Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска. ФОТО
Число участников акции протеста в центре Минска растет, митингующие заняли площадь Независимости и прилегающие улицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на площадь Независимости, где проходит несанкционированная властями акция протеста "Марш новой Беларуси"..
На площади собрались уже не менее 100 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.
Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией. Кроме того, нет проезда на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала, там движение перекрыто армейскими броневиками и другой спецтехникой, включая водометы. Нет также подъезда и к музею истории Великой Отечественной войны.
Помимо этого в центр Минска стянуты военные подразделения.
Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Убивато пистолетто отравлято оу йез
таки овцы.
валежник продавать который тот сам и будет собирать
Вообще смотрю как это все освещается в России так мысль такая, что все это специально устроили кацапы чтобы отвлечь людей в самой России. Новости из Украины стали скучными, теперь россияне с утра до ночи смотрят новости из Беларуси. В то же время о митингах в том же Хабаровске новостей практически нет. Да и Лукашенка проучат немного чтобы не борзел.
А в итоге ничего не изменится, по крайней мере в ближайшее время.
-ну и что?? а Бацька в это время наслаждается видео как избивают людей менты
Смотрел трансляцию Радио Свобода так там спрашивают чего ждете в будущем, один говорит может через год, другой говорит ну 3 года и Лукашенко точно не будет. Они там с головой точно не дружат. Насрали им с росканалов инфой они запутались.