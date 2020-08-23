На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун", - Минобороны
Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".
Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.
Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" преднадзначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета - 1000 км/час. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 метров. Масса ракеты - 870 кг. Дивизион РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 секунд.
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почему так сделали?!.. незнаю..
они сейчас наняли еще людей и открывают новые производства..
у Павлограда сейчас несколько ракетных проектов в работе..
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
и ни о каких изменений ситуации слышно не было с апреля месяца.
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
Вже найближчим часом до 352-го окремого інженерно-аеродромного батальйону Повітряних Сил ЗСУ надійде ******* технічне обладнання та агрегати для ремонту штучних покриттів військових летовищ. Допомога надійде від уряду США.
Передає Національний Промисловий Портал.
Техніка наразі проходить процес розмитнення і постановки на облік в інженерно-аеродромному управлінні командування Повітряних Сил. Вона допоможе батальйону проводити будівництво та ремонт військових летовищ та їхньої інфраструктури, адже сьогодні йде робота з відновлення військових аеродромів.
Від березня й до серпня поточного року ми вже встигли завершити ремонтні роботи на п'яти летовищах. Нині одночасно працюємо на ще чотирьох об'єктах, які маємо здати до кінця року, - розповів командир батальйону підполковник Роман Мажар.https://uprom.info/news/vpk/inzhenernyj-bataljon-zsu-otrymaye-tehniku-z-ssha/
Навіть якщо спробувати сприйняти цей маразм як докір попередникам, які приурочували якісь здобутки до свят, то і тут зечмо робить аналогічно... Так що "летимо і бомбимо"
а что оставит для Украины после себя Зеля с зекомандОй?.. если оно скрывает даже свои анализы..?
от Вошь дя зебилов для Державы одни потери и убытки, если не считать спасённой собачки с девочкой из Китая, заброшенный где-то, неизвестно с какого раза, в корзину мяч и загадочную беременности Мандели..