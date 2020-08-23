Местные выборы в Украине пройдут стопроцентно, - Разумков
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, пройдут стопроцентно.
Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции", - заявил Разумков.
Что касается выборов на временно оккупированной территории, то, по его словам, на сегодня "не выполнены все условия, которые для этого необходимы". "Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории. - Ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу - то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", - отметил Председатель Верховной Рады .
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Підозрюю, що нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
****! И тут морозится назвать вещи своими именами, чтоб потом после полной капитуляции не пришлось отвечать перед кацапами...
Источник: https://censor.net/n3215433
Що би мені не казали, Віталька рука-лице все ж таки нормальний мер.
Він багато доброго зробив для Києва та киян💙💛
І коли будете обирати між #Кличко, офіцером ГРУ РФ Пальчевським та просто Зебілкою, пам'ятайте про це!!
Щоб не лоханутися знову, як із "народним клоуном"🤢🤡
Питання: А ЯКОГО ХРІНА ВАША ДУДКА КРАВЧУК фігню несе про вибори в ордлі? Ви там якось хоч між собою щось узгоджуєте, чи кожний др-че, як хоче? Що -"Однажди лєбєдь раком щуку?"
Тобто, кожен, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарнантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" імипічмент і позачергові вибори Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотвання депутатом від опозиційних родітичних партій (окрім шариків і зажопів - це приховані уроди касапів).