Двое 7-летних детей утонули на Виннитчине, - ГСЧС
В с. Попивци Барского района Винницкой области в местном водоему утонули двое 7-летних детей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС
По предварительным данным, 22 августа, около 11:00 одноклассники понесли яблоки и бузину в приемный пункт с. Попивци и домой не вернулись.
23 августа в 9:20 из в водоеме водолазы ГСЧС нашли одного из мальчиков без признаков жизни, а в 11:04 - тело другого ребенка.
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Сам сільська дитина і вижив чудом. Разів 300.