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Новини Фото Пожежі в Україні
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Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня (з 10.08 по 16.08) на водних об'єктах України загинули 50 осіб, під час пожеж - 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 3 тис. 218 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовані 63 людини.

Ліквідовано 2 тис. 565 пожеж, врятовано на пожежах 19 осіб і не допущено знищення вогнем 473 будинків і 54 од. техніки. Під час пожеж загинуло 7 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 539 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 300 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 117 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 50 осіб.

Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС 01
Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС 02
Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС 03
Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС 04
Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС 05
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4330) смерть (6750) вода (1178)


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Коронавирус в шоке......Хотя, как обычно, журналисты напутали. Все эти 57 человек умерли потому что не держали дистанцию и не носили маски....
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17.08.2020 09:51 Відповісти
война на воде, как всегда.
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17.08.2020 11:14 Відповісти
 
 