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На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун", - Минобороны

На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс

Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". ВИДЕО (обновлено)

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" преднадзначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета - 1000 км/час. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 метров. Масса ракеты - 870 кг. Дивизион РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 секунд.

Автор: 

крылатые ракеты (878) Минобороны (9282) оборона (5195) оружие (10198) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+66
спасибо великое Пастору, Пороху, Олегу Коростелеву и его волшебным гномам из "КБ "ЛУЧ", и спасибо всем смежникам и другим (неназванным) службам и организациям, которые воплотили в жизнь этот шедевр конструкторской мысли..
Слава Украине!
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23.08.2020 12:33
+43
Спасибо Турчинову, вопреки нынешней власти, закрученный им маховик по ракетному перевооружению ВСУ дал плоды.
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23.08.2020 12:36
+35
Бал, это береговой аналог ПКР Уран, она же Х-35. Название Бал получил уже при рф. Самое интересное, что и активная и пассивная РЛС обнаружения в этом комплексе - украинские, киевское НДИ "Квант-Радиолокация". Ракета Р-360 "Нептуна" по схеме, компановке действительно, родом пошла от Х-35. Но! Головка самонаведения-своя и лучше. Алгоритм и всё програмное обеспечение - своё и лучше. Ракетное топливо - своё и лучше. Кроме того, комплекс - это не только ракета. Это и транспортно-заряжающие машины, транспортные, а самое главное-пункт управления и система обнаружения.
Эх, люблю я наших знатоков-экспертов, особенно ІгоряL.
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23.08.2020 12:44
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три дивизиона..
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23.08.2020 12:43 Ответить
...но денег на их производство не предусмотрено бюджетом 2020.
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23.08.2020 12:49 Ответить
эти деньги заложены в ракетной программе, распорядитель средств: СНБО..
почему так сделали?!.. незнаю..
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23.08.2020 12:51 Ответить
Срок производства -- 9 месяцев от поступления средств. Даже если случится чудо и деньги поступят с 1 января 2021 года, то первый готовый дивизион мы увидим только к концу 2021 года. Предатели зеленые, твою дивизию.....
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23.08.2020 13:06 Ответить
А почему ты думаешь, что производство начнется только с поступлением средств? А при Поошенко сколько дивизионов выпустили?
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23.08.2020 13:23 Ответить
Во первых -- создали в кратчайшие сроки. Это уже подвиг для такого вида вооружения. Во вторых -- вот все, что есть и прошло госиспытания, сделано благодаря Пастору и Пороху. И инженерам-разработчикам. И армия получила уже более 100 ракет "Вильха" двумя партиями пока не закончились выделенные при Порохе деньги.
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23.08.2020 14:00 Ответить
И как не "странно" -- но для производства нужны деньги. Хотя-бы для закупки материалов. Сходи на рынок или магазин и купи хотя-бы хлеба без денег.
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23.08.2020 14:16 Ответить
Спасибо Турчинову, вопреки нынешней власти, закрученный им маховик по ракетному перевооружению ВСУ дал плоды.
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23.08.2020 12:36 Ответить
Когда разрабатывали "Нептун", Зеля улепетывал от военкома со скоростью, большей, чем у ракеты того "Нептуна". Наверное, это он так изучал к-е модель турбулентного обтекания предметов потоком сжимаемого неидеального газа.
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23.08.2020 12:36 Ответить
...улепетывал cо скоростью 42 Маха=)
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23.08.2020 12:39 Ответить
На озброєння ЗСУ прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун", - Міноборони - Цензор.НЕТ 1896
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24.08.2020 00:27 Ответить
Как путину не угождай, а армия должна быть сильной. Кто-то среди зелёных всё-таки умеет складывать 2+2
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23.08.2020 12:36 Ответить
Серёга, там делается не "стараниями", а "вопреки", "скрипя зубами"... Чтобы хоть немного оттянуть "приход Майдана"...
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23.08.2020 13:01 Ответить
