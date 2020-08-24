Сегодня в Украине отмечают День Независимости

Сегодня, 24 августа, граждане Украины празднуют 29 годовщину Независимости Украины.

День Независимости Украины День Независимости - это государственный праздник, который ежегодно отмечается в этот день в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Именно этот день принято считать датой создания государства Украина в его современном виде.

"Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственности в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины" - говорится в тексте Акта.

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В городах Украины сегодня состоятся различне мероприятия по случаю национального праздника.

В частности, в Киеве пройдет Марш защитников Украины.

Президент Владимир Зеленский вместе с женой примет участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы.