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Новости Революция в Беларуси
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Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска. ФОТО

Число участников акции протеста в центре Минска растет, митингующие заняли площадь Независимости и прилегающие улицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тысячи людей вышли на Марш новой Беларуси в центре Минска 01

Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на площадь Независимости, где проходит несанкционированная властями акция протеста "Марш новой Беларуси"..

На площади собрались уже не менее 100 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.

Тысячи людей вышли на Марш новой Беларуси в центре Минска 02
Тысячи людей вышли на Марш новой Беларуси в центре Минска 03

Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией. Кроме того, нет проезда на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала, там движение перекрыто армейскими броневиками и другой спецтехникой, включая водометы. Нет также подъезда и к музею истории Великой Отечественной войны.

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Помимо этого в центр Минска стянуты военные подразделения.

Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7886) протест (5854) Минск (1562)


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Топ комментарии
+50
Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска - Цензор.НЕТ 4088
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23.08.2020 16:49
+26
Тысчи пылающих пердаков кацапов осветили горизонт вдоль границы козлосрани с Беларусью...
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23.08.2020 16:49
+19
"Хартия 97" сообщает, что "В сторону гостиницы «Планета» в Минске выдвинулись 300 тысяч человек.". Кадры с места действительно впечатляют. Посмотрим на ответ таракана
Тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 9358
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23.08.2020 17:09
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Страница 3 из 3
Мы бандитто,кремлевское ганстеритто
Убивато пистолетто отравлято оу йез
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23.08.2020 17:59 Ответить
Турция ежегодно покупала РАБссиянские газ и нефть на 50 миллиардов долларов.Сегодня Турция покупавет у плешивогшо Хмыря РАБссии 1 кг нефти и 2 кг газа...
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23.08.2020 18:03 Ответить
Это хорошо, что они шагают и руками махают. Но нужны реальные действия! А именно инициативная группа, а ее надо выбрать на одном из таких митингов(внимание, ее участников сразу же начнут преследовать!!!, и даже тут же, это почерк Пукана) обращается в Верховный суд Беларуси с протестом и просьбой отменить результаты выборов, как инициативное общественное объединение....внимание, в срочном порядке рассмотрения. Разумеется, обкуренный тракторист даст указку судьям выборы признать действительными. И...тогда на основании, этого решения(отказа) эта же группа, а участников можно менять, даже десятками, тут же обращется в Стокгольмский арбитраж. То же с просьбой срочного расмотрения. И беларусам надо быть готовым к этому!!!, поэтому записи избиений, пыток, подделок бюлетеней и т.д. росполитвысер....должны систематизироваться и размещаться в облаке. Это все улики суда. Это важно.
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23.08.2020 18:04 Ответить
Как действовали диверсантьі на Бамбасе ? 30 человек действительно протестующих впереди и 20 человек ,умеющих обращаться с оружием , или имеющих оружие, позади группы, атакуют любое слабое звено, єто воинская часть, отдел милиции, оружие разгребается, далее с помощью этого оружия атакуются другие, более крепкие силовые опорные пункты власти, все, бывшей власти на некоторой территории нет . Далее, приходит полиция,даже армия, сознание того что у народа оружие, а хер поймешь у кого есть оружие, и народ против властей , очень сильно давит на психику, солдат начинает задумываться, а не перейти ли на сторону народа, оставив диктатора одного ?
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23.08.2020 18:07 Ответить
лично мне казалось шо молодняк у беларусов не хуже нашего...
таки овцы.
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23.08.2020 18:10 Ответить
Китай отказался покупать у Путлера уголь.Опять удар в спину.... по примеру Султана Эрдогана и принца Саудитов Салмана...
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23.08.2020 18:10 Ответить
а ***** похер-он будет своему народу
валежник продавать который тот сам и будет собирать
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23.08.2020 18:35 Ответить
Аэрокосмиическое агентство НАСА предупредило...Аномальное магнитное поле накрывает планету Земля от Южной Америкии до Юго=Восточной Африки....,короче больные...не ходите на солнцепек...
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23.08.2020 18:17 Ответить
А когда накроет евразийские территории? Ну,чтобы выходить потанцевать,-там же все больные!
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23.08.2020 19:33 Ответить
Смысл в этих хороводах? Власть на них не обращает внимания. Смысл в этих кричалках когда тебя не слышат? Если хотите перемен нужно вытаскивать Луку и на ухо кричать Уходи.

Вообще смотрю как это все освещается в России так мысль такая, что все это специально устроили кацапы чтобы отвлечь людей в самой России. Новости из Украины стали скучными, теперь россияне с утра до ночи смотрят новости из Беларуси. В то же время о митингах в том же Хабаровске новостей практически нет. Да и Лукашенка проучат немного чтобы не борзел.

А в итоге ничего не изменится, по крайней мере в ближайшее время.
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23.08.2020 18:18 Ответить
Тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска
-ну и что?? а Бацька в это время наслаждается видео как избивают людей менты
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23.08.2020 18:26 Ответить
Все эти шествия до нуля без захвата чего либо и организации новой власти. Без захвата министерств и правительственных зданий для всяких омоновцев лукашенко будет начальником
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23.08.2020 18:29 Ответить
только вхождение в рашку спасёт лукаша..
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23.08.2020 18:41 Ответить
Рашка эти протесты и подогревает. У белорусов в основном российские каналы которые целыми днями протесты крутят. Но смысла в этих протестах никто назвать толком не может.

Смотрел трансляцию Радио Свобода так там спрашивают чего ждете в будущем, один говорит может через год, другой говорит ну 3 года и Лукашенко точно не будет. Они там с головой точно не дружат. Насрали им с росканалов инфой они запутались.
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23.08.2020 18:54 Ответить
А что такое "рашка"?
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23.08.2020 19:30 Ответить
Я к тому,что страны "россия" нет! Была Российская империя,был Советский Союз,есть Российская Федерация,-а страны "россия" НЕТ! Откройте карту сссры,рфиии и посмотрите,-Башкирия-есть,Татарстан -есть,Бурятия,Якутия,удмуртия -все есть! А "россия" нет!То есть "россия" это какая то страна-фейк!
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23.08.2020 19:39 Ответить
ой, да ладно...походят, флагами помашут и разойдутся вечернюю передачу вовки секелева по первому аналу смотреть. и себя в телевизоре искать в "новостях" о "братьях" белорусах от "братьев" кацапов.
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23.08.2020 18:53 Ответить
СОглашусь с мнениями выше, бестолковое стояние с плакатиками ака мирный протест до сраки чуть боле чем полностью То что Лукашенко сам не уйдёт это очевидно.....постоят и сольюца по тихому...бесперспективно вообщем.
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23.08.2020 19:14 Ответить
Красиво.
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23.08.2020 20:31 Ответить
и глупо. Без горящих шин все эти хороводы - до одного места.
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24.08.2020 00:31 Ответить
Короновирус в Минске - это картошечный фюрер!
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23.08.2020 20:53 Ответить
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