Да, было бы совсем зашкварно не выделить финансирование и сдвинуть график. Да и местные выборы впереди - надо постараться всем угодить.
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23.08.2020 13:13 Ответить
Аве, пастор!
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23.08.2020 12:39 Ответить
Осталось только уточнить когда они появятся в армии.
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23.08.2020 12:41 Ответить
Идиот лишнехромосомный! Украина не может отменить пакт Молотова-Риббентропа, потому, как его не заключала. А современная украино-польская граница подтверждена соответствующими межгосударственными договорами.
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23.08.2020 13:13 Ответить
Калининград верните. И Карелию.
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23.08.2020 13:05 Ответить
Это к мокше в я в скромном Днепре
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23.08.2020 13:07 Ответить
Ты в гавне ватан,а не в Днепре. Вернее ты оно и есть.
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23.08.2020 13:10 Ответить
Этот указ чисто поржать над тупым электоратом зеленского. По факту в Украине только один (!) живой комплекс, который не закроет даже 2% потребностей страны. Денег на массовое производство этих машин в бюджете 2020 - нет. Но вишенка на торте это ракеты, которыми поражаются цели. Павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет в том числе и "нептуна" - закрыт, персонал уволен еще в марте. зеленые идиоты могут сколько-угодно брать на вооружение "нептун", но по факту эти комплексы будут стоять только на бумаге, а не на боевом дежурстве.
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23.08.2020 12:46 Ответить
глупости пишишь.. Павлоград работает и даже набрал еще людей..
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23.08.2020 12:55 Ответить
Как закончили с ракетами Ольха в прошлом году, то что еще было профинансировано пАпередниками, так всё. Хорошо хоть 100 ракет успели выпустить. а ЗАВОД ТУПО УТИЛИЗИРУЕТ ТОПЛИВО С БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ сейчас там хранится еще 38 баллистических ракет, содержащих более 1800 тонн ракетного топлива. Вот на это деньги находятся. Не так давно интервью было их генерального директора.
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23.08.2020 13:09 Ответить
это устаревшая инфа.. Павлограду кинули двумя траншами крупную сумму денег..
они сейчас наняли еще людей и открывают новые производства..
у Павлограда сейчас несколько ракетных проектов в работе..
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23.08.2020 13:12 Ответить
Ну вот зачем ты так рушишь всю зраду?! Тебя же исключат из партии пороховатников!
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23.08.2020 13:17 Ответить
Откуда инфа? Где почитать? Я знаю, что западники навтыкали за срыв программы по утилизации. Это же оплачено было ими. Может, чтобы не раздувался скандал и кинули что-то по этой программе. А заказов не было для ВСУ на этот год. Можете поискать в сети интервью Лёни Шимана. Разложил ситуацию на заводе генеральный по полочкам. Причин не верить ему как-то нет. И уволено было почти 700 человек.
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23.08.2020 13:23 Ответить
Они только начали набирать людей взамен уволившихся. Еще не восстановили коллектив 2019 года.
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
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23.08.2020 13:30 Ответить
Ключевое слово кажется в статье - «Разворачиваются новые программы, новые виды модернизаций вооружения, равно как и новые виды самого вооружения, в том числе - на экспорт» Интересно, с кем он заключил договора. Ведь про финансирование бюджетное ни слова.............
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23.08.2020 13:39 Ответить
Да, на "Вильху" были вроде как желающие. Да и "Гром" для саудитов подошел к стадии испытаний. В нашем оборонзаказе пока ноль.
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23.08.2020 13:44 Ответить
Азербайджан вроде тоже интересовался. По РК связи с ними давно отлажены.
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23.08.2020 14:00 Ответить
Дней пять назад в новостях показывали свежее интервью с директором ПХЗ в пустом законсервированном цехе. Люди тупо ушли от бузденежья.
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23.08.2020 13:25 Ответить
вот как-то так https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zavod-po-proizvodstvu-raketnogo-topliva-pod-ugrozoy-ostanovki---direktor-phz
и ни о каких изменений ситуации слышно не было с апреля месяца.
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23.08.2020 13:27 Ответить
