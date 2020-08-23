Двоє 7-річних дітей потонули на Вінниччині, - ДСНС

У с. Попівці Барського району Вінницької області в місцевому ставку потонули двоє 7-річних дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС

За попередніми даними, 22 серпня, близько 11:00 однокласники понесли яблука і бузину в приймальний пункт с. Попівці і додому не повернулися.

23 серпня о 9:20 у водоймі водолази ДСНС знайшли одного з хлопчиків без ознак життя, а об 11.04 - тіло іншої дитини.

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