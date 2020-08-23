УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9294 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 782 16

Місцеві вибори в Україні відбудуться стовідсотково, - Разумков

Місцеві вибори в Україні відбудуться стовідсотково, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, пройдуть стовідсотково.

Про це він сказав на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вибори будуть не гіпотетично, вони пройдуть стовідсотково, бо це відповідність Конституції", - заявив Разумков.

Що стосується виборів на тимчасово окупованій території, то, за його словами, станом на сьогодні "не виконані всі належні умови, які для цього необхідні". "Питання в тому, чи можна їх там (на окупованій території - ред.) провести, забезпечити всі демократичні аспекти виборів, забезпечити вільне волевиявлення громадян і підрахунок голосів, доступ всіх політичних сил до виборчого процесу - те, що відповідає і Конституції України, і законодавству України, і міжнародним нормам. Я думаю, ви самі знаєте відповіді на ці питання", - зауважив Голова Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Автор: 

місцеві вибори (1366) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Шо за голос возле параши? Решать будут выборы или нет могут только Король Украины Степанов и Наследный Прынц Ляшко.
показати весь коментар
23.08.2020 13:49
+3
не дьоргайся, гебнявий послєдиш...

Підозрюю, що нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
показати весь коментар
23.08.2020 13:39
+3
Мерів міст обиратимемо !
Що би мені не казали, Віталька рука-лице все ж таки нормальний мер.
Він багато доброго зробив для Києва та киян💙💛
І коли будете обирати між #Кличко, офіцером ГРУ РФ Пальчевським та просто Зебілкою, пам'ятайте про це!!
Щоб не лоханутися знову, як із "народним клоуном"🤢🤡
показати весь коментар
23.08.2020 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не дьоргайся, гебнявий послєдиш...

Підозрюю, що нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
показати весь коментар
23.08.2020 13:39 Відповісти
семидесятитрипроцентно
показати весь коментар
23.08.2020 13:40 Відповісти
а может статься не только местные... ?
показати весь коментар
23.08.2020 13:44 Відповісти
"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории. - Ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу - то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", - отметил Председатель Верховной Рады .
****! И тут морозится назвать вещи своими именами, чтоб потом после полной капитуляции не пришлось отвечать перед кацапами...

Источник: https://censor.net/n3215433
показати весь коментар
23.08.2020 13:45 Відповісти
Дима уже без оглядки начал подменять собой президента. Сразу вот и ответил на ряд наболевших вопросов (про бумажку Кравчука из Минска, про выборы в "красной" зоне и тд.). Жаль, что не коснулся Белоруси. Ну а бубочка, похоже, плотно ушел в "нюханье" и бурную личную жизнь с персоналом...
показати весь коментар
23.08.2020 13:46 Відповісти
Шо за голос возле параши? Решать будут выборы или нет могут только Король Украины Степанов и Наследный Прынц Ляшко.
показати весь коментар
23.08.2020 13:49 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2020 14:59 Відповісти
Мерів міст обиратимемо !
Що би мені не казали, Віталька рука-лице все ж таки нормальний мер.
Він багато доброго зробив для Києва та киян💙💛
І коли будете обирати між #Кличко, офіцером ГРУ РФ Пальчевським та просто Зебілкою, пам'ятайте про це!!
Щоб не лоханутися знову, як із "народним клоуном"🤢🤡
показати весь коментар
23.08.2020 13:53 Відповісти
В Минске закрыли метро Пл. Независимости, Октябрьская и Пл. Ленина.
показати весь коментар
23.08.2020 13:55 Відповісти
В моих источниках считают, что народу соберётся не много -- не критически для реального переворота. Не более 50 тысяч.
показати весь коментар
23.08.2020 13:59 Відповісти
Не буде там ніякого пєрєворота. Крапка.
показати весь коментар
23.08.2020 14:07 Відповісти
"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории. - Ред.) провести, обеспечить все демократические аспекты выборовИсточник:https://censor.net/n3215433

Питання: А ЯКОГО ХРІНА ВАША ДУДКА КРАВЧУК фігню несе про вибори в ордлі? Ви там якось хоч між собою щось узгоджуєте, чи кожний др-че, як хоче? Що -"Однажди лєбєдь раком щуку?"
показати весь коментар
23.08.2020 14:06 Відповісти
А если Ляшко и Степанов решат установить красный уровень карантина пандемии COVID-19?
показати весь коментар
23.08.2020 14:49 Відповісти
бумеранг для "зе " власти назывался"давайте их сделаем"
показати весь коментар
23.08.2020 15:16 Відповісти
Письмо Кравчучуки будут рассматривать? Я почти уверен, что да и что "слуги" и "ЗаЖОПу" дадут необходимые голоса, ведь все они, как и ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
показати весь коментар
23.08.2020 18:52 Відповісти
Ці наступні місцеві вибори мають пройти під лозунгом: "геть зрадників України клована і слуг уродів!".
Тобто, кожен, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарнантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" імипічмент і позачергові вибори Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотвання депутатом від опозиційних родітичних партій (окрім шариків і зажопів - це приховані уроди касапів).
показати весь коментар
23.08.2020 19:13 Відповісти
 
 