На начало июля они уволили 560 человек и законсервировали цеха.
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23.08.2020 13:32 Ответить
https://defence-ua.com/news/pavlogradskij_himichnij_zavod_vidnovljuje_roboti_zi_stvorennja_novih_raketnih_kompleksiv_ta_najmaje_540_pratsivnikiv_video-960.html Не лги! Не уволено 560, а наоборот, принято. "Ми зараз набираємо сюди людей. Загальна кількість людей, з урахуванням утилізації твердого ракетного палива, буде прийнято порядку 540 осіб, і я думаю, що в найближчі тижні ми почнемо заново виробляти ракетні комплекси для потреб Міністерства оборони", - наголосив Леонід Шиман. "
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23.08.2020 13:35 Ответить
Я ссылку тебе дала кого и сколько уволили. И написала, что это было в апреле.
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23.08.2020 13:37 Ответить
Читай прямой текст директора, а не сказки от ОПУ и не ври здесь
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
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23.08.2020 13:39 Ответить
Прямая речь директора на 11 апреля. ..... "ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?" Нашла ссылку только на мобильной версии сайта цензора https://m.censor.net/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo
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23.08.2020 13:54 Ответить
https://defence-ua.com/news/pavlogradskij_himichnij_zavod_vidnovljuje_roboti_zi_stvorennja_novih_raketnih_kompleksiv_ta_najmaje_540_pratsivnikiv_video-960.html Пороховата опять лжет. "https://defence-ua.com/news/pavlogradskij_himichnij_zavod_vidnovljuje_roboti_zi_stvorennja_novih_raketnih_kompleksiv_ta_najmaje_540_pratsivnikiv_video-960.html ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" відновлює роботи з утилізації ракетного палива та створення компонентів для нових вітчизняних ракетних комплексів ".
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23.08.2020 13:34 Ответить
а причём там источнег арсен аваков причём там мвд к ракетам и компонентам топлива
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23.08.2020 14:49 Ответить
Лохотрон же работает , чего нервничать? Лохторату хватает и этого.
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23.08.2020 12:57 Ответить
На Павловграде аншлаг - очередь стоит из специалистов работать ,меняй соевые методички ....
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23.08.2020 13:22 Ответить
Нету никакого аншлага. Сократили на 08.2020 560 человек, а приняли еще только 480. А еще нужно восстановить законсервированный техпроцесс. Да бог им восстановиться к концу года. А для этого нужны заказы, которых нет пока от слова совсем.
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23.08.2020 13:36 Ответить
Прівєт таваріщу Путєну!
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23.08.2020 12:48 Ответить
Главное, чтобы как Потрох арткатера - не слили оккупантам.
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23.08.2020 13:05 Ответить
А чому ви постійно публікуєте такі новини в відкритому доступі ? Не бачив тут щоб писали / говорили про кожний патрон і місце його виробництва, як у вас. Тут пишуть про авіаносці, підводні човни і т.п., бо то щось велике і все одно не сховаєш, а про все інше не пишуть, тільки в особливих випадках, коли щось трапилось.
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23.08.2020 13:05 Ответить
припарашенкотакогонебыло.....
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23.08.2020 13:17 Ответить
На озброєння ЗСУ прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун", - Міноборони - Цензор.НЕТ 182
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23.08.2020 13:35 Ответить
Это хорошо
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23.08.2020 13:19 Ответить
хоть один +
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23.08.2020 15:15 Ответить
Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг заднепроходным, Igorя L !!!
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23.08.2020 13:21 Ответить
цапы,а цапы - не жить вам богато,от слово некогда - все будете догонять пиндосов и страны нато - по военному бюджету - и не догоните - куда вам сирым и убогим - а вот мы пошли другим путем - относительно дешево и сердито - маленькие ракетные кораблики и много,много береговых комплексов усе - а вы и дальше тратьте деньги на кораблики, уже старые при их сдачи и содержите их - и ливия с сирией нам не нужны - не то шо вашим фюрерам дебилам))))
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23.08.2020 13:32 Ответить
Інженерно-аеродромний батальйон Повітряних Сил отримає техніку з США

