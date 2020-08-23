Местные выборы в Украине пройдут стопроцентно, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, пройдут стопроцентно.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции", - заявил Разумков.

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Что касается выборов на временно оккупированной территории, то, по его словам, на сегодня "не выполнены все условия, которые для этого необходимы". "Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории. - Ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу - то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", - отметил Председатель Верховной Рады .