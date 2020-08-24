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Новости День Независимости
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Сегодня в Украине отмечают День Независимости

Сегодня в Украине отмечают День Независимости

Сегодня, 24 августа, граждане Украины празднуют 29 годовщину Независимости Украины.

День Независимости Украины День Независимости - это государственный праздник, который ежегодно отмечается в этот день в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Именно этот день принято считать датой создания государства Украина в его современном виде.

"Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственности в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины" - говорится в тексте Акта. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президенты США, Франции и Германии, Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости, - ОП

В городах Украины сегодня состоятся различне мероприятия по случаю национального праздника.

В частности, в Киеве пройдет Марш защитников Украины.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой  примет участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы.

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День Независимости (1196) марш (632) праздник (1691)


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Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3505Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5055
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24.08.2020 08:20
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https://postimg.cc/pm2X9Q2V

Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3696
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24.08.2020 08:18
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Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4102
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24.08.2020 08:17
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Вітання!......🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2020 08:16 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4102
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24.08.2020 08:17 Ответить
https://naviny.by/new/20200824/1598243614-v-voyuyushchey-ukraine-inflyaciya-v-25-raza-nizhe-chem-v-mirnoy-belarusi

В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси
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24.08.2020 08:17 Ответить
Сплюнь швиденько і по дереву постукай.
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24.08.2020 08:38 Ответить
https://postimg.cc/pm2X9Q2V

Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3696
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24.08.2020 08:18 Ответить
У країні Свято Незалежності , а ти провокатор ......Навіть тут заробляєш гроші
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24.08.2020 09:17 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3505Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5055
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24.08.2020 08:21 Ответить
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24.08.2020 08:39 Ответить
зачем сюда совать это дерьмо!? мало других тем?
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24.08.2020 08:49 Ответить
У К Р А И Н А -- 7 букв
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24.08.2020 08:59 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7573
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Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 9380
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24.08.2020 08:22 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6761
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24.08.2020 08:22 Ответить
Slava Ukraine !
Dievs svētī Latviju.
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24.08.2020 08:24 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6619Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 8418
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24.08.2020 08:27 Ответить
Та дідусь розказував. Багато чого розказував. З самого початку війни. Не здивуюсь, якщо на 1000 років засекретять. Бо інакше скрєпи рухнуть.
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24.08.2020 08:41 Ответить
Не переживай... До того часу, коли знімуть гриф секретності, або миші архіви поїдять, або пожежа в архіві буде... Потомки тих, хто запалив ту війну, не захочуть, щоб люди дізналися правду...
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24.08.2020 09:29 Ответить
Та йух на них. Головне тут- першим повинен був напасти СССР, але в силу свого роспі-дяйства - не встиг. Крапка.
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24.08.2020 14:42 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 1952Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6668
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24.08.2020 08:29 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3780
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24.08.2020 08:30 Ответить
шас проверю .....
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24.08.2020 08:33 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4915
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24.08.2020 08:47 Ответить
С Праздником! Пусть лопнет от злости побольше репоедов.
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24.08.2020 08:31 Ответить
Они все сейчас на бутылках сидят, страхуются от разрыва
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24.08.2020 08:36 Ответить
Зі святом, українці!!!
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24.08.2020 08:33 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7490
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24.08.2020 08:37 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 1734
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24.08.2020 08:37 Ответить
Спасибо Google за поздравления
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24.08.2020 08:40 Ответить
Всех украинцев с праздником! Лаптеногим взорваных пердаков!
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 2017
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24.08.2020 08:44 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7167
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24.08.2020 09:06 Ответить
Всім українцям бажаю козацької завзятості, та доброї вдачі. А московитам, українським ватникам, та іншим мишебратьям, бажаю вічного похмілля. І щоб на те похмілля вам чарка попереко глотки ставала. А в тих глотках, та ще щоб щетина впоперек повиростала. Ось так.
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24.08.2020 08:46 Ответить
В нас кажуть ... .*Щоб пір*я в роті виросло *
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24.08.2020 08:50 Ответить
Хто там знає, що краще, щетина, чи пір'я. Треба в москалів спитати.
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24.08.2020 08:55 Ответить
Кстати что-то ЗЕбилов не видно! Наверное это не их праздник!
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24.08.2020 08:47 Ответить
Про заголовок і неприпустимий текст у першому абзаці написала Адміністратору.
Це явно складає той, хто пише =в Донбасі= і =кулічі=. "Привітали" називається.

Сьомий День Незалежності у війні.
Другий рік - геть говорити не хочеться, шапіто (обійдуся без епітетів).