Вже найближчим часом до 352-го окремого інженерно-аеродромного батальйону Повітряних Сил ЗСУ надійде ******* технічне обладнання та агрегати для ремонту штучних покриттів військових летовищ. Допомога надійде від уряду США.
Передає Національний Промисловий Портал.
Техніка наразі проходить процес розмитнення і постановки на облік в інженерно-аеродромному управлінні командування Повітряних Сил. Вона допоможе батальйону проводити будівництво та ремонт військових летовищ та їхньої інфраструктури, адже сьогодні йде робота з відновлення військових аеродромів.
Від березня й до серпня поточного року ми вже встигли завершити ремонтні роботи на п'яти летовищах. Нині одночасно працюємо на ще чотирьох об'єктах, які маємо здати до кінця року, - розповів командир батальйону підполковник Роман Мажар.https://uprom.info/news/vpk/inzhenernyj-bataljon-zsu-otrymaye-tehniku-z-ssha/
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23.08.2020 13:58 Ответить
"Всі дуже ******* цифри: "До Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоби всі журналісти вийшли і аплодували, - які молодці, президент, міністерство, до цього дня вони це зробили". А там десь замажте, потім допрацюють. "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні - літаки летять, будемо всіх "бомбить", - сказав Зеленський.

Навіть якщо спробувати сприйняти цей маразм як докір попередникам, які приурочували якісь здобутки до свят, то і тут зечмо робить аналогічно... Так що "летимо і бомбимо"
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23.08.2020 14:08 Ответить
Справа Кривавого Пастора живе та перемагає!
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23.08.2020 14:32 Ответить
Порохоботам ну обязательно нужно обосрать какую-угодно новость........
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23.08.2020 14:48 Ответить
Береговий ракетный комлекс "Нептун" ,але в якоi кiлькостi? Якщо я правiльно зрозумiв,то тiльки один комплекс,який" погоди" не зробить,тому радiти передчасно.Нагадую,що держава замовила в США 16 катерiв озброэних малокалiберною пушкою ,дальнiсть якоi приблизно 2,5 км.,а ця забаганка з ,ясна рiчь,вiдкатами коштуэ бюджету Украiни 600 млн.доларiв,а в Росii "малый ракетный корабль",по класiфiкацii НАТО,малий корвет,коштуэ 27 млн доларiв,я сам перерахував з росiйських рублiв в доларовий еквiвалент,то б чому б в Украiнi не будувати такi кораблi? Це б була б пiдтримка власного суднобудування ,а не американського! Подивiться в Вiкiпедii ТТД таких катерiв та росiйських корветiв та фрегатiв. Небо i земля.Треба ж так бездарно витрачати кошти з небагатого бюджету!
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23.08.2020 15:40 Ответить
спасибо свирепствующей по обороне Украины "Хунте"!
а что оставит для Украины после себя Зеля с зекомандОй?.. если оно скрывает даже свои анализы..?
от Вошь дя зебилов для Державы одни потери и убытки, если не считать спасённой собачки с девочкой из Китая, заброшенный где-то, неизвестно с какого раза, в корзину мяч и загадочную беременности Мандели..
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23.08.2020 15:44 Ответить
А как будет звучать - на боевое дежурство заступил восемнадцатый \ по счету \ дивизион ...
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23.08.2020 19:51 Ответить
От ПОРОХ з ПАСТОРЕМ----ЗРАДНИКИ ТАЙ ГОДІ!!!! А верещали,що нічого не зробив,а ще багато чого буде випливати і ПРИЙДИТЕ ЗЕЛЕНОУТРОБНІ,що Порох був НАЙКРАЩИМ ПРЕЗОМ за всі роки Незалежності,навіть з усима своїми промахами і недостатками, і це ФАКТ!!!!
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23.08.2020 20:15 Ответить
А при зеленых недоумках поставки вооружений в армию сократились в 10 раз по сравнению со временами Пороха и Пастора...
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23.08.2020 23:42 Ответить
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