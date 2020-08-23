На озброєння ЗСУ прийнято береговий ракетний комплекс "Нептун", - Міноборони
Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".
Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови і загальні вимоги до комплексу.
Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя. Комплекс забезпечує наведення, розподіл і знищення цілей протикорабельними ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску ракети - 280 км. Швидкість польоту - 1000 км/год. Висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 метрів. Маса ракети - 870 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує окремий старт або залповий пуск до 24 ракет з інтервалом пуску в залпі від 3 до 5 секунд.
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почему так сделали?!.. незнаю..
они сейчас наняли еще людей и открывают новые производства..
у Павлограда сейчас несколько ракетных проектов в работе..
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
и ни о каких изменений ситуации слышно не было с апреля месяца.
https://most-dnepr.info/news/society/191022_prihodim_posle_sokrashcheniy.htm
Вже найближчим часом до 352-го окремого інженерно-аеродромного батальйону Повітряних Сил ЗСУ надійде ******* технічне обладнання та агрегати для ремонту штучних покриттів військових летовищ. Допомога надійде від уряду США.
Передає Національний Промисловий Портал.
Техніка наразі проходить процес розмитнення і постановки на облік в інженерно-аеродромному управлінні командування Повітряних Сил. Вона допоможе батальйону проводити будівництво та ремонт військових летовищ та їхньої інфраструктури, адже сьогодні йде робота з відновлення військових аеродромів.
Від березня й до серпня поточного року ми вже встигли завершити ремонтні роботи на п'яти летовищах. Нині одночасно працюємо на ще чотирьох об'єктах, які маємо здати до кінця року, - розповів командир батальйону підполковник Роман Мажар.https://uprom.info/news/vpk/inzhenernyj-bataljon-zsu-otrymaye-tehniku-z-ssha/
Навіть якщо спробувати сприйняти цей маразм як докір попередникам, які приурочували якісь здобутки до свят, то і тут зечмо робить аналогічно... Так що "летимо і бомбимо"
а что оставит для Украины после себя Зеля с зекомандОй?.. если оно скрывает даже свои анализы..?
от Вошь дя зебилов для Державы одни потери и убытки, если не считать спасённой собачки с девочкой из Китая, заброшенный где-то, неизвестно с какого раза, в корзину мяч и загадочную беременности Мандели..