо буде нашим гарантом миру, а потужне військо може бути тільки в успішній країні, де є успішний бізнес", - підкреслив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі". ФОТОрепортаж

Автор: 

армія (3765) Зеленський (23659) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+30
Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3040
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23.08.2020 11:38
+12
А "условія України" - це відвід військ з української землі? У нього дефективна логіка і повна відсутність розуму... Воно до сих пір не розуміє хто є " та сторона"...
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23.08.2020 11:41
+12
Нам нужен мир только на условиях Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3728
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23.08.2020 11:48
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Никак невозможно.
Для этого сначала нужно африканских мусульман завезти, как в Мальме, который чиста шведский мусульманский город.
Потом нужно отменить наличку.
И если с африканцами задача это "бубочке" посильная, то вот отменить наличку - пустая затея, на водку перейдут в виде бартера, как в 90-е.
А если что "бубочка" пока и контролирует, так это финасы.
И хр*н, что в финасах такая дыра, что не заткнуть дупой Шмыгаля, зато контролируемая..
А если отменит наличку - то всё, "бубочка" не нужен, у него ничего подконтрольного не будет.
Так что не будет "швеции" вам Швеции.

.P.S. А про США Вам написали, потому как Дональд фредович в случае победы на выборах обещал отменить подоходный налог населению, совсем отменить. А Вы и не в курсе.
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23.08.2020 12:44 Відповісти
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9242
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23.08.2020 11:58 Відповісти
Что-то случилось с супружницей президента, после того как она переболела ковидом.
Раньше они с "бубочкой" каждый месяц летали на курорты от трудов праведных развеяться, а после ковида как отрезало.
И летает теперь "бубочка" по украинским городам и весям, голоса покупает торгуется, обещает золотые горы за победу Слуг Народных на местных выборах, клянется бюджетом Шмыгаля.
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23.08.2020 12:48 Відповісти
так це на умовах України відведені війська з наших теріторій?
на умовах України, ти робиш суб'єктними динири/линири?
на умовах України, ти збираєшся проводити вибори під дулами автоматів російських окупантів, яких ти (звичайно, на умовах України) сором'язливо називаєш "та сторона"?
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23.08.2020 12:00 Відповісти
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3794
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23.08.2020 12:04 Відповісти
от шоб була ясніше, просто перелічи ті "условия Украины"... перше-друге...конкретно! ???
ну хоч одне????
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23.08.2020 12:04 Відповісти
мира можно добиться только если давить на кацапских козлов.
например либо цапы убираются с Донбасса либо на неоккупированной части Украины будет запрещена гундяйская секта, кацапские партии и телеканалы.
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23.08.2020 12:05 Відповісти
"Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский"
Войну прекратить нельзя. Ее можно либо выиграть, либо проиграть.

Мы хотим выиграть. И выиграем. Обязательно.
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23.08.2020 12:06 Відповісти
Де твій бойфренд Льйоха Касой?
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23.08.2020 12:26 Відповісти
а шо, помнишь? Значит не даром здесь был. Это не секрет. однэ Х....... написало, что в интернете все равны, вот я и стал прямым. Но хоть и прямой. но всегда Косой. Сегодня не исключение. Видишь, как все просто.
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23.08.2020 12:33 Відповісти
пустобрех
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23.08.2020 12:07 Відповісти
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1131
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23.08.2020 12:09 Відповісти
А Кравчук обратился в ВР с письмом о проведениии выборов на Даунбасе до его освобождения, это тоже условия Украины ? Клован, такой клован, и зеленосракие свидетели его на цензоре
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23.08.2020 12:16 Відповісти
если слова Зеленского будут подтверждаться делами,то он будет достойный Президент Украины! дай Бог
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23.08.2020 12:21 Відповісти
Есть хоть один пример?
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23.08.2020 12:29 Відповісти
пока нет,но время покажет,посмотрим
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23.08.2020 14:11 Відповісти
Снимите радужные очки.
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23.08.2020 19:51 Відповісти
он как мантру будет повторять про число дней без потерь?
от того что не стреляют, от этого война сама не пройдет
тут кое кто настойчиво просит выборы провести
очевидно что для аргументов его проведения будет вот это "перемирие"
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23.08.2020 12:23 Відповісти
Пустая болтовня, действия говорят об обратном.
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23.08.2020 12:26 Відповісти
зеленский все свои обещания "выполнил" точно наоборот. От кортежей до домов детям.
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23.08.2020 12:33 Відповісти
Так ,а как же Кравчук , который тянет Украину в эрефию😠
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23.08.2020 12:39 Відповісти
Не кричи "волки" , зеля... Все уже видят, что ты трубишь одно, а втихаря творишь другое...
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23.08.2020 12:39 Відповісти
Говорит одно делает другое. Пратия Звездунов.
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23.08.2020 12:41 Відповісти
Абсолютний поєздун !!! І не червоніє в процесі .
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23.08.2020 12:41 Відповісти
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6946
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23.08.2020 12:49 Відповісти
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:56 Відповісти
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, сообщило Министерство торговли. Это рекорд для ВВП США. В Европе ситуация не намного лучше.
А при барыге таковабынебыла))) Пороходрочер не смеши людей и не позорься.
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23.08.2020 20:25 Відповісти
пэцялюб разбущевался )
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24.08.2020 00:04 Відповісти
не вірить тобі НІХТО в Україні, Зеленський!
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23.08.2020 12:56 Відповісти
Слово ПЕРЕМОГА не має асоціюватися з українською нацією?...а Зєлєнскій, так само, як Ющенко, казав - моя нація?
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23.08.2020 13:01 Відповісти
ти дай перелік наших вимог, а не загальні фрази.
а то крім бла-бла-бла-бла-бу-бу-бу-бу від тебе нічого більш і не чути.
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23.08.2020 13:02 Відповісти
Умови від Верховного Півогірка:

Ми хатім в савєцкій саюз і вкусний пламбір!
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23.08.2020 13:51 Відповісти
І черги, і дефіцит, і мільйони замордованих у таборах...
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23.08.2020 17:59 Відповісти
Бачу, Ви живі, навіть комп'ютер є з інтернетом.
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23.08.2020 21:10 Відповісти
Ага. Розробка радянського оборонпрому на теплих лампах, вкрадена підлими буржуями з метою розвалити Велику країну.
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23.08.2020 22:21 Відповісти
Радіоконструктор "Юность"
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23.08.2020 22:54 Відповісти
По-перше, вони уважно читали журнал "Радіо", по-друге, назва натякає, що "Лєнін всєгда живой", хотілось напакостити.
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23.08.2020 23:12 Відповісти
Бидло на заробітках? Ні цента тобі не дам!!!
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23.08.2020 23:29 Відповісти
Сніжано Єгорова, перелогіньтеся.
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24.08.2020 00:23 Відповісти
Сегодня мы движемся к миру. 28 дней нет боевых потерь. Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов. Нам нужен мир только на условиях Украины какими их видет Ермак а озвучивает Фак-кин с Крав- чучкой
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23.08.2020 14:13 Відповісти
ужос, караул, зраза, путин сдаёт Донбасс Зеленскому.
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23.08.2020 14:24 Відповісти
🎹🥒🐸🥒🎹
Служив чувак в "Кварталі"
До рочків сорока.
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Нарід схотів обрати
Гарантом чувака -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Обрали по приколу,
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
Ой чули, чули, чули:
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
І стали дружно ждати
Щасливої пори,
Та почало тріщати
Все знизу догори.
Ой чули, чули, чули,
Ой чули, чули ви -
Все почало тріщати,
Ізнизу догори.
Командує з Залісся
Вовчара огірком:
Об'єднуйся, не бійся
З моїм Мертвечуком.
Ой чули, чули, чули:
Нам замість огірка
З Залісся пропонують
В вожді Мертвечука.
То може годі спати?
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
Ой чули, чули, чули:
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
22.08.2020
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23.08.2020 16:44 Відповісти
Прекрасно!
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23.08.2020 19:45 Відповісти
Дякую Вадим Дубовський (співаючий далекобійник) вже й заспівав...
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25.08.2020 16:05 Відповісти
На умовах України, тобто повертають Крим, в додаток Кубань, частину Воронежських земель і РФ платитиме репарацію Україні за завдані збитки ? Гарні заяви не більше ... Мир на компромісних умовах, який не влаштовуватиме обидві сторони, хіба так заявляти...
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23.08.2020 16:50 Відповісти
Врешь предатель, что наобещал Путину, что бы он перестал стрелять?
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23.08.2020 19:42 Відповісти
Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2303
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23.08.2020 20:08 Відповісти
Или шизофреники те, кто делает такие выводы.
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23.08.2020 23:06 Відповісти
"Не теряем самых лучших, не теряем ваших побратимов"
ваших
ВАШИХ!
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23.08.2020 23:47 Відповісти
чому тоді ти виконуєш вимоги ворога???
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23.08.2020 23:47 Відповісти
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