Вітаю тих, у кого в серці Україна, кому болить її доля, хто захищав і захищає її на фронті та бореться за неї в тилу, як може і чим може, допомагає, долучається, вболіває.
Здоров*я вам, наснаги і щастя.
Дякую і вклоняюся.
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24.08.2020 08:50 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 2183
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24.08.2020 08:51 Ответить
Дякую Вам !
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24.08.2020 08:55 Ответить
Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.Источник: https://censor.net/v3215105

. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.Источник: https://censor.net/v3215105
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24.08.2020 08:55 Ответить
с днюхой Украина!
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24.08.2020 08:59 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5179
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24.08.2020 08:59 Ответить
Вітаю із св'ятом Незалежності, нас українців!
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24.08.2020 09:03 Ответить
Де б ми не були.
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24.08.2020 09:04 Ответить
Вітаю всіх Українців, по всьому світові, з Днем Незалежності України!
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3290
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24.08.2020 09:03 Ответить
Дякую.
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24.08.2020 09:04 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 8012
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24.08.2020 09:05 Ответить
И подтереться бы не помешало.
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24.08.2020 09:11 Ответить
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з великим святом !
Скільки боротьби покладено за вільну Україну, скільки ще попереду....
Але мрії здійснюються, нехай і за кількасот років, проте ми маємо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ !
Власну ДЕРЖАВУ !
Цінуймо, оберігаймо, пишаймося нашою державою !
Слава УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ слава !
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24.08.2020 09:07 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності - Цензор.НЕТ 8279
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24.08.2020 09:18 Ответить
І кіт з "тризубом" на лобі...
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24.08.2020 09:32 Ответить
Зі святом українці !!!
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24.08.2020 09:07 Ответить
З Днем Незалежності, люба Україно!!
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24.08.2020 09:15 Ответить
Смерть ворогам України!!!
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24.08.2020 09:15 Ответить
... зеленський повернув країну у часи януковича, коли День Незалежності був ну не таке вже і свято, ніяких парадів, ніяких урочистих святкувань, ніякої гордості за свою країну, ніяких відчуттів, що ти Українець, коли "та я поїду краще картоплю копати, бо шо то за свято"...
Недомірок... Коли на зелену шмарклю вже вінок звалиться !!!
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24.08.2020 09:18 Ответить
белоруссия ему урок
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24.08.2020 09:22 Ответить
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
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24.08.2020 09:20 Ответить
ЗГИНУТЬ НАШІ ЗЕЛЕНЕНЬКІ ЯК РОСА НА СОНЦІ
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24.08.2020 10:04 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності - Цензор.НЕТ 8110
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24.08.2020 09:21 Ответить
смотрите не напивайтесь сильно
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24.08.2020 09:25 Ответить
- Што это у вас, "хахлы", за праздник такой - "День незалежнасти"? Даже отметить по-человечески, не можете... То-ли у нас, День Независимости России отмечают! С размахом!!!...
- Як можемо, так і святкуємо... До речі, а в Росії святкують День Незалежності від КОГО чи від ЧОГО? Від СРСР, чи від здорового глузду?
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24.08.2020 09:38 Ответить
Якщо мені не підводить пам'ять Орда святкувала день незалежності доки не дійшло що не від ні чого.
Зараз у них на ту дату день россісі.
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24.08.2020 10:09 Ответить
А ти думаєш, вони різницю розуміють? ... Для них яка-завгодно пам"ятна дата - напиться до нестями... "Нам, татарам, всё равно - что водка, что пулемёт... Лишь бы с ног валило... " (******* расейське прислів"я).
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24.08.2020 10:15 Ответить
Всех с Праздником. Моя люба ненька Україно, вітаю тебе з Днем Незалежності!
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24.08.2020 09:43 Ответить
Вітаю всіх зі святом,друзі! Україна обов"язково буде незалежною,єдиною та в межах кордонів 1991 року! Смерть рашистським окупантам та колаборантам!
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24.08.2020 09:57 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/08/24/pryvitannya-petra-poroshenka-iz-dnem-nezalezhnosti-********/ Привітання Петра Порошенка із Днем Незалежності України

