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Двоє 7-річних дітей потонули на Вінниччині, - ДСНС

Двоє 7-річних дітей потонули на Вінниччині, - ДСНС

У с. Попівці Барського району Вінницької області в місцевому ставку потонули двоє 7-річних дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС

За попередніми даними, 22 серпня, близько 11:00 однокласники понесли яблука і бузину в приймальний пункт с. Попівці і додому не повернулися.

23 серпня о 9:20 у водоймі водолази ДСНС знайшли одного з хлопчиків без ознак життя, а об 11.04 - тіло іншої дитини.

Читайте також: Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1008) діти (5038) ДСНС (5083) вода (1176)


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слова Виннитчина не существует
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23.08.2020 15:33 Відповісти
Писала как раз из той породы - "какая разница какой язик"?!
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23.08.2020 15:58 Відповісти
Вінниччина ))
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23.08.2020 16:43 Відповісти
Чим же Поділля москалям насолило? Невже Порох?
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23.08.2020 16:45 Відповісти
Капець... У мене коли племінничка семирічна бігає- я біля гострих кутів руку підставляю. Двічі за місяць головою намагалася в одвірок головою влетіти. А тут самих відпустили...
Сам сільська дитина і вижив чудом. Разів 300.
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23.08.2020 17:09 Відповісти
 
 