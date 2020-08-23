Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска. ФОТО

Число участников акции протеста в центре Минска растет, митингующие заняли площадь Независимости и прилегающие улицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на площадь Независимости, где проходит несанкционированная властями акция протеста "Марш новой Беларуси"..

На площади собрались уже не менее 100 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.





Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией. Кроме того, нет проезда на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала, там движение перекрыто армейскими броневиками и другой спецтехникой, включая водометы. Нет также подъезда и к музею истории Великой Отечественной войны.

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Помимо этого в центр Минска стянуты военные подразделения.

Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.