Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Українській державі потрібен мир на своїх умовах.
"Сьогодні ми рухаємося до миру. 28 днів немає бойових втрат. Не втрачаємо найкращих, не втрачаємо ваших побратимів. Нам потрібен мир тільки на умовах України", - сказав Зеленський на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому глава держави додав, що коли настане мир, Україні як і раніше потрібна буде сильна і боєздатна армія.
"Тільки сучасне і потужне військо буде нашим гарантом миру, а потужне військо може бути тільки в успішній країні, де є успішний бізнес", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+30 Zelya Vsyo
показати весь коментар23.08.2020 11:38
+12 Нина Лабунская
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+12 Люцифер
показати весь коментар23.08.2020 11:48
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Для этого сначала нужно африканских мусульман завезти, как в Мальме, который чиста шведский мусульманский город.
Потом нужно отменить наличку.
И если с африканцами задача это "бубочке" посильная, то вот отменить наличку - пустая затея, на водку перейдут в виде бартера, как в 90-е.
А если что "бубочка" пока и контролирует, так это финасы.
И хр*н, что в финасах такая дыра, что не заткнуть дупой Шмыгаля, зато контролируемая..
А если отменит наличку - то всё, "бубочка" не нужен, у него ничего подконтрольного не будет.
Так что не будет "швеции" вам Швеции.
.P.S. А про США Вам написали, потому как Дональд фредович в случае победы на выборах обещал отменить подоходный налог населению, совсем отменить. А Вы и не в курсе.
Раньше они с "бубочкой" каждый месяц летали на курорты от трудов праведных развеяться, а после ковида как отрезало.
И летает теперь "бубочка" по украинским городам и весям,
голоса покупаетторгуется, обещает золотые горы за победу Слуг Народных на местных выборах, клянется бюджетом Шмыгаля.
на умовах України, ти робиш суб'єктними динири/линири?
на умовах України, ти збираєшся проводити вибори під дулами автоматів російських окупантів, яких ти (звичайно, на умовах України) сором'язливо називаєш "та сторона"?
ну хоч одне????
например либо цапы убираются с Донбасса либо на неоккупированной части Украины будет запрещена гундяйская секта, кацапские партии и телеканалы.
Войну прекратить нельзя. Ее можно либо выиграть, либо проиграть.
Мы хотим выиграть. И выиграем. Обязательно.
от того что не стреляют, от этого война сама не пройдет
тут кое кто настойчиво просит выборы провести
очевидно что для аргументов его проведения будет вот это "перемирие"
Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%
Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.
ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
А при барыге таковабынебыла))) Пороходрочер не смеши людей и не позорься.
а то крім бла-бла-бла-бла-бу-бу-бу-бу від тебе нічого більш і не чути.
Ми хатім в савєцкій саюз і вкусний пламбір!
Служив чувак в "Кварталі"
До рочків сорока.
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Лабав там на роялі
Обрубком огірка.
Нарід схотів обрати
Гарантом чувака -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Ой чули, чули, чули:
Історія така -
Війну пора скінчати
Обрубком огірка.
Обрали по приколу,
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
Ой чули, чули, чули:
Дали йому сто днів,
Й зібрали повну Раду
Зелених огірків.
І стали дружно ждати
Щасливої пори,
Та почало тріщати
Все знизу догори.
Ой чули, чули, чули,
Ой чули, чули ви -
Все почало тріщати,
Ізнизу догори.
Командує з Залісся
Вовчара огірком:
Об'єднуйся, не бійся
З моїм Мертвечуком.
Ой чули, чули, чули:
Нам замість огірка
З Залісся пропонують
В вожді Мертвечука.
То може годі спати?
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
Ой чули, чули, чули:
Ще є в нас козаки,
Що навчені рубати
Не тільки огірки...
22.08.2020
ваших
ВАШИХ!