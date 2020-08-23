На озброєння ЗСУ прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун", - Міноборони

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови і загальні вимоги до комплексу.

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя. Комплекс забезпечує наведення, розподіл і знищення цілей протикорабельними ракетами Р-360. Заявлена ​​дальність пуску ракети - 280 км. Швидкість польоту - 1000 км/год. Висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 метрів. Маса ракети - 870 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує окремий старт або залповий пуск до 24 ракет з інтервалом пуску в залпі від 3 до 5 секунд.

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