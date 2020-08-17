Протягом минулого тижня на водоймах України загинуло 50 осіб, під час пожеж - 7, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня (з 10.08 по 16.08) на водних об'єктах України загинули 50 осіб, під час пожеж - 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 3 тис. 218 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовані 63 людини.

Ліквідовано 2 тис. 565 пожеж, врятовано на пожежах 19 осіб і не допущено знищення вогнем 473 будинків і 54 од. техніки. Під час пожеж загинуло 7 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 539 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 300 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 117 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 50 осіб.











Фото: сайт ДСНС