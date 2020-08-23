Нам потрібен мир тільки на умовах України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Українській державі потрібен мир на своїх умовах.

"Сьогодні ми рухаємося до миру. 28 днів немає бойових втрат. Не втрачаємо найкращих, не втрачаємо ваших побратимів. Нам потрібен мир тільки на умовах України", - сказав Зеленський на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому глава держави додав, що коли настане мир, Україні як і раніше потрібна буде сильна і боєздатна армія.

"Тільки сучасне і потужне військо буде нашим гарантом миру, а потужне військо може бути тільки в успішній країні, де є успішний бізнес", - підкреслив Зеленський.

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