День Незалежності - це наше свято свят. Неначе Різдво і Воскресіння одночасно.
29 років тому на уламках імперії з'явилася самостійна Україна. І це день народження нової країни. Але ж постала вона не на порожньому місці, а в продовження тисячолітньої державної традиції. Після майже трьохсот п'ятдесяти років російського панування в Москві твердо були впевнені, ніби Україна навіки вже розчинилася в неосяжних просторах імперії. А вона відродилася. І хіба це не є наше справжнє воскресіння як великого європейського народу?
Своєю волею, своєю незалежністю ми не поступимось ніколи. Добре сказано у святковому зверненні групи Першого грудня: "Україна дихає свободою. Це її кисень".
Вітаю вас, дорогі українці, з цим великим святом - З Днем Незалежності України!
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24.08.2020 09:57 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/************-potribno-usvidomyty-zahrozu-rozbratu-initsiatyvna-hrupa-pershoho-hrudnya-/30797208.html Звернення Ініціативної групи "Першого грудня"

Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше.
Наша країна не постала «нізвідки». Ми пам'ятаємо про боротьбу українських повстанців, дисидентів і політв'язнів за часів СРСР. Про нестримне прагнення до свободи та всі спроби відновлення незалежності. Про «криваві землі», на які нашу країну перетворили режими нацистського та комуністичного тоталітаризму. Пам'ятаємо про незалежність 1917-1921 років, без якої не було би сьогоднішньої України. Пам'ятаємо про зусилля Кирило-Мефодіївців у середині ХІХ століття, про повстання Мазепи, про державність Війська Запорозького XVII-XVIII століть. Про Велике Князівство Литовське, про Київську Русь.
Наша країна не постала «нізвідки». Її історія - глибинна.
У цій історії головною цінністю була свобода. Прагнення свободи від примусу, від насильства, від образи гідності. Свободи від «царя», «фюрера», «вождя», чи «генсека». Україна дихає свободою. Це її кисень.
Але кожна цінність має свою тінь. Тінь нашої свободи - наш анархізм. Ми не хочемо нікому коритися - але часто не хочемо нікого слухати. Ми не хочемо наказів - але часто не хочемо порад. Ми не хочемо муштри - але часто не хочемо об'єднання та командної дії.
Свобода без відповідальності - це анархія. Відповідальність без свободи - це рабство.
Свобода є нашою великою силою, анархізм внаслідок безвідповідальності є нашою великою слабкістю. «Темним боком» нашого місяця.
Незалежність - це необхідна, але недостатня умова для справжньої самостійності, демократії, військової сили, економічного добробуту.
Останнім часом у нашому суспільстві посилюються ці анархічні тенденції. Спільноти розколюються і дрібнішають. Ненависть до тих, хто вчора стояв з тобою по один бік барикади, стає занадто поширеною емоцією. У нас багато лідерів - але мало командних гравців. Багато отаманів - але мало тих, хто має відчуття спільноти. Ми не підбираємо слів - і вживаємо слово «ворог» там, де можна було би обмежитися «опонентом».
Але ненависть і розкол - це слабкість. А українці слабкі тільки тоді, коли самі себе руйнують.
Прагнення свободи - це наше велике здоров'я; анархізм - це наша велика хвороба. Українське суспільство не є «турецькою галерою», воно є зграєю козацьких чайок. Але велике завдання в тому, щоб ці чайки не розплилися хто куди. Щоби вони, попри відмінності, діяли спільно, коли цього вимагає історія.
У цей https://www.ukrinform.ua/tag-den-nezaleznosti День Незалежності ми звертаємося до українського суспільства з закликом усвідомити загрозу розбрату і подолати ці роз'єднавчі тенденції. Наш ворог - у Кремлі; він діє як ззовні, так і через відверто проросійські сили всередині України. Але не варто шукати його серед своїх посестер і побратимів, чи навіть серед своїх опонентів. Захист своєї держави, створення потужної ******** армії та побудова європейської держави на засадах верховенства права і людської гідності є нашим головним пріоритетом і значно важливішим за тактичні відмінності поглядів та інтересів.
Нашим чварам ми можемо протиставити тільки спільну відповідальність: за своє життя, за майбутнє своїх дітей та онуків, за свій народ і за свою країну.
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше. Ця історія може навчити нас не повторювати колишніх помилок. Українці вміють бути не тільки анархічними - але й солідарними. Наші Майдани нас цього навчили.
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків
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24.08.2020 09:59 Ответить
Вітаю зі Святом,Люба Україна!
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24.08.2020 10:16 Ответить
усіх з Днем залежності... залежності від любові до УКРАЇНИ..
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24.08.2020 10:36 Ответить
Щирі вітання з Днем Незалежності!
Україна понад усе!
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24.08.2020 11:22 Ответить
 
 