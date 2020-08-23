Двое 7-летних детей утонули на Виннитчине, - ГСЧС

В с. Попивци Барского района Винницкой области в местном водоему утонули двое 7-летних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

По предварительным данным, 22 августа, около 11:00 одноклассники понесли яблоки и бузину в приемный пункт с. Попивци и домой не вернулись.

23 августа в 9:20 из в водоеме водолазы ГСЧС нашли одного из мальчиков без признаков жизни, а в 11:04 - тело другого ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 50 человек, во время пожаров - 7, - ГСЧС. ФОТОрепортаж