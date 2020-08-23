На вооружение ВСУ принят береговой ракетный комплекс "Нептун", - Минобороны

Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

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Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" преднадзначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета - 1000 км/час. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 метров. Масса ракеты - 870 кг. Дивизион РК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 секунд.