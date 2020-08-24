Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня, 24 августа, граждане Украины празднуют 29 годовщину Независимости Украины.
День Независимости Украины День Независимости - это государственный праздник, который ежегодно отмечается в этот день в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Именно этот день принято считать датой создания государства Украина в его современном виде.
"Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственности в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украины" - говорится в тексте Акта.
В городах Украины сегодня состоятся различне мероприятия по случаю национального праздника.
В частности, в Киеве пройдет Марш защитников Украины.
Президент Владимир Зеленский вместе с женой примет участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы.
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В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси
Dievs svētī Latviju.
Це явно складає той, хто пише =в Донбасі= і =кулічі=. "Привітали" називається.
Сьомий День Незалежності у війні.
Другий рік - геть говорити не хочеться, шапіто (обійдуся без епітетів).
Вітаю тих, у кого в серці Україна, кому болить її доля, хто захищав і захищає її на фронті та бореться за неї в тилу, як може і чим може, допомагає, долучається, вболіває.
Здоров*я вам, наснаги і щастя.
Дякую і вклоняюся.
. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.Источник: https://censor.net/v3215105
Скільки боротьби покладено за вільну Україну, скільки ще попереду....
Але мрії здійснюються, нехай і за кількасот років, проте ми маємо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ !
Власну ДЕРЖАВУ !
Цінуймо, оберігаймо, пишаймося нашою державою !
Слава УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ слава !
Недомірок... Коли на зелену шмарклю вже вінок звалиться !!!
- Як можемо, так і святкуємо... До речі, а в Росії святкують День Незалежності від КОГО чи від ЧОГО? Від СРСР, чи від здорового глузду?
Зараз у них на ту дату день россісі.
День Незалежності - це наше свято свят. Неначе Різдво і Воскресіння одночасно.
29 років тому на уламках імперії з'явилася самостійна Україна. І це день народження нової країни. Але ж постала вона не на порожньому місці, а в продовження тисячолітньої державної традиції. Після майже трьохсот п'ятдесяти років російського панування в Москві твердо були впевнені, ніби Україна навіки вже розчинилася в неосяжних просторах імперії. А вона відродилася. І хіба це не є наше справжнє воскресіння як великого європейського народу?
Своєю волею, своєю незалежністю ми не поступимось ніколи. Добре сказано у святковому зверненні групи Першого грудня: "Україна дихає свободою. Це її кисень".
Вітаю вас, дорогі українці, з цим великим святом - З Днем Незалежності України!
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше.
Наша країна не постала «нізвідки». Ми пам'ятаємо про боротьбу українських повстанців, дисидентів і політв'язнів за часів СРСР. Про нестримне прагнення до свободи та всі спроби відновлення незалежності. Про «криваві землі», на які нашу країну перетворили режими нацистського та комуністичного тоталітаризму. Пам'ятаємо про незалежність 1917-1921 років, без якої не було би сьогоднішньої України. Пам'ятаємо про зусилля Кирило-Мефодіївців у середині ХІХ століття, про повстання Мазепи, про державність Війська Запорозького XVII-XVIII століть. Про Велике Князівство Литовське, про Київську Русь.
Наша країна не постала «нізвідки». Її історія - глибинна.
У цій історії головною цінністю була свобода. Прагнення свободи від примусу, від насильства, від образи гідності. Свободи від «царя», «фюрера», «вождя», чи «генсека». Україна дихає свободою. Це її кисень.
Але кожна цінність має свою тінь. Тінь нашої свободи - наш анархізм. Ми не хочемо нікому коритися - але часто не хочемо нікого слухати. Ми не хочемо наказів - але часто не хочемо порад. Ми не хочемо муштри - але часто не хочемо об'єднання та командної дії.
Свобода без відповідальності - це анархія. Відповідальність без свободи - це рабство.
Свобода є нашою великою силою, анархізм внаслідок безвідповідальності є нашою великою слабкістю. «Темним боком» нашого місяця.
Незалежність - це необхідна, але недостатня умова для справжньої самостійності, демократії, військової сили, економічного добробуту.
Останнім часом у нашому суспільстві посилюються ці анархічні тенденції. Спільноти розколюються і дрібнішають. Ненависть до тих, хто вчора стояв з тобою по один бік барикади, стає занадто поширеною емоцією. У нас багато лідерів - але мало командних гравців. Багато отаманів - але мало тих, хто має відчуття спільноти. Ми не підбираємо слів - і вживаємо слово «ворог» там, де можна було би обмежитися «опонентом».
Але ненависть і розкол - це слабкість. А українці слабкі тільки тоді, коли самі себе руйнують.
Прагнення свободи - це наше велике здоров'я; анархізм - це наша велика хвороба. Українське суспільство не є «турецькою галерою», воно є зграєю козацьких чайок. Але велике завдання в тому, щоб ці чайки не розплилися хто куди. Щоби вони, попри відмінності, діяли спільно, коли цього вимагає історія.
У цей https://www.ukrinform.ua/tag-den-nezaleznosti День Незалежності ми звертаємося до українського суспільства з закликом усвідомити загрозу розбрату і подолати ці роз'єднавчі тенденції. Наш ворог - у Кремлі; він діє як ззовні, так і через відверто проросійські сили всередині України. Але не варто шукати його серед своїх посестер і побратимів, чи навіть серед своїх опонентів. Захист своєї держави, створення потужної ******** армії та побудова європейської держави на засадах верховенства права і людської гідності є нашим головним пріоритетом і значно важливішим за тактичні відмінності поглядів та інтересів.
Нашим чварам ми можемо протиставити тільки спільну відповідальність: за своє життя, за майбутнє своїх дітей та онуків, за свій народ і за свою країну.
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше. Ця історія може навчити нас не повторювати колишніх помилок. Українці вміють бути не тільки анархічними - але й солідарними. Наші Майдани нас цього навчили.
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків
Україна понад усе!