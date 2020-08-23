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Двое 7-летних детей утонули на Виннитчине, - ГСЧС

Двое 7-летних детей утонули на Виннитчине, - ГСЧС

В с. Попивци Барского района Винницкой области в местном водоему утонули двое 7-летних детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

По предварительным данным, 22 августа, около 11:00 одноклассники понесли яблоки и бузину в приемный пункт с. Попивци и домой не вернулись.

23 августа в 9:20 из в водоеме водолазы ГСЧС нашли одного из мальчиков без признаков жизни, а в 11:04  - тело другого ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 50 человек, во время пожаров - 7, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Винницкая область (1028) дети (6466) ГСЧС (4944) вода (918)


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слова Виннитчина не существует
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23.08.2020 15:33 Ответить
Писала как раз из той породы - "какая разница какой язик"?!
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23.08.2020 15:58 Ответить
Вінниччина ))
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23.08.2020 16:43 Ответить
Чим же Поділля москалям насолило? Невже Порох?
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23.08.2020 16:45 Ответить
Капець... У мене коли племінничка семирічна бігає- я біля гострих кутів руку підставляю. Двічі за місяць головою намагалася в одвірок головою влетіти. А тут самих відпустили...
Сам сільська дитина і вижив чудом. Разів 300.
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23.08.2020 17:09 Ответить